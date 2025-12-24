251 के रिचार्ज पर धांसू ऑफर, 30 दिन वैलिडिटी के साथ मिलेगा 100GB डेटा, लास्ट डेट इस दिन

संक्षेप: क्रिसमस के मौके पर BSNL ने ऑफर्स की बारिश कर दी है। कंपनी अपने अलग-अलग प्लान्स में ग्राहकों को एक्स्ट्रा बेनिफिट ऑफर कर रही है। कंपनी अपने 251 रुपये के प्लान पर भी ऑफर दे रही है और अब इसे BSNL Carnival Plan नाम दिया है।

क्रिसमस के मौके पर BSNL ने ऑफर्स की बारिश कर दी है। कंपनी अपने अलग-अलग प्लान्स में ग्राहकों को एक्स्ट्रा बेनिफिट ऑफर कर रही है। कंपनी अपने 251 रुपये के प्लान पर भी ऑफर दे रही है और अब इसे BSNL Carnival Plan नाम दिया है। पहले इसी प्लान को लर्नर्स प्लान के तौर पर लॉन्च किया गया था। अब कंपनी ने इस प्लान की वैलिडिटी में बढ़ोतरी कर दी है और एटरटेनमेंट बेनिफिट्स को भी जोड़ दिया है। चलिए एक नजर डालते हैं अब इस प्लान में ग्राहकों को क्या-क्या मिल रहा है और क्या है इस ऑफर की लास्ट डेट...

बीएसएनएल का 251 रुपये का प्लान बीएसएनएल ने इसे कर्निवल प्लान नाम दिया है। बीएसएनएल का 251 रुपये का यह स्पेशल प्लान अब 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। पहले इसे 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ लॉन्च किया गया था। इस प्लान में ग्राहकों को पूरे 30 दिनों तक सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स की सुविधा मिलती है। प्लान में ग्राहकों को 100GB डेटा और डेली 100 एसएमएस भी मिलते हैं। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए तो इस प्लान के रोज की लागत 8.36 रुपये है। ग्राहकों के एंटरटेनमेंट के लिए इस प्लान में Free BiTV बेनिफिट्स भी मिलता है। कंपनी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बताया कि यह ऑफर सीमित समय के लिए है।

बीएसएनएल ने अनुसार, यह ऑफर 24 दिसंबर से 31 जनवरी 2026 तक वैलिड रहेगा। अगर आप भी हैवी डेटा वाला किफायती प्लान तलाश रहे हैं, तो यह प्लान बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अगर यह प्लान आपकी जरूरतों को पूरा करता है, तो तुरंत इसका फायदा उठा लीजिए, क्योंकि ऑफर केवल कुछ समय के लिए ही है। आप कंपनी की ऑफिशियल साइट, मोबाइल ऐप या फिर नजदीकी ऑफिस जाकर इस प्लान की डिटेल्स ले सकते हैं।