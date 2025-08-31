BSNL Pay के लिए हो जाइए तैयार, जल्द शुरू होगी यूपीआई सर्विस

BSNL अपनी यूपीआई सर्विस शुरू करने वाला है। बीएसएनएल की इस सर्विस का नाम BSNL Pay है। BSNL के सेल्फकेयर ऐप में एक बैनर लाइव हो गया है, जिसमें यूपीआई पेमेंट सर्विस के जल्द शुरू होने की बात कही गई है।

BSNL अपनी यूपीआई सर्विस शुरू करने वाला है। बीएसएनएल की इस सर्विस का नाम BSNL Pay है। BHIM ऐप से पावर्ड इस सर्विस की मदद से यूजर आसानी से ऑनलाइन पेमेंट कर सकेंगे। टेलिकॉम टॉक की रिपोर्ट के अनुसार BSNL के सेल्फकेयर ऐप में एक बैनर लाइव हो गया है, जिसमें यूपीआई पेमेंट सर्विस के जल्द शुरू होने की बात कही गई है। बैनर के अनुसार बीएसएनएल पे सर्विस BHIM UPI पर बेस्ड होगी।

नहीं होगा कोई अलग ऐप कंपनी बीएसएनएल पे के नाम से कोई अलग ऐप नहीं ऑफर करेगी। यह पेमेंट सर्विस बीएसएनएल के सेल्फकेयर ऐप के अंदर जाकर यूज कर सकेंगे। अभी इस सर्विस की लॉन्च डेट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। माना जा रहा है कि कंपनी इस दिवाली के आसपास लॉन्च कर सकती है। टेलिकॉम रिपोर्ट के अनुसार बीएसएनएल अपने सेल्फकेयर ऐप के जरिए मोबाइल रिचार्ज, बिल पेमेंट और लैंडलाइन सर्विस के साथ फाइबर सर्विस को बुक करने का भी ऑप्शन देने की तैयारी कर रही है।

बीएसएनएल का बंपर ब्रॉडबैंड ऑफर बीएसएनएल अपने यूजर्स को एक शानदार ऑफर दे रहा है। इसमें कंपनी अपने एंट्री लेवल ब्रॉडबैंड प्लान्स को तीन महीने तक मंथली टैरिफ डिस्काउंट के साथ ऑफर कर रही है। इसमें यूजर्स को पहले महीने फ्री सर्विस मिलेगी। ऐसे में प्लान टोटल चार महीने तक चलते हैं। टेलिकॉम टॉक की रिपोर्ट के अनुसार यह ऑफर केवल फाइबर बेसिक और फाइबर बेसिक नियो प्लान्स के साथ दिया जा रहा है।

499 रुपये के फाइबर बेसिक प्लान को तीन महीने तक आप 100 रुपये तक की छूट के साथ इंजॉय कर सकते हैं। इस डिस्काउंट के साथ प्लान का मंथली चार्ज 399 रुपये हो जाता है। प्लान में कंपनी 60Mbps तक की इंटरनेट स्पीड दे रही है। यह प्लान अनलिनमिटेड कॉलिंग बेनिफिट के साथ आता है। 449 रुपये वाले फाइबर बेसिक नियो प्लान की बात करें, तो यह प्लान ऑफर में 50 रुपये की छूट के बाद 399 रुपये में सब्सक्राइब किया जा सकता है। इस प्लान में भी कंपनी 3300जीबी डेटा ऑफर कर रही है।

यह ऑफर सर्कल के हिसाब से दिया जा रहा है। इसे आप कंपनी की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। ऑफर की वैलिडिटी 30 सितंबर तक की है।