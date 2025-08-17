हाई-स्पीड इंटरनेट प्लान पर 6 हजार रुपये का डिस्काउंट, कई सारे ओटीटी ऐप भी फ्री bsnl offering rupees 6000 discount on high speed broadband plan, Gadgets Hindi News - Hindustan
bsnl offering rupees 6000 discount on high speed broadband plan

हाई-स्पीड इंटरनेट प्लान पर 6 हजार रुपये का डिस्काउंट, कई सारे ओटीटी ऐप भी फ्री

बीएसएनएल अपने हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड प्लान पर 6 हजार रुपये का डिस्काउंट दे रहा है। प्लान में आपको प्रीमियम ओटीटी प्लैटफॉर्म्स जैसे डिज्नी+ हॉटस्टार सुपर प्लान, सोनी लिव प्रीमियम, जी5 प्रीमियम, वूट सेलेक्ट और लायन्सगेट का सब्सक्रिप्शन मिलेगा।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानSun, 17 Aug 2025 08:48 AM
हाई-स्पीड इंटरनेट प्लान पर 6 हजार रुपये का डिस्काउंट, कई सारे ओटीटी ऐप भी फ्री

BSNL अपने जबर्दस्त ऑफर्स से प्राइवेट कंपनियों को कड़ी टक्कर दे रहा है। अब कंपनी एक ऐसा ऑफर लाई है, जिससे बाकी कंपनियों की नींद उड़ सकती है। टेलीकॉम टॉक की रिपोर्ट के अनुसार बीएसएनएल अपने हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड प्लान पर 6 हजार रुपये का डिस्काउंट दे रहा है। यह ऑफर 1Gbps की इंटरनेट स्पीड ऑफर करने वाले प्लान के साथ दिया जा रहा है। इंडिविजुअल यूजर के लिए शायद यह प्लान ज्यादा काम का न हो, लेकिन ऑफिस या दूसरी किसी कमर्शियल जगह के लिए यह एक बेहतरीन प्लान साबित हो सकता है।

6 महीने तक हर महीने 1 हजार रुपये का डिस्काउंट

यह ऑफर बीएसएनएल के जिस प्लान के साथ दिया जा रहा है, उसका नाम फाइबर रूबी ओटीटी (Fiber Ruby OTT) है। प्लान की कीमत 4799 रुपये है। ऑफर में यूजर इस प्लान को 6 महीने तक 1 हजार रुपये की छूट के साथ यूज कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ 6 महीने तक 1Gbps की स्पीड वाले इस प्लान को यूज करने का मंथली खर्च 4799 रुपये की बजाय 3799 रुपये होगा। प्लान की खास बात है कि इसमें आपको प्रीमियम ओटीटी प्लैटफॉर्म्स जैसे डिज्नी+ हॉटस्टार सुपर प्लान, सोनी लिव प्रीमियम, जी5 प्रीमियम, वूट सेलेक्ट और लायन्सगेट का सब्सक्रिप्शन मिलेगा।

13 सितंबर तक लाइव रहेगा धमाकेदार ऑफर

बीएसएनएल का यह धमाकेदार ऑफर 13 सितंबर 2025 तक लाइव रहेगा। ध्यान रहे कि कंपनी का यह ऑफर सभी सर्कल में ऑफर न किया जा रहा हो। ऐसे में अगर आप इस ऑफर का फायदा उठाने चाहते हैं, तो बेहतर होगा कि आप बीएसएनएल के कस्टमर केयर पर कॉल करके या अपने एरिया के नजदीकी बीएसएनएल ऑफिस जा कर जानकारी ले सकते हैं।

दिल्ली में शुरू हुई बीएसएनएल की 4G सर्विस

बीएसएनएल की 4G सर्विस दिल्ली में शुरू हो गई है। कंपनी ने बताया कि ये सेवा ‘4जी-एज-ए-सर्विस’ मॉडल के तहत शुरू की गई है। इसमें कंपनी पार्टनर नेटवर्क के जरिए अंतिम तरण तक रेडियो कवरेज उपलब्ध कराएगी। 4G सर्विस शुरू होने से यूजर्स को हाई-स्पीड डेटा के साथ बेहतर वॉइस कॉलिंग मिलेगी। यूजर कस्टमल सर्विस सेंटर या ऑथराइज्ड रिटेलर्स से सिन और ई-केवाईसी करवा सकते हैं।

(Photo: Freepik)

BSNL Gadgets Hindi News

