BSNL और OTTplay की पार्टनरशिप, आए जबर्दस्त प्रीमियम मोबाइल एंटरटेनमेंट पैक

जनवरी में BiTV की फ्री सर्विसेज के सफल रोलआउट के बाद, जिसने बड़े पैमाने पर ट्रैफिक और प्रीमियम मनोरंजन की बढ़ती मांग को आकर्षित किया था, BSNL ने अब अपने मोबाइल यूजर्स के लिए प्रीमियम कंटेंट पैक को लॉन्च किया है। इससे यूजर्स को एंटरटेनमेंट की एक बड़ी लाइब्रेरी का ऐक्सेस मिलेगा, जिसमें लीडिंग ओटीटी प्लेटफॉर्म और ओटीटीप्ले से पावर्ड 300 से ज्यादा लाइव टीवी चैनल शामिल हैं।

कई टचपॉइंट्स के जरिए उपलब्ध होगी सर्विस



बीएसएनएल देश भर के ग्राहकों को एक कॉम्प्रिहेंसिव एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस ऑफर करने के लिए ये पेड पैक लाया है। यह सर्विस कई टचपॉइंट्स के जरिए उपलब्ध होगी, जिससे बिना किसी रुकावट सब्सक्रिप्शन और यूसेज सुनिश्चित होगा।



पहला एआई-पावर्ड ओटीटी कंटेंट डिस्कवरी और डिस्ट्रीब्यूशन प्लैटफॉर्म

ओटीटीप्ले, भारत का पहला एआई-पावर्ड ओटीटी कंटेंट डिस्कवरी और डिस्ट्रीब्यूशन प्लैटफॉर्म है, जो बीएसएनएल यूजर्स को मूवीज, टीवी शो, खेल, समाचार और रीजनल प्रोग्रामिंग में कई तरह के कंटेंट का क्यूरेटेड ऐक्सेस देगा।

मोबाइल यूजर्स के लिए शानदार एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन



बीएसएनएल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर रॉबर्ट जे रवि ने कहा, 'बीएसएनएल में हम कनेक्टिविटी से आगे बढ़कर अपने ग्राहकों के डिजिटल एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ओटीटीप्ले के सहयोग से हमारे नए प्रीमियम कंटेंट पैक, एक अफोर्डेबल ऑफरिंग में ओटीटी और लाइव टेलीविजन का बेस्ट साथ लाते हैं, जो हमारे मोबाइल यूजर्स को एक शानदार एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन ऑफर करता है।'

मनोरंजन के साथ सुविधा भी



बीएसएनएल के डायरेक्टर संदीप गोविल ने कहा, 'प्रीमियम कंटेंट पैक्स के साथ हम केवल मनोरंजन ही नहीं, बल्कि सुविधा भी ऑफर कर रहे हैं। फ्लेक्सिबल पेमेंट ऑप्शन से लेकर हमारे सेल्फ केयर ऐप और पॉप्युलर डिजिटल वॉलेट के माध्यम से आसान ऐक्सेस तक, हमने यह सुनिश्चित किया है कि भारत के दूर-दराज के कोने में भी हर ग्राहक बिना किसी परेशानी के वर्ल्ड-क्लास कंटेंट का मजा ले सकें।'

‘मनोरंजन क्रांति को लाने के लिए एक पर्फेक्ट पार्टनर’ ओटीटीप्ले के को-फाउंडर और सीईओ अविनाश मुदलियार ने कहा, 'हमें देशभर के लाखों यूजर्स तक प्रीमियम, हाई-क्वॉलिटी एंटरटेनमेंट पहुंचाने के लिए बीएसएनएल के साथ अपनी पार्टनरशिप को मजबूत करने पर खुशी है। हमारे बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म और 300 से ज्यादा लाइव चैनल्स के साथ हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि हर बीएसएनएल ग्राहक को अपनी पसंद की चीज मिले - सब कुछ एक ही जगह पर और बेस्ट प्राइस पर। भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में बीएसएनएल की बेजोड़ पहुंच और भरोसा इसे इस मनोरंजन क्रांति को लाने के लिए एक पर्फेक्ट पार्टनर बनाता है। साथ मिलकर हम न केवल बेहतरीन कंटेंट ऑफर कर रहे हैं, बल्कि देश के हर कोने में प्रीमियम स्ट्रीमिंग को आसानी से ऐक्सेस करने वाला बनाकर डिजिटल डिवाइड को भी कम कर रहे हैं।'