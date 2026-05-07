Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

स्टाइलिश लुक, 50MP कैमरा, 90Hz डिस्प्ले वाला HMD Vibe 2 5G फोन होगा नया 5G किंग! फर्स्ट लुक जारी

May 07, 2026 08:58 am ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share

HMD Vibe 2 5G का पहला लुक सामने आ गया है। यह स्मार्टफोन भारत में जल्द लॉन्च होगा और Flipkart पर सेल के लिए उपलब्ध रहेगा। फोन में 90Hz डिस्प्ले, 50MP कैमरा, 5000mAh बैटरी और बजट 5G फीचर्स मिलने की उम्मीद है।

स्टाइलिश लुक, 50MP कैमरा, 90Hz डिस्प्ले वाला HMD Vibe 2 5G फोन होगा नया 5G किंग! फर्स्ट लुक जारी

सस्ते में दमदार फीचर्स और स्टाइलिश लुक वाला फोन खरीदना चाहते हैं तो थोड़ा इंतज़ार करें। क्योंकि जल्द ही HMD अपना सबसे 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली है। कंपनी HMD Vibe 2 5G लाने की तैयारी कर रही है। अब HMD ने फोन का पहला टीजर जारी कर दिया है, जिससे साफ हो गया है कि यह डिवाइस जल्द भारतीय बाजार में लॉन्च होने वाला है। HMD Vibe 2 5G को पिछले साल आए HMD Vibe 5G का सक्सेसर माना जा रहा है। कंपनी इस फोन को खास तौर पर उन यूजर्स के लिए ला रही है जो कम कीमत में साफ-सुथरा Android एक्सपीरियंस, मजबूत बैटरी और 5G कनेक्टिविटी चाहते हैं।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

27% OFF

Vu Vibe QLED TV

Vu Vibe QLED TV

  • check2GB RAM
  • check43 inch Display Size
amazon-logo

₹31499

₹43000

खरीदिये

discount

48% OFF

LG 50 inches UA82 Series 4K Ultra HD Smart webOS LED TV 50UA82006LA

LG 50 inches UA82 Series 4K Ultra HD Smart webOS LED TV 50UA82006LA

  • check‎2 GB RAM
  • check50 Inch Display Size
  • checkα7 AI Processor 4K Gen8 Processor
amazon-logo

₹36590

₹69990

खरीदिये

discount

35% OFF

LG 43 inches UA82 Series 4K Ultra HD Smart webOS LED TV 43UA82006LA

LG 43 inches UA82 Series 4K Ultra HD Smart webOS LED TV 43UA82006LA

  • check‎2 GB RAM
  • check‎43 Inches Display Size
amazon-logo

₹29990

₹46090

खरीदिये

discount

38% OFF

Samsung 43 Inch Crystal 4K Vista Pro Ultra HD Smart LED TV (UA43UE86AFULXL)

Samsung 43 Inch Crystal 4K Vista Pro Ultra HD Smart LED TV (UA43UE86AFULXL)

  • check2 GB RAM
  • check43 inch Display Size
  • checkCrystal Processor 4K Processor
amazon-logo

₹26990

₹43200

खरीदिये

discount

41% OFF

Samsung 43 Inch D Series Brighter Crystal 4K Dynamic Ultra HD Smart LED TV (UA43DUE80AKLXL)

Samsung 43 Inch D Series Brighter Crystal 4K Dynamic Ultra HD Smart LED TV (UA43DUE80AKLXL)

  • check2 GB RAM
  • check43 inch Display Size
  • checkCrystal Processor 4K Processor
amazon-logo

₹31990

₹53900

खरीदिये

फोन का माइक्रोसाइट Flipkart पर लाइव हो चुका है, जिससे पता चलता है कि इसकी सेल एक्सक्लूसिव तौर पर Flipkart के जरिए होगी। टीजर इमेज में फोन का फ्लैट डिस्प्ले और पंच-होल डिजाइन देखने को मिला है, जो इसे बजट सेगमेंट में भी प्रीमियम लुक देता है। इसके साथी रिपोर्ट्स यह भी बताती हैं कि यह फोन 10,000 रुपए से कम की कीमत में लॉन्च हो सकता है, जिससे यह Redmi, Lava और itel जैसे ब्रांड्स को सीधी टक्कर दे सकता है।

ये भी पढ़ें:सावधान! फ्लाइट में Power Bank ले जाते समय भूलकर भी न करें ये 5 गलतियां

HMD Vibe 2 5G की लॉन्च डेट और उपलब्धता

HMD ने पुष्टि की है कि Vibe 2 5G भारत में मई 2026 में लॉन्च होगा। हालांकि कंपनी ने अभी इसकी फाइनल लॉन्च डेट नहीं बताई है, लेकिन 8 मई को दोपहर 12 बजे फोन का फर्स्ट लुक पूरी तरह सामने लाया जाएगा। यह स्मार्टफोन Flipkart पर एक्सक्लूसिव तौर पर बिक्री के लिए उपलब्ध रहेगा। Flipkart पर इसका डेडिकेटेड माइक्रोसाइट भी लाइव हो चुका है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

21% OFF

OnePlus Nord 6 5G

OnePlus Nord 6 5G

  • checkFresh Mint
  • check8GB/12GB RAM
  • check256GB Storage
flipkart-logo

₹41445

₹52999

खरीदिये

discount

23% OFF

Realme 16 5G

Realme 16 5G

  • checkAir White
  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
flipkart-logo

₹31999

₹41999

खरीदिये

discount

15% OFF

Vivo V70 FE

Vivo V70 FE

  • checkMonsoon Blue
  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹35649

₹41999

खरीदिये

discount

46% OFF

Vivo Y11 5G

Vivo Y11 5G

  • checkSunrise Gold and Midnight Blue
  • check4GB RAM
  • check64GB/128GB Storage
amazon-logo

₹14999

₹27999

खरीदिये

discount

32% OFF

Realme P4 Lite 5G

Realme P4 Lite 5G

  • checkMosaic Blue
  • check4GB/6GB RAM
  • check64GB/128GB Storage
flipkart-logo

₹13499

₹19999

खरीदिये

HMD Vibe 2 5G डिज़ाइन और कलर वैरिएंट

टीजर के अनुसार HMD Vibe 2 5G में फ्लैट डिस्प्ले और सेंटर पंच-होल कैमरा डिजाइन देखने को मिलेगा। फोन के बेजेल काफी पतले दिखाई दे रहे हैं, जिससे यह बजट फोन होने के बावजूद मॉडर्न और प्रीमियम लुक देता है। यह फोन Titanium Black और Titanium Light जैसे कलर ऑप्शंस में लॉन्च हो सकता है। पीछे की तरफ ग्लॉसी कैमरा मॉड्यूल देखने को मिल सकता है।

ये भी पढ़ें:सावधान! फ्लाइट में Power Bank ले जाते समय भूलकर भी न करें ये 5 गलतियां

HMD Vibe 2 5G के संभावित फीचर्स

इस फोन में 6.75 इंच का HD+ LCD डिस्प्ले दिया जा सकता है, जो 90Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करेगा। फोटोग्राफी के लिए इस फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलने की उम्मीद है। इसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा और 2MP का डेप्थ सेंसर दिया जा सकता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 5MP का फ्रंट कैमरा मिल सकता है।

HMD Vibe 2 5G में Unisoc T7200 प्रोसेसर मिलने की चर्चा है, जो 5G कनेक्टिविटी सपोर्ट करेगा। फोन में 4GB RAM और 128GB तक स्टोरेज मिल सकती है। कंपनी इसमें क्लीन Android एक्सपीरियंस दे सकती है, जिससे फोन बिना ज्यादा ब्लोटवेयर के स्मूद काम करेगा। फोन में 5000mAh की बड़ी बैटरी मिलने की उम्मीद है। इसके साथ 10W चार्जिंग सपोर्ट दिया जा सकता है।

ये भी पढ़ें:itel का जलवा: ₹7999 में लॉन्च किया सबसे सस्ता मिलिट्री ग्रेड मजबूती
Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

और पढ़ें
HMD Smartphones

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।