30 दिन तक रोज 3GB डेटा, Unlimited कॉल्स, SMS सब; जानें ₹299 में BSNL या Vi कौन दे रहा ज्यादा फायदे

अगर आप BSNL या Vi के यूजर हैं और 300 रुपए से कम के बजट में एक अच्छा प्रीपेड प्लान प्लान सर्च कर रहे हैं तो जानें कौनसा प्लान रहेगा आपके लिए बेस्ट:

BSNL और Vi के यूजर हैं और हर महीने 300 रुपए तक का मोबाइल रिचार्ज कराते हैं, तो जानें किस कंपनी का प्लान ज्यादा फायदेमंद है। दोनों टेलीकॉम कंपनियां लगभग एक जैसी कीमत में प्रीपेड प्लान ऑफर करती हैं, लेकिन डेटा, वैलिडिटी और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स के मामले में दोनों के बीच बड़ा अंतर देखने को मिलता है। एक तरफ BSNL अपने 299 रुपए प्लान में लंबी वैलिडिटी पर जोर देता है, वहीं दूसरी ओर Vi अपने Hero Unlimited बेनिफिट्स के साथ यूजर्स को अतिरिक्त सुविधाएं देने की कोशिश करता है। ऐसे में अगर आप नया रिचार्ज कराने वाले हैं, तो दोनों प्लान की तुलना जानना आपके लिए जरूरी हो जाता है। जानें किस कंपनी का प्लान ज्यादा वैल्यू देता है, किसमें ज्यादा डेटा मिलता है, किसकी वैलिडिटी बेहतर है और किस यूजर के लिए कौन-सा प्लान सही रहेगा।

BSNL 299 रुपए प्लान के फायदे BSNL का 299 रुपए प्रीपेड प्लान उन यूजर्स के लिए बनाया गया है जो कम कीमत में ज्यादा दिनों की सेवा चाहते हैं। इस प्लान में कंपनी 30 दिनों की वैलिडिटी देती है। इसके साथ अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और रोज 100 SMS का लाभ भी मिलता है। इसके अलावा यूजर्स को 3GB हाई-स्पीड डेटा प्रतिदिन दिया जाता है। डेटा लिमिट पूरी होने के बाद इंटरनेट स्पीड कम हो जाती है।

Vi 299 रुपए प्लान में मिलते हैं ये बेनेफिट्स Vi का 299 रुपए प्लान उन यूजर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है जो इंटरनेट का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इस प्लान में 28 दिनों की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉलिंग और रोज 100 SMS मिलते हैं। इसके साथ कंपनी रोजाना डेटा भी देती है और कई सर्किल में Hero Unlimited बेनिफिट्स जैसे Weekend Data Rollover और अन्य अतिरिक्त सुविधाएं भी उपलब्ध हो सकती हैं। हालांकि ये बेनिफिट्स सर्किल और ऑफर के अनुसार बदल सकते हैं।

BSNL ₹299 vs Vi ₹299: किस प्लान में मिलते हैं ज्यादा फायदे? अगर दोनों कंपनियों के 299 रुपए वाले प्रीपेड प्लान की तुलना करें, तो BSNL का प्लान वैलिडिटी और डेटा के मामले में बेस्ट है, जबकि Vi अपने एक्स्ट्रा डिजिटल बेनिफिट्स के दम पर यूजर्स को आकर्षित करता है। BSNL के 299 रुपए प्लान में 30 दिनों की वैलिडिटी, रोज 3GB हाई-स्पीड डेटा, अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और प्रतिदिन 100 SMS मिलते हैं।