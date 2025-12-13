Sat, Dec 13, 2025Hindustan Hindi News
bsnl rs 251 learners plan ends today get 100gb data and free calls
आज आखिरी मौका, ₹251 में लें 100GB डेटा और अनलिमिटेड कॉल्स का मजा

संक्षेप:

BSNL का एक स्पेशल ऑफर आज समाप्त होने वाला है। हम बात कर रहे हैं बीएसएनएल का लर्नर्स प्लान आज बंद होने जा रहा है। दरअसल, बीएसएनएल ने चिल्ड्रन डे के मौके पर छात्रों के लिए एक स्पेशल प्लान लॉन्च किया था। इस प्लान की कीमत 251 रुपये है।

Dec 13, 2025 01:55 pm IST
BSNL का एक स्पेशल ऑफर आज समाप्त होने वाला है। हम बात कर रहे हैं बीएसएनएल का लर्नर्स प्लान आज बंद होने जा रहा है। दरअसल, बीएसएनएल ने चिल्ड्रन डे के मौके पर छात्रों के लिए एक स्पेशल प्लान लॉन्च किया था। इस प्लान की कीमत 251 रुपये थी। यह एक लिमिटेड पीरियड प्रीपेड प्लान था, यानी कंपनी ने इसे सीमित समय के लिए ही लॉन्च किया था। आज हम इस प्लान के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आज इस स्पेशल प्लान की लास्ट डेट है, यानी अब बस कुछ ही घंटों में यह प्लान बंद हो जाएगा। कंपनी इस प्लान को दोबारा लाएगी या नहीं फिलहाल इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। चलिए एक नजर डालते हैं 251 रुपये के प्लान में ग्राहकों को क्या-क्या मिलता है...

बीएसएनएल का 251 रुपये का प्लान

बीएसएनएल ने 251 रुपये के स्पेशल प्रीपेड प्लान को खासतौर से छात्रों के लिए डिजाइन किया है। यह प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स के साथ कुल 100GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए तो इस प्लान के रोज की लागत 8.96 रुपये है।

अगर आप भी इस हैवी डेटा वाले किफायती प्लान को खरीदना चाहते हैं, तो जल्दी कीजिए क्योंकि आज इस प्लान की लास्ट डेट है। लॉन्च से समय ही कंपनी ने बता दिया था कि यह स्पेशल प्लान केवल 13 दिसंबर तक ही उपलब्ध रहेगा। आप कंपनी के ऑफिशियल साइट, मोबाइल ऐप या फिर नजदीकी ऑफिस में जाकर इस प्लान की डिटेल्स ले सकते हैं।

बीएसएनएल का ट्वीट

