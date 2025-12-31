तुरंत करो रिचार्ज, बंद होने वाला है 1 रुपये का प्लान, मिलेगी 30 दिन वैलिडिटी, 60GB डेटा

BSNL अपने ग्राहकों को Christmas Bonanza नाम से 1 रुपये का धांसू प्रीपेड प्लान ऑफर कर रही है। इस प्लान के जरिए कंपनी अपने ग्राहकों को केवल 1 रुपये में बीएसएनएल का 4G डेटा आजमाने का मौका दे रही है। 1 रुपये का यह प्लान पूरे 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है और इसमें ग्राहकों को अनलिमिटेड फ्री कॉल्स के साथ ढेर सारे डेटा और एसएमएस मिलते हैं। आज हम इस प्लान के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि यह प्लान आज समाप्त होने वाला है। दरअसल, कंपनी ने इस प्लान को केवल 31 दिसंबर तक के लिए लॉन्च किया था। अगर आप भी इस प्लान को आजमाना चाहते हैं तो जल्दी कीजिए क्योंकि अब बस कुछ ही घंटों में यह ऑफर समाप्त हो जाएगा। कंपनी ने सबसे पहले इस प्लान को फ्रीडम प्लान के नाम से लॉन्च किया था। चलिए बताते हैं 1 रुपये में ग्राहकों को क्या-क्या मिलता है...