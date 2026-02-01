Hindustan Hindi News
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Budget 2026 Govt to launch India Semiconductor Mission 2 0
Budget 2026: निर्मला सीतारमण ने की इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) 2.0 की घोषणा

संक्षेप:

चिप इंडस्ट्री को रफ्तार देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) 2.0 की घोषणा की है। सीतारमण ने कहा कि आईएसएम 2.0 के तहत इक्विपमेंट और मटीरियल के प्रोडक्शन को प्राथमिकता दी जाएगी।

Feb 01, 2026 11:53 am ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
Budget 2026: भारत की चिप इंडस्ट्री को रफ्तार देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) 2.0 की घोषणा की है। फैब्रिकेशन यूनिट्स को शुरू करने पर शुरुआती फोकस के अलावा यह मिशन चिप इकोसिस्टम को बेहतर तरीके से टारगेट करेगा। सीतारमण ने लोकसभा में अपना 9वां बजट पेश करते हुए कहा कि आईएसएम 2.0 के तहत इक्विपमेंट और मटीरियल के प्रोडक्शन को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही भारतीय बौद्धिक संपदा (Indian intellectual property) के डिजाइन को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा सप्लाई चेन को भी मजबूत किया जाएगा। खास बात है कि सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (ईसीएमएस) के लिए आवंटन को बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपये कर दिया है।

स्किल्ड वर्कफोर्स पर भी फोकस

सीतारमण ने कहा, 'आईएसएम 1.0 ने भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र की क्षमताओं का विस्तार किया। इसी आधार पर हम आईएसएम 2.0 की शुरुआत करेंगे, जिसका उद्देश्य इक्विपमेंट और मटीरियल का प्रोडक्शन करना, फुल-स्टैक इंडियन आईपी डिजाइन करना और सप्लाइ चेन को मजबूत करना है। हम industry-led रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर को विकसित करने और स्किल्ड वर्कफोर्स पर भी फोकस करेंगे।'

2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फैब्रिकेशन, डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 76,000 करोड़ रुपये के आउटले के साथ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (आईएसएम) को मंजूरी दी थी। सरकार ने माइक्रोन टेक्नोलॉजी, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली ऐंड टेस्ट और अन्य कंपनियों सहित कुल 10 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है, जिनमें 6 राज्यों में लगभग 1.60 लाख करोड़ रुपये का क्यूमुलेटिव इन्वेस्टनेंट (संचयी निवेश) शामिल है।

सीतारमण ने आगे कहा कि अप्रैल 2025 में 22919 करोड़ रुपये के आउटले के साथ शुरू की गई इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (ईसीएमएस) को पहले ही निर्धारित लक्ष्यों से दोगुने इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट मिल चुका है और इस रफ्तार का फायदा उठाने के लिए हम आउटले को बढ़ाकर 40,000 करोड़ करने का प्रस्ताव करते हैं।

