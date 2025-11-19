ग्राहकों को बड़ा झटका, महंगा पड़ेगा यह Recharge, अब केवल 22 दिन चलेगा
संक्षेप: BSNL ने एक बार फिर अपने ग्राहकों को झटका दिया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीएसएनएल ने अपने 107 रुपये वाले किफायती रिचार्ज की वैलिडिटी कम कर दी है, यह दूसरी बार है जब कंपनी ने इस प्लान की वैलिडिटी घटाई है।
BSNL ने एक बार फिर अपने ग्राहकों को झटका दिया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीएसएनएल ने अपने 107 रुपये वाले किफायती रिचार् की वैलिडिटी कम कर दी है, यह दूसरी बार है जब कंपनी ने इस प्लान की वैलिडिटी घटाई है। अब यह प्लान ग्राहकों को पहले से महंगा पड़ेगा। इस किफायती प्रीपेड प्लान में पहले 35 दिनों की वैलिडिटी मिलती थी, जिसे बाद में घटाकर 28 दिन कर दिया गया था। अब, कंपनी ने इसे घटाकर 22 दिन कर दिया है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इसके बेनिफिट्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ऐसा लग रहा है कि बीएसएनएल अपने अन्य कम कीमत वाले रिचार्ज प्लान में भी बदलाव कर रहा है। कुछ दिन पहले, कंपनी ने 197 रुपये के सस्ते रिचार्ज की वैलिडिटी भी 54 दिनों से घटाकर 42 दिन कर दी थी।
BSNL का 107 रुपये वाला प्रीपेड प्लान अब केवल 22 दिन चलेगा
बीएसएनएल के क्विक रिचार्ज वेबपेज को अब अपडेट कर दिया गया है, जिसमें देखा जा सकता है कि 107 रुपये वाले रिचार्ज वाउचर की वैलिडिटी अब केवल 22 दिनों की है। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए तो अब इस प्लान की रोज की लागत 4.86 रुपये आएगी। बजाज फिनसर्व की वेबसाइट, जो भारत में सभी टेलीकॉम कंपनियों के प्रीपेड प्लान्स पर भी नजर रखती है, के अनुसार, 107 रुपये वाला प्रीपेड प्लान शुरुआत में 35 दिनों की वैलिडिटी (रोज की लागत करीब 3 रुपये) के साथ आता था। हालांकि, हाल ही में इसे घटाकर 28 दिन (रोज की लागत 3.82 रुपये) कर दिया गया था, और अब इसे 6 दिन और कम कर दिया गया है, यानी 22 दिन (रोज की लागत 4.86 रुपये) कर दिया गया है।
हालांकि, प्लान में मिलने वाले टॉकटाइम, डेटा और एसएमएस जैसे बेनिफिट्स पहले जैसे ही रहेंगे। बीएसएनएल के 107 रुपये के रिचार्ज वाउचर में अनलिमिटेड डेटा मिलता है, हालांकि, यह 3GB डेटा कैपिंग के साथ आता है, जिसके खत्म होने के बाद इंटरनेट स्पीड 40 kbps रह जाती है। इसके अलावा, इसमें MTNL नेटवर्क समेत सभी पर 200 मिनट की फ्री लोकल, एसटीडी और रोमिंग वॉयस कॉलिंग भी मिलती है।
मुफ्त टॉकटाइम खत्म होने के बाद, ग्राहकों से लोकल वॉयस कॉल के लिए 1 रुपये प्रति मिनट, वीडियो कॉल के लिए 1.3 रुपये प्रति मिनट और एसटीडी वॉयस कॉल के लिए 2 रुपये प्रति मिनट का शुल्क लिया जाता है। बीएसएनएल लोकल एसएमएस के लिए 80 पैसे और राष्ट्रीय एसएमएस के लिए 1.20 रुपये और अंतर्राष्ट्रीय एसएमएस के लिए 6 रुपये प्रति एसएमएस शुल्क लेता है।
यह बदलाव ऐसे समय में आया है जब बीएसएनएल अपने कम कीमत वाले रिचार्ज प्लान की वैलिडिटी कम कर रही है, जिससे ग्राहक मनचाही वैलिडिटी पाने के लिए महंगे प्रीपेड प्लान चुन रहे हैं। इस साल की शुरुआत में, जुलाई में, बीएसएनल ने अपने 197 रुपये वाले प्लान की वैलिडिटी 70 दिनों से घटाकर 54 दिन कर दी थी। अब, कंपनी ने 197 रुपये वाले प्रीपेड प्लान की वैलिडिटी भी घटाकर 42 दिन कर दी है, जिसमें 300 मिनट की वॉयस कॉल, 4GB तक अनलिमिटेड हाई-स्पीड डेटा और कुल 100 मुफ्त एसएमएस शामिल हैं।
