75Mbps स्पीड वाला सस्ता प्लान, कीमत 625 रुपये; इसमें 2500GB डेटा, 600 से ज्यादा TV चैनल्स, JioHotstar भी

संक्षेप: BSNL ने Silver Jubilee FTTH Plan लॉन्च किया है। इसकी कीमत 625 रुपये प्रति माह है। इसमें ग्राहकों को 2500GB डेटा तक 75Mbps की तेजतर्रार इंटरनेट स्पीड मिलेगी। प्लान में 600 से ज्यादा लाइव टीवी चैनल और 127 प्रीमियम चैनल्स के साथ Sony Liv और JioHotstar जैसे ओटीटी सब्सक्रिप्शन भी शामिल हैं।

Wed, 5 Nov 2025 04:19 PMArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
BSNL Silver Jubilee FTTH Plan: बीएसएनएल ने अपनी 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अपने ग्राहकों के लिए सिल्वर जुबली एफटीटीएच प्लान किया है। अगर आप कम कीमत में तेजतर्रार इंटरनेट स्पीड और ढेर सारा डेटा चाहते हैं, तो यह प्लान आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। इस प्लान में ग्राहकों को OTT सब्सक्रिप्शन और लाइव टीवी चैनल्स जैसे एडिशनल बेनिफिट्स भी मिलते हैं। इस प्लान में अनलिमिटेड कॉल्स करने के लिए फ्री लैंडलाइन कनेक्शन भी मिलता है। प्लान की कीमत 650 रुपये से भी कम है। चलिए डिटेल में जानते हैं बीएसएनएल के इस नए प्लान के बारे में सबकुछ...

बीएसएनएल का सिल्वर जुबली एफटीटीएच प्लान

बीएसएनएल ने एक्स पर बताया है कि वह अपनी स्थापना के 25वें वर्ष का जश्न मना रहा है और इसी के तहत, सिल्वर जुबली एफटीटीएच प्लान को लॉन्च किया गया है। इसकी कीमत 625 रुपये प्रति माह है। प्लान में ग्राहकों को 2500GB डेटा 75Mbps की तेजतर्रार स्पीड मिलेगी 2500GB डेटा लिमिट समाप्त हो जाने के बाद इंटरनेट स्पीड घटकर 4Kbps रह जाएगी। अनलिमिटेड कॉल करने के लिए इस प्लान में ग्राहकों को फ्री लैंडलाइन कनेक्शन मिलेगा, बस लैंडलाइन इंस्ट्रूमेंट ग्राहक को खुद खरीदना होगा।

प्लान में ढेर सारे एडिशनल बेनिफिट्स शामिल हैं। इस प्लान में ग्राहकों को 600 से ज्यादा लाइव टीवी चैनल और 127 प्रीमियम चैनल्स मिलेंगे। इसके अलावा, प्लान में Sony Liv और JioHotstar जैसे ओटीटी सब्सक्रिप्शन भी शामिल हैं। बीएसएनएल की साइट के अनुसार, यह प्लान 6 महीने और 12 महीने के लिए उपलब्ध नहीं है। इस प्लान के बारे में अधिक जानकारी नजदीकी बीएसएनएल ऑफिस या बीएसएनएल सेल्फ केयर ऐप से ली जा सकती है।

बीएसएनएल का ट्वीट

कंपनी ने कई पॉपुलर प्लान्स की वैलिडिटी घटाई

BSNL ने अपने कई पॉपुलर प्रीपेड प्लान्स की वैलिडिटी में बड़ा बदलाव कर दिया है, जिससे अब ये पहले से महंगे हो गए हैं। बीएसएनएल ने इन प्लान्स की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है, बल्कि इेनकी वैलिडिटी में कटौती कर दी है या फिर डेटा बेनिफिट कम कर दिया है। कंपनी ने 1499 रुपये की वैलिडिटी में सबसे ज्यादा 36 दिन तक की कटौती की है। यहां क्लिक करें और देखें उन सभी प्लान्स की लिस्ट दी गई है, जिनकी वैलिडिटी में कटौती की गई है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
