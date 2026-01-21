गजब ब्रॉडबैंड, ₹399 में 50Mbps स्पीड और 3300GB डेटा, पहले 12 महीने डिस्काउंट

संक्षेप: BSNL ने Fiber BSNL SPARK नाम से एक नया प्लान लॉन्च किया है। प्लान में ग्राहकों को सिर्फ 399 रुपये प्रति माह में 50Mbps स्पीड, हर महीने 3300GB डेटा औरअनलिमिटेड वॉयस कॉल जैसी सुविधाएं मिल रही हैं। कंपनी पहले 12 महीनों के लिए इस प्लान पर डिस्काउंट दे रही है।

अगर आप घर पर Broadband लगवाने का प्लान रहे हैं लेकिन कम बजट में तेजतर्रार स्पीड और ढेर सारे डेटा चाहिए, तो BSNL के पास आपके लिए एक शानदार ब्रॉडबैंड प्लान है। कंपनी ने अपने ग्राहकों के लिए एक नया प्लान लॉन्च किया है, जो बीएसएनएल की वेबसाइट पर Fiber BSNL SPARK नाम के साथ लिस्टेड है। कंपनी पहले 12 महीनों के लिए इस प्लान पर डिस्काउंट दे रही है। डिस्काउंट के बाद, यह 400 रुपये से भी कम कीमत में मिल रहा है। सस्ता होने के बावजूद इसमें तेजतर्रार इंटरनेट स्पीड के साथ ढेर सारा डेटा मिल रहा है। कितनी है कीमत और इस प्लान में क्या-क्या फायदे मिल रहे हैं, चलिए बताते हैं...

बीएनएस स्पार्क प्लान की डिटेल्स बीएसएनएल ने एक्स पर पोस्ट कर इस प्लान के बारे में जानकारी दी है। कंपनी ने लिखा कि BSNL Spark plan के साथ अपनी होम कनेक्टिविटी को पावर दें। सिर्फ 399 रुपये प्रति माह में पाएं 50Mbps स्पीड, हर महीने 3300GB हाई-स्पीड डेटा, अनलिमिटेड वॉयस कॉल और सुरक्षित ब्राउजिंग।

बता दें कि बीएसएनएल की ऑफिशियल साइट पर यह प्लान 449 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। इस प्लान में 3300GB डेटा तक 50Mbps की तेजतर्रार स्पीड मिलती है। डेटा कोटा समाप्त हो जाने के बाद स्पीड घटकर 4Mbps रह जाती है। अनलिमिटेड कॉलिंग के लिए प्लान के साथ ग्राहकों को एक फ्री लैंडलाइन कनेक्शन मिलता है, बस लैंडलाइन इंस्ट्रूमेंट ग्राहक को खुद खरीदना होगा। कंपनी के वेबसाइट के अनुसार, यह प्लान 6 महीने और 12 महीने के लिए उपलब्ध नहीं है। कंपनी पहले 12 महीने के लिए 50 रुपये प्रति माह का डिस्काउंट दे रही है। 13वे महीने से इसकी कीमत 449 रुपये प्रति माह हो जाएगी। इससे पहले की ऑफर्स समाप्त हो जाए, तुरंत फायदा उठा लीजिए।