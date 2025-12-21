एक जैसी कीमत वाले प्लान, इसमें मिल रही 185 दिनों की ज्यादा वैलिडिटी, डेटा भी लबालब

संक्षेप: BSNL और Vi इन दोनों ही कंपनियों के पास 2399 रुपये का प्रीपेड प्लान है, लेकिन दोनों कंपनियां अलग-अलग तरह के बेनिफिट्स दे रही है। एक कंपनी तो डबल वैलिडिटी दे रही है। चलिए डिटेल में जानते हैं इन प्लान्स में ग्राहकों को क्या-क्या मिलता है...

BSNL और Vi (वोडाफोन-आइडिया) इन दोनों ही टेलीकॉम कंपनियों के पास अपने ग्राहकों के लिए ढेर सारे प्रीपेड प्लान्स हैं। आज हम इन दोनों कंपनियों के एक ऐसे प्लान्स के बारे में बता रहे हैं, जिनकी कीमत तो एक समान है, लेकिन इनमें मिलने वाले बेनिफिट्स में काफी बड़ा अंतर है। दरअसल, इन दोनों ही कंपनियों के पास 2399 रुपये का प्रीपेड प्लान है, लेकिन दोनों कंपनियां अलग-अलग तरह के बेनिफिट्स दे रही है। एक कंपनी तो डबल वैलिडिटी दे रही है। चलिए डिटेल में जानते हैं इन प्लान्स में ग्राहकों को क्या-क्या मिलता है...

BSNL का 2399 रुपये का प्लान बीएसएनएल का 2399 रुपये का प्लान पूरे 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 2GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। यानी इस प्लान में पूरी वैलिडिटी के दौरान 730GB डेटा मिलता है। डेली डेटा लिमिट समाप्त हो जाने के बाद इंटरनेट स्पीड घटकर 40Kbps रह जाती है। यह 2GB डेली डेटा वाला देश का सबसे सस्ता 365 दिन वैलिडिटी वाला प्लान भी है। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए, तो इस प्लान में रोज का खर्च 6.57 रुपये आएगा।

Vi का 2399 रुपये का प्लान वोडाफोन-आइडिया का 2399 रुपये का प्लान केवल 180 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए, तो प्लान में रोज का खर्च 13.32 रुपये आएगा, जो बीएसएनएल के प्लान से करीब दोगुना ज्यादा है।

इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 1.5GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। यानी इस प्लान में कुल 270GB डेटा मिलता है। डेली डेटा लिमिट समाप्त हो जाने के बाद इंटरनेट स्पीड घटकर 64Kbps रह जाएगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि प्लान में Unlimited 5G Data बेनिफिट (5G हैंडसेट इस्तेमाल करने वाले सब्सक्राइबर सिर्फ 5G नेटवर्क कवरेज एरिया में ही 5G अनलिमिटेड डेटा इस्तेमाल कर पाएंगे) शामिल है। इसके अलावा, प्लान में फ्री नाइट डेटा (रात 12am से सुबह 6am बजे तक अनलिमिटेड डेटा), वीकेंड डेटा रोलओवर और डेटा डिलाइट जैसे बेनिफिट्स भी शामिल हैं।

प्लान में इस प्लान के ग्राहकों को 180 दिनों के लिए Vi मूवीज और टीवी सुपर सब्सक्रिप्शन भी मिलता है, जिसमें SonyLIV, ZEE5, FanCode समेत कुल 19 OTTs का टीवी और मोबाइल पर एक्सेस मिलता है।