तुरंत करो रिचार्ज, बंद होने वाला है 1 रुपये का प्लान, मिलेगी 30 दिन वैलिडिटी, 60GB डेटा
BSNL का 1 रुपये का यह प्लान पूरे 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉल्स, डेली 100 एसएमएस और डेली 2GB डेटा मिलता है। यानी पूरे 30 दिनों के वैलिडिटी पीरियड में ग्राहकों को कुल 60GB डेटा मिलता है। आप ऑफर समाप्त हो रहा है।
BSNL अपने ग्राहकों को Christmas Bonanza नाम से 1 रुपये का धांसू प्रीपेड प्लान ऑफर कर रही है। इस प्लान के जरिए कंपनी अपने ग्राहकों को केवल 1 रुपये में बीएसएनएल का 4G डेटा आजमाने का मौका दे रही है। 1 रुपये का यह प्लान पूरे 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है और इसमें ग्राहकों को अनलिमिटेड फ्री कॉल्स के साथ ढेर सारे डेटा और एसएमएस मिलते हैं। आज हम इस प्लान के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि यह प्लान आज समाप्त होने वाला है। दरअसल, कंपनी ने इस प्लान को केवल 31 दिसंबर तक के लिए लॉन्च किया था। अगर आप भी इस प्लान को आजमाना चाहते हैं तो जल्दी कीजिए क्योंकि अब बस कुछ ही घंटों में यह ऑफर समाप्त हो जाएगा। कंपनी ने सबसे पहले इस प्लान को फ्रीडम प्लान के नाम से लॉन्च किया था। चलिए बताते हैं 1 रुपये में ग्राहकों को क्या-क्या मिलता है...
BSNL का 1 रुपये का प्लान
एक रुपये का यह प्लान पूरे 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स, डेली 100 एसएमएस और डेली 2GB डेटा मिलता है। यानी पूरे 30 दिनों के वैलिडिटी पीरियड में ग्राहकों को कुल 60GB डेटा मिलता है। अच्छी बात यह है कि इस प्लान में ग्राहकों को एक FREE SIM भी मिल रही है। ध्यान रहें कि यह प्लान केवल नए यूजर्स के लिए है।
बीएसएनएल का ट्वीट
कैसे उठाएं फायदा
ऑफर खत्म होने में अब केवल कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं। ग्राहक बीएसएनएल की वेबसाइट, बीएसएनएल सेल्फ केयर ऐप या फिर टॉल फ्री नंबर 1800-180-1503 पर संपर्क कर प्लान की डिटेल्स ले सकते हैं।
