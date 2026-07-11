बजट है कम? Amazon से घर लाएं 43 inch Full HD Smart LED TV, कीमत जानकर हो जाएंगे हैरान
Amazon पर 43 inch Full HD Smart LED Google TV पर धमाकेदार डिस्काउंट मिल रहा है। बेहद कम बजट में दमदार फीचर्स, वॉयस कंट्रोल और थिएटर जैसे डिस्प्ले वाले इस टीवी को खरीदने की ग्राहकों में होड़ मची है। अगर आप भी नया स्मार्ट टीवी ढूंढ रहे हैं, तो यह डील हाथ से जाने न दें।
अमेजन पर इस समय 43 inches Full HD Smart LED Google TVs पर अब तक के सबसे बेहतरीन और धमाकेदार ऑफर्स लाइव हैं। अगर आप अपने घर के लिए कम बजट में एक प्रीमियम और बड़े स्क्रीन वाला स्मार्ट टीवी तलाश रहे हैं, तो आपके पास दिग्गज ब्रांड्स के कई शानदार ऑप्शंस बेहद कम कीमत में चुनने का मौका है।
धांसू फीचर्स और थिएटर जैसा विजुअल एक्सपीरियंस
इस कलेक्शन में Xiaomi, Samsung, OnePlus और Realme जैसे टॉप ब्रांड्स के 43-इंच Google TVs को बेहद किफायती दाम पर लिस्ट किया गया है। ये सभी टीवी क्रिस्टल क्लियर Full HD डिस्प्ले और बेज़ेल-लेस सिनेमैटिक डिज़ाइन के साथ आते हैं। इन स्मार्ट टीवी में इन-बिल्ट Google Assistant, वॉयस कंट्रोल रिमोट और क्रोमकास्ट जैसे आधुनिक फीचर्स दिए गए हैं, जिससे आप नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और यूट्यूब जैसे ऐप्स का स्मूथ एक्सपीरियंस ले सकते हैं।
दमदार साउंड और बैंक ऑफर्स के साथ बड़ी बचत
दमदार डॉल्बी ऑडियो साउंड और हाई रिफ्रेश रेट के साथ आने वाले ये टीवी आपके लिविंग रूम को पूरी तरह से थिएटर में बदल देते हैं। खास बात यह है कि इन सभी मॉडल्स पर चुनिंदा बैंक कार्ड्स के जरिए एक्स्ट्रा डिस्काउंट, नो-कॉस्ट EMI और पुराने टीवी को बदलने पर तगड़ा एक्सचेंज बोनस भी मिल रहा है। अगर आप भी कम कीमत में एक वैल्यू-फॉर-मनी स्मार्ट टीवी घर लाना चाहते हैं, तो अमेज़न पर इन टॉप डील्स को चेक करना बिल्कुल न भूलें।
1. PHILIPS 108 cm (43 inches) 6100 Series Frameless Full HD Smart LED Google TV 43PFT6130/94
अगर आप अपने घर के लिए एक भरोसेमंद ब्रांड का बड़े स्क्रीन वाला स्मार्ट टीवी ढूंढ रहे हैं, तो PHILIPS 6100 Series (43 इंच) आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। अमेजन पर यह टीवी 37% के बंपर डिस्काउंट के साथ मात्र 21,999 रुपये में उपलब्ध है।
यह एक फ्रेमलेस डिज़ाइन वाला टीवी है जो आपके कमरे को मॉडर्न और प्रीमियम लुक देता है। Google TV OS पर चलने के कारण इसमें आपको नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और यूट्यूब जैसे ऐप्स का बेहद स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता है। साथ ही, इस पर 773 रुपये से शुरू होने वाली No Cost EMI और 2,500 रुपये तक के बैंक ऑफर्स भी मिल रहे हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
सिनेमैटिक फ्रेमलेस डिज़ाइन
दमदार साउंड क्वालिटी
स्मार्ट कनेक्टिविटी
शानदार डिस्प्ले टेक्नोलॉजी
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ी ज्यादा बिजली (सालाना लगभग 96 kWh) की खपत
4K रेजोल्यूशन नहीं
2. aisen 43-inch Full HD Smart LED TV, 109 cm, Google TV, Dolby Audio, Quad Core Processor, Black
अगर आप बेहद कम बजट में एक बड़ी स्क्रीन और लेटेस्ट फीचर्स वाला स्मार्ट टीवी तलाश रहे हैं, तो Aisen (43 इंच) Full HD Google TV एक बेहतरीन बजट-फ्रेंडली विकल्प है। अमेजन पर यह टीवी 37% के शानदार डिस्काउंट के साथ मात्र18,999 रुपये में उपलब्ध है (इसकी MRP 29,990 रुपये है)।
20,000 रुपये से कम के बजट में आने वाले इस टीवी में आपको आधुनिक Google TV OS मिलता है, जो आपकी पसंदीदा स्ट्रीमिंग ऐप्स को स्मूथली चलाता है। इसके अलावा, इस पर 668 रुपये से शुरू होने वाली No Cost EMI और 2 साल की लंबी वारंटी जैसी डील्स इसे एक वैल्यू-फॉर-मनी प्रोडक्ट बनाती हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
पैसा वसूल कीमत
2 साल की लंबी वारंटी
पावरफुल प्रोसेसर
लेटेस्ट Google TV इंटरफेस
क्यों खोजें विकल्प
विस्तृत स्पेसिफिकेशन्स की कमी
कम लोकप्रिय ब्रांड
3. REINTECH (109 cm) 43 Inches LED TV [RT43FSB04] | Android 2k Full HD Smart BT & Voice Remote LED TV
अगर आपका बजट बेहद कम है और आप 15,000 के आसपास एक बड़ा 43-इंच का स्मार्ट टीवी तलाश रहे हैं, तो REINTECH एक बहुत ही सस्ता विकल्प है। अमेजन रुपये पर यह टीवी 40% के भारी डिस्काउंट के साथ मात्र 15,300 रुपये में मिल रहा है (इसकी MRP 25,499 रुपये है)।
यह टीवी Android 11.0 OS पर चलता है और इसमें वॉयस कंट्रोल और ब्लूटूथ जैसे जरूरी फीचर्स दिए गए हैं। साथ ही, बजट टीवी होने के बावजूद कंपनी इस पर 2 साल की लंबी वारंटी और मुफ्त वॉल माउंट किट भी साथ दे रही है।
Specifications
क्यों खरीदें
अल्ट्रा-बजट फ्रेंडली कीमत
दमदार साउंड आउटपुट
2 साल की वारंटी
बॉक्स में एक्सेसरीज
क्यों खोजें विकल्प
पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम
खराब यूजर रेटिंग और अननोन ब्रांड
4. Xiaomi 108 cm (43 inch) A Full HD Smart Google LED TV L43MB-AFIN
Xiaomi A सीरीज 2025 का यह 43-इंच मॉडल उन लोगों के लिए एक बेहतरीन बजट-फ्रेंडली विकल्प है जो बहुत ज्यादा पैसे खर्च किए बिना एक भरोसेमंद और स्मार्ट टीवी चाहते हैं। यह टीवी Full HD (1080p) रेजोल्यूशन के साथ आता है और इसमें आपको लेटेस्ट Google TV का सपोर्ट मिलता है, जो आपके कंटेंट स्ट्रीमिंग (जैसे Netflix, Prime Video, YouTube) को बेहद आसान और स्मूथ बना देता है। बेज़ेल-लेस डिज़ाइन और दमदार साउंड के साथ यह आपके बेडरूम या छोटे लिविंग रूम के लिए एक वैल्यू-फॉर-मनी टीवी है।
Specifications
क्यों खरीदें
लेटेस्ट Google TV और Android 14
बेहतरीन साउंड क्वालिटी
ड्यूल-बैंड वाई-फाई
पैनल पर एक्स्ट्रा वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
4K रेजोल्यूशन नहीं
गेमिंग के लिए बेसिक
1. Best 43 inch Google TV कौन सा है?
- अगर आपका बजट अच्छा है और आप बेस्ट पिक्चर क्वालिटी चाहते हैं, तो Sony Bravia 2 Series को सबसे बेस्ट माना जाता है। इसमें Sony का X1 प्रोसेसर होता है जो रंगों को बहुत ही असली दिखाता है।
- अगर आपका बजट कम है (25,000 रुपये के अंदर), तो Xiaomi X Series (4K) या TCL 4K Google TV सबसे बेहतरीन वैल्यू-फॉर-मनी विकल्प हैं।
2. 4K और QLED में से क्या बेहतर है?
यह दोनों अलग-अलग चीजें हैं, इसलिए इनकी तुलना सीधे नहीं हो सकती।
इसे ऐसे समझें:
- 4K एक रेजोल्यूशन है : यह स्क्रीन पर पिक्सल की संख्या को बताता है। यह स्क्रीन को बेहद शार्प और साफ बनाता है।
- QLED एक डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है : यह Quantum Dot लेयर का इस्तेमाल करती है, जिससे रंग बहुत ज्यादा ब्राइट और वाइब्रेंट दिखते हैं।
कौन सा बेहतर है?
आजकल बाज़ार में जितने भी QLED टीवी आते हैं, वे 4K रेजोल्यूशन के साथ ही आते हैं। इसलिए अगर आप सबसे बेहतरीन पिक्चर देखना चाहते हैं, तो 4K QLED TV चुनें। इसमें आपको 4K की शार्पनेस और QLED के शानदार रंग दोनों मिलेंगे।
3. 43 inch LED TV का लाइफस्पैन कितना होता है?
- एक अच्छे 43-इंच LED टीवी की लाइफ आमतौर पर 40,000 से 60,000 घंटे होती है।
- अगर आप टीवी को रोज़ाना 6 से 8 घंटे चलाते हैं, तो यह आराम से 5 से 7 साल तक बिना किसी बड़ी समस्या के चलेगा। अगर टीवी को सही वोल्टेज मिले और उसका बैकलाइट ब्राइटनेस 100% पर न रखकर मीडियम रखा जाए, तो यह 8-10 साल भी चल सकता है।
4. खरीदने के लिए बेस्ट 43 inch TV कौन सा है?
आपके बजट और जरूरत के हिसाब से ये बेस्ट ऑप्शन हैं:
प्रीमियम (सबसे बेस्ट पिक्चर और लाइफ): Sony Bravia 4K LED TV — यह टिकाऊपन और बेहतरीन रंगों के लिए बेस्ट है।
मिड-रेंज बेस्ट वैल्यू (25,000 रुपये - 30,000 रुपये) : Xiaomi X Pro QLED या TCL C655 QLED — इस बजट में आपको 4K के साथ QLED पैनल मिल जाता है जो बहुत ब्राइट दिखता है।
सस्ता और अच्छा 20,000 रुपये के अंदर) : Acer Advanced I Series या Xiaomi A Series (Full HD) — कम बजट में बेहतरीन स्मार्ट फीचर्स के लिए।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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