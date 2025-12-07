खत्म होने वाला है ऑफर, ₹251 में 100GB डेटा, फ्री कॉल्स, SMS; लास्ट डेट इस दिन
BSNL ने चिल्ड्रन डे के मौके पर छात्रों के लिए एक स्पेशल प्लान लॉन्च किया था, जिसकी कीमत 251 रुपये थी। यह एक लिमिटेड पीरियड प्रीपेड प्लान था, जो अब बंद होने वाला है। चलिए एक नजर डालते हैं 251 रुपये के प्लान में ग्राहकों को क्या-क्या मिलता है...
BSNL ने चिल्ड्रन डे के मौके पर छात्रों के लिए एक स्पेशल प्लान लॉन्च किया था, जिसकी कीमत 251 रुपये थी। यह एक लिमिटेड पीरियड प्रीपेड प्लान था, यानी कंपनी ने इसे कुछ समय के लिए लॉन्च किया था। आज हम इस प्लान के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि यह स्पेशल प्लान कुछ दिनों में बंद होने वाला है। चलिए एक नजर डालते हैं 251 रुपये के प्लान में ग्राहकों को क्या-क्या मिलता है...
बीएसएनएल का 251 रुपये का प्लान
बीएसएनएल ने 251 रुपये के स्पेशल प्रीपेड प्लान को खासतौर से छात्रों के लिए लॉन्च किया है। यह प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स के साथ कुल 100GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए तो इस प्लान के रोज की लागत 8.96 रुपये है।
अगर आप भी इस हैवी डेटा वाले किफायती प्लान को लेना चाहते हैं, तो जल्दी कीजिए क्योंकि इस लास्ट डेट नजदीक है। कंपनी ने बताया कि यह प्लान केवल 13 दिसंबर तक ही उपलब्ध है। आप कंपनी के ऑफिशियल साइट, मोबाइल ऐप या फिर नजदीकी ऑफिस में जाकर इस प्लान की डिटेल्स ले सकते हैं।
बीएसएनएल का ट्वीट
लेखक के बारे मेंArpit Soni
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।