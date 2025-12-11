केवल दो दिन मौका! स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट 251 रुपये वाला ये रीचार्ज, हो रहा है बंद

संक्षेप: जो यूजर्स कम दाम में ज्यादा डाटा और फ्री कॉलिंग की तलाश में हैं, उनके लिए BSNL की ओर से आखिरी मौका दिया गया है। जल्द वे 251 रुपये के BSNL Learners Plan का चुनाव नहीं कर पाएंगे।

कम खर्च में ज्यादा इंटरनेट चाहने वाले स्टूडेंट्स के लिए BSNL लंबे समय से अफॉर्डेबल प्लान पेश करता आया है। इन्हीं में से एक 251 रुपये वाला Learners Plan भी था, जिसे लॉन्च होते ही स्टूडेंट्स के बीच काफी पसंद किया गया। हालांकि, अब यह प्लान बंद होने वाला है और कंपनी ने साफ कर दिया है कि कुछ ही दिनों में इससे रीचार्ज करना संभव नहीं होगा।

तेजी से बढ़ते ऑनलाइन एजुकेशन के दौर में स्टूडेंट्स को बड़े डाटा पैक की जरूरत रहती है। इस जरूरत को देखते हुए BSNL ने यह स्पेशल पैक लॉन्च किया था। कंपनी ने इसमें 100GB हाई-स्पीड इंटरनेट दिया था, जिसकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि डाटा पर कोई डेली लिमिट नहीं रखी गई और स्टूडेंट्स अपनी जरूरत के हिसाब से पूरा डाटा कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

कॉलिंग और SMS में भी पूरा पैकेज इंटरनेट के साथ सिंपल और बिना शर्त वाला कॉलिंग पैक भी इसकी एक बड़ी USP है। यूजर्स को पूरे देश में अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा दी गई है, जिसमें रोमिंग भी शामिल है। इसके अलावा, हर दिन 100 मुफ्त SMS भी मिलते हैं, जिससे यह पैक कॉलेज-going यूजर्स के लिए और भी काम का बन जाता है।

कीमत कम में ज्यादा फायदे 251 रुपये कीमत में 28 दिन की वैलिडिटी वाला यह प्लान उन यूजर्स के लिए खास है, जो हर महीने ज्यादा खर्च नहीं करना चाहते थे। BSNL के अन्य प्लान्स की तुलना में Learners Plan ज्यादा ‘वैल्यू फॉर मनी’ बनकर उभरा, क्योंकि इसमें किसी भी तरह के हिडन कैप्स या लिमिट्स नहीं रखी गई हैं।