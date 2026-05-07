स्टाइलिश लुक, 50MP कैमरा, 90Hz डिस्प्ले वाला HMD Vibe 2 5G फोन होगा नया 5G किंग! फर्स्ट लुक जारी

May 07, 2026 08:58 am IST

HMD Vibe 2 5G का पहला लुक सामने आ गया है। यह स्मार्टफोन भारत में जल्द लॉन्च होगा और Flipkart पर सेल के लिए उपलब्ध रहेगा। फोन में 90Hz डिस्प्ले, 50MP कैमरा, 5000mAh बैटरी और बजट 5G फीचर्स मिलने की उम्मीद है।

सस्ते में दमदार फीचर्स और स्टाइलिश लुक वाला फोन खरीदना चाहते हैं तो थोड़ा इंतज़ार करें। क्योंकि जल्द ही HMD अपना सबसे 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली है। कंपनी HMD Vibe 2 5G लाने की तैयारी कर रही है। अब HMD ने फोन का पहला टीजर जारी कर दिया है, जिससे साफ हो गया है कि यह डिवाइस जल्द भारतीय बाजार में लॉन्च होने वाला है। HMD Vibe 2 5G को पिछले साल आए HMD Vibe 5G का सक्सेसर माना जा रहा है। कंपनी इस फोन को खास तौर पर उन यूजर्स के लिए ला रही है जो कम कीमत में साफ-सुथरा Android एक्सपीरियंस, मजबूत बैटरी और 5G कनेक्टिविटी चाहते हैं।

फोन का माइक्रोसाइट Flipkart पर लाइव हो चुका है, जिससे पता चलता है कि इसकी सेल एक्सक्लूसिव तौर पर Flipkart के जरिए होगी। टीजर इमेज में फोन का फ्लैट डिस्प्ले और पंच-होल डिजाइन देखने को मिला है, जो इसे बजट सेगमेंट में भी प्रीमियम लुक देता है। इसके साथी रिपोर्ट्स यह भी बताती हैं कि यह फोन 10,000 रुपए से कम की कीमत में लॉन्च हो सकता है, जिससे यह Redmi, Lava और itel जैसे ब्रांड्स को सीधी टक्कर दे सकता है।

HMD Vibe 2 5G की लॉन्च डेट और उपलब्धता HMD ने पुष्टि की है कि Vibe 2 5G भारत में मई 2026 में लॉन्च होगा। हालांकि कंपनी ने अभी इसकी फाइनल लॉन्च डेट नहीं बताई है, लेकिन 8 मई को दोपहर 12 बजे फोन का फर्स्ट लुक पूरी तरह सामने लाया जाएगा। यह स्मार्टफोन Flipkart पर एक्सक्लूसिव तौर पर बिक्री के लिए उपलब्ध रहेगा। Flipkart पर इसका डेडिकेटेड माइक्रोसाइट भी लाइव हो चुका है।

HMD Vibe 2 5G डिज़ाइन और कलर वैरिएंट टीजर के अनुसार HMD Vibe 2 5G में फ्लैट डिस्प्ले और सेंटर पंच-होल कैमरा डिजाइन देखने को मिलेगा। फोन के बेजेल काफी पतले दिखाई दे रहे हैं, जिससे यह बजट फोन होने के बावजूद मॉडर्न और प्रीमियम लुक देता है। यह फोन Titanium Black और Titanium Light जैसे कलर ऑप्शंस में लॉन्च हो सकता है। पीछे की तरफ ग्लॉसी कैमरा मॉड्यूल देखने को मिल सकता है।

HMD Vibe 2 5G के संभावित फीचर्स इस फोन में 6.75 इंच का HD+ LCD डिस्प्ले दिया जा सकता है, जो 90Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करेगा। फोटोग्राफी के लिए इस फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलने की उम्मीद है। इसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा और 2MP का डेप्थ सेंसर दिया जा सकता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 5MP का फ्रंट कैमरा मिल सकता है।