बंद होने वाला 100GB डेटा वाला सस्ता प्लान, इसमें फ्री कॉल्स और SMS भी, लास्ट डेट इस दिन
BSNL का एक धांसू प्लान अब बस कुछ ही दिनों में समाप्त होने वाला है। कंपनी ने इसे लीमिटेड पीरियड ऑफर के तौर पर लॉन्च किया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसमें मिलने वाला बल्क डेटा है। दरअसल, इस प्लान में ग्राहकों को एकमुश्त 100GB डेटा मिलता है। कंपनी ने बताया कि 31 जनवरी को यह प्लान समाप्त हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं बीएसएनएल के 251 रुपये के प्लान के बारे में। चलिए एक नजर डालते हैं अब इस प्लान में ग्राहकों को क्या-क्या मिलता है…
बीएसएनएल का 251 रुपये का प्लान
बीएसएनएल का 251 रुपये का स्पेशल प्लान 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को पूरे 30 दिनों तक सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स की सुविधा मिलती है। इसे खासतौर से हैवी डेटा चाहने वाले ग्राहकों के लिए डिजाइन किया गया है, जो बिना किसी रूकावट के मूवी-शो देखना पसंद करते हैं। इस प्लान में ग्राहकों को एकमुश्त 100GB डेटा मिलता है।
ग्राहक चाहें तो इतना डेटा एक दिन में खत्म कर सकते हैं या थोड़ा-थोड़ा इस्तेमाल करके 30 दिनों तक चला सकते हैं। इसके अलावा, प्लान में ग्राहकों को डेली 100 एसएमएस भी मिलते हैं। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए तो इस प्लान के रोज की लागत 8.36 रुपये है। ग्राहकों के एंटरटेनमेंट के लिए इस प्लान में Free BiTV बेनिफिट्स भी मिलता है। कंपनी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बताया कि यह ऑफर सीमित समय के लिए है।
बीएसएनएल ने अनुसार, यह ऑफर 31 जनवरी 2026 तक ही उपलब्ध है। अगर आप भी हैवी डेटा वाला किफायती प्लान तलाश रहे हैं, तो यह प्लान बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अगर यह प्लान आपकी जरूरतों को पूरा करता है, तो तुरंत इसका फायदा उठा लीजिए, क्योंकि कुछ दिनों में ऑफर समाप्त होने वाला है। आप कंपनी की ऑफिशियल साइट, मोबाइल ऐप या फिर नजदीकी ऑफिस जाकर इस प्लान की डिटेल्स ले सकते हैं।
