सीनियर सिटीजन के लिए सम्मान प्लान लाई कंपनी, 365 दिन वैलिडिटी, रोज मिलेगा 2GB, रोज का खर्च ₹5 से कम

संक्षेप: BSNL Samman Plan: बीएसएनएल के इस खास प्लान की कीमत 1812 रुपये है और यह प्लान पूरे 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए तो प्लान में रोज का खर्च 4 रुपये 96 पैसे आएगा, यानी रोज का खर्च 5 रुपये से भी कम।

BSNL Samman Plan: बीएसएनएल अक्सर यूनिक प्लान लाकर अपने ग्राहकों को सरप्राइज देती रहती है और अब कंपनी ने एक और धांसू प्लान लाकर लोगों को दिल जीत लिया है, खासतौर से सीनियर सिटीजन का। बीएसएनएल ने दिवाली के खास मौके पर सीनियर सिटीजन्स को एक स्पेशल गिफ्ट देने के लिए यूनिक बीएसएनएल सम्मान प्लान (BSNL Samman Plan) लॉन्च किया है। यह एक लिमिटेड पीरियड प्लान है। अगर आप बार-बार रिचार्ज का झंझट नहीं चाहते हैं अपने पैरेंट्स के लिए 365 दिन चलने वाला किफायती प्लान तलाश रहे हैं, तो बीएसएनएल का सम्मान प्लान आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। इस प्लान में क्या-क्या मिलेगा, चलिए जानते हैं....

बीएसएनएल सम्मान प्लान बीएसएनएल के इस खास प्लान की कीमत 1812 रुपये है और यह प्लान पूरे 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए तो प्लान में रोज का खर्च 4 रुपये 96 पैसे आएगा, यानी रोज का खर्च 5 रुपये से भी कम। इस प्लान में ग्राहकों को पूरे 365 दिनों तक सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स, डेली 2GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलेंगे। इतना ही नहीं, इस प्लान के साथ कंपनी फ्री सिम भी दे रही है। प्लान में 6 महीने के लिए BiTV प्रीमियम सब्सक्रिप्शन भी शामिल है।

ध्यान रहें कि यह प्लान नए यूजर्स (सीनियर सिटीजन्स) के लिए है। कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर बताया कि यह ऑफर 18 अक्टूबर से 18 नवंबर तक के लिए है। ग्राहक बीएसएनएल अपने नजदीकी बीएसएनएल ऑफिस, ऑफिशियल वेबस,साइट, बीएसएनएल सेल्फ केयर ऐप और टॉल-फ्री नंबर 1800-180-1503 के लिए भी इस प्लान के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं।