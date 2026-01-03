फिर आया ₹1 प्लान, मिलेगा 60GB डेटा और 3000 SMS, देखें ऑफर की लास्ट डेट
BSNL ने अपने ग्राहकों के लिए एक बार फिर 1 रुपये का पैसा वसूल प्लान लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने X पर इसकी जानकारी दी है और यह भी बताया कि यह ऑफर केवल सीमित समय के लिए उपलब्ध है। 1 रुपये के इस प्लान में ग्राहकों को पूरे 30 दिनों की वैलिडिटी मिलेगी। इस प्लान में ग्राहकों को ढेर सारा डेटा और कुल 3000 SMS भी मिलेंगे। चलिए डिटेल में बताते हैं 1 रुपये के इस प्लान में क्या-क्या मिलेगा...
बीएसएनएल का 1 रुपये का प्लान
बीएसएनएल का 1 रुपये का प्लान पूरे 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान के साथ कंपनी अपने ग्राहकों को अपना 4G नेटवर्क आजमाने का मौका दे रही है। इस प्लान में ग्राहकों को डेली 2GB डेटा मिलेगा है, यानी पूरी वैलिडिटी के दौरान कुल 60GB डेटा मिलेगा। प्लान में ग्राहकों को डेली 100 एसएमएस भी मिलते हैं यानी पूरी वैलिडिटी के दौरान ग्राहकों को कुल 3000 एसएमएस मिलेंगे।
कंपनी ने एक्स पर बताया कि ऑफर की लास्ट डेट 31 जनवरी है, इससे पहले ऑफर समाप्त हो जाए, तुरंत इसका लाभ उठा लीजिए। आप नजदीकी बीएसएनएल ऑफिस और बीएसएनएल सेल्फ केयर ऐप के जरिए इस ऑफर के बारे में जानकारी ले सकते हैं।
बीएसएनएल का ट्वीट
