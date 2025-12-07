Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़bsnl rs 251 learners plan ends soon check last date and details
खत्म होने वाला है ऑफर, ₹251 में 100GB डेटा, फ्री कॉल्स, SMS; लास्ट डेट इस दिन

खत्म होने वाला है ऑफर, ₹251 में 100GB डेटा, फ्री कॉल्स, SMS; लास्ट डेट इस दिन

संक्षेप:

BSNL ने चिल्ड्रन डे के मौके पर छात्रों के लिए एक स्पेशल प्लान लॉन्च किया था, जिसकी कीमत 251 रुपये थी। यह एक लिमिटेड पीरियड प्रीपेड प्लान था, जो अब बंद होने वाला है। चलिए एक नजर डालते हैं 251 रुपये के प्लान में ग्राहकों को क्या-क्या मिलता है...

Dec 07, 2025 06:13 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

BSNL ने चिल्ड्रन डे के मौके पर छात्रों के लिए एक स्पेशल प्लान लॉन्च किया था, जिसकी कीमत 251 रुपये थी। यह एक लिमिटेड पीरियड प्रीपेड प्लान था, यानी कंपनी ने इसे कुछ समय के लिए लॉन्च किया था। आज हम इस प्लान के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि यह स्पेशल प्लान कुछ दिनों में बंद होने वाला है। चलिए एक नजर डालते हैं 251 रुपये के प्लान में ग्राहकों को क्या-क्या मिलता है...

बीएसएनएल का 251 रुपये का प्लान

बीएसएनएल ने 251 रुपये के स्पेशल प्रीपेड प्लान को खासतौर से छात्रों के लिए लॉन्च किया है। यह प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स के साथ कुल 100GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए तो इस प्लान के रोज की लागत 8.96 रुपये है।

अगर आप भी इस हैवी डेटा वाले किफायती प्लान को लेना चाहते हैं, तो जल्दी कीजिए क्योंकि इस लास्ट डेट नजदीक है। कंपनी ने बताया कि यह प्लान केवल 13 दिसंबर तक ही उपलब्ध है। आप कंपनी के ऑफिशियल साइट, मोबाइल ऐप या फिर नजदीकी ऑफिस में जाकर इस प्लान की डिटेल्स ले सकते हैं।

ये भी पढ़ें:अब नहीं मिलेगा फ्री 130GB डेटा, कंपनी ने दिया ग्राहकों को झटका, बंद किया ऑफर

बीएसएनएल का ट्वीट

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
Gadgets Hindi News BSNL Bsnl Prepaid Plan अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।