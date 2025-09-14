बढ़ गई लास्ट डेट, 1 रुपये में पूरे 30 दिन लें तेजतर्रार इंटरनेट का मजा, फ्री कॉल्स और SMS भी

BSNL ₹1 Freedom Offer: बीएसएनएल का फ्रीडम ऑफर कल (यानी 15 सितंबर) समाप्त होने वाला है। ऑफर के तहत, बीएसएनएल मात्र 1 रुपये में 30 दिनों के लिए सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स, डेली 2GB डेटा और डेली 100 एसएमएस दे रही है। यह 4G डेटा है।

BSNL ₹1 Freedom Offer: बीएसएनएल ने अपने Freedom Offer की लास्ट डेट को फिर बढ़ा दिया है। अगर आपने अभी तक इस ऑफर का फायदा नहीं उठाया है, तो आपके पास अभी भी मौका है। इस ऑफर के तहत, कंपनी ने 1 रुपये का प्रीपेड प्लान पेश किया था, जिसे 'आजादी का प्लान' नाम दिया था। दरअसल, इस 1 रुपये के रिचार्ज के जरिए बीएसएनएल नए ग्राहकों को अपना 4G नेटवर्क आजमाने का मौका दे रही है। 1 अगस्त को लॉन्च हुआ यह स्पेशल ऑफर कल (यानी 15 सितंबर) को समाप्त होने वाला है। ग्राहक अभी भी इस ऑफर का लाभ ले सकते है, क्योंकि ऑफर समाप्त होने में अभी भी कुछ घंटे बाकी हैं। ग्राहक केवल 1 रुपये देकर पूरे 30 दिनों तक कंपनी का 4G नेटवर्क आजमा सकते हैं। चलिए बताते हैं 1 रुपये में ग्राहकों को क्या-क्या मिलेगा…

1 रुपये मे 30 दिन तक मिलेंगे इतने फायदे बीएसएनएल का यह 1 रुपये का प्लान 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। मात्र 1 रुपये के इस प्लान में ग्राहकों को 30 दिनों के लिए सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 2GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलेंगे।

जैसा कि हमने बताया प्लान में डेली 2GB डेटा मिलेगा यानी ग्राहकों को पूरे 30 दिनों की वैलिडिटी के दौरान कुल 60GB डेटा मिलेगा। यह 4G डेटा है। डेली डेटा कोटा समाप्त हो जाने के बाद भी ग्राहक 40kbps की स्पीड से इंटरनेट यूज करना जारी रखा जा सकेंगे।

केवल नए यूजर्स को ही मिलेगा प्लान ध्यान रहें कि बीएसएनएल का यह फ्रीडम ऑफर केवल नए यूजर्स के लिए है, यानी अगर आप मौजूदा ग्राहक हैं तो आप इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। कंपनी इस प्लान के साथ ग्राहकों को 4G SIM भी मुफ्त दे रही है।