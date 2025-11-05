75Mbps स्पीड वाला सस्ता प्लान, कीमत 625 रुपये; इसमें 2500GB डेटा, 600 से ज्यादा TV चैनल्स, JioHotstar भी

संक्षेप: BSNL ने Silver Jubilee FTTH Plan लॉन्च किया है। इसकी कीमत 625 रुपये प्रति माह है। इसमें ग्राहकों को 2500GB डेटा तक 75Mbps की तेजतर्रार इंटरनेट स्पीड मिलेगी। प्लान में 600 से ज्यादा लाइव टीवी चैनल और 127 प्रीमियम चैनल्स के साथ Sony Liv और JioHotstar जैसे ओटीटी सब्सक्रिप्शन भी शामिल हैं।

BSNL Silver Jubilee FTTH Plan: बीएसएनएल ने अपनी 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अपने ग्राहकों के लिए सिल्वर जुबली एफटीटीएच प्लान किया है। अगर आप कम कीमत में तेजतर्रार इंटरनेट स्पीड और ढेर सारा डेटा चाहते हैं, तो यह प्लान आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। इस प्लान में ग्राहकों को OTT सब्सक्रिप्शन और लाइव टीवी चैनल्स जैसे एडिशनल बेनिफिट्स भी मिलते हैं। इस प्लान में अनलिमिटेड कॉल्स करने के लिए फ्री लैंडलाइन कनेक्शन भी मिलता है। प्लान की कीमत 650 रुपये से भी कम है। चलिए डिटेल में जानते हैं बीएसएनएल के इस नए प्लान के बारे में सबकुछ...

बीएसएनएल का सिल्वर जुबली एफटीटीएच प्लान बीएसएनएल ने एक्स पर बताया है कि वह अपनी स्थापना के 25वें वर्ष का जश्न मना रहा है और इसी के तहत, सिल्वर जुबली एफटीटीएच प्लान को लॉन्च किया गया है। इसकी कीमत 625 रुपये प्रति माह है। प्लान में ग्राहकों को 2500GB डेटा 75Mbps की तेजतर्रार स्पीड मिलेगी 2500GB डेटा लिमिट समाप्त हो जाने के बाद इंटरनेट स्पीड घटकर 4Kbps रह जाएगी। अनलिमिटेड कॉल करने के लिए इस प्लान में ग्राहकों को फ्री लैंडलाइन कनेक्शन मिलेगा, बस लैंडलाइन इंस्ट्रूमेंट ग्राहक को खुद खरीदना होगा।

प्लान में ढेर सारे एडिशनल बेनिफिट्स शामिल हैं। इस प्लान में ग्राहकों को 600 से ज्यादा लाइव टीवी चैनल और 127 प्रीमियम चैनल्स मिलेंगे। इसके अलावा, प्लान में Sony Liv और JioHotstar जैसे ओटीटी सब्सक्रिप्शन भी शामिल हैं। बीएसएनएल की साइट के अनुसार, यह प्लान 6 महीने और 12 महीने के लिए उपलब्ध नहीं है। इस प्लान के बारे में अधिक जानकारी नजदीकी बीएसएनएल ऑफिस या बीएसएनएल सेल्फ केयर ऐप से ली जा सकती है।

बीएसएनएल का ट्वीट