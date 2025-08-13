पूरे एक महीने ब्रॉडबैंड इंटरनेट फ्री, सरकारी कंपनी के ऑफर ने कराई यूजर्स की मौज
बीएसएनएल यूजर्स को फ्री फाइबर ब्रॉडबैंड कनेक्शन दे रहा है। यह एक लिमिटेड पीरियड ऑफर है। इसमें यूजर्स को इंस्टॉलेशन वाले दिन से एक महीने के लिए फ्री फाइबर ब्रॉडबैंड सर्विस मिलेगी। यह धमाकेदार ऑफर 30 सितंबर 2025 को खत्म हो जाएगा।
सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL यूजर्स के लिए गजब का ऑफर लाई है। टेलीकॉम टॉक की रिपोर्ट के अनुसार बीएसएनएल यूजर्स को फ्री फाइबर ब्रॉडबैंड कनेक्शन दे रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह एक लिमिटेड पीरियड ऑफर है, जिसमें यूजर्स को इंस्टॉलेशन वाले दिन से एक महीने के लिए फ्री फाइबर ब्रॉडबैंड सर्विस मिलेगी। यह धमाकेदार ऑफर 30 सितंबर 2025 को खत्म हो जाएगा।
डिस्काउंट भी
कंपनी अपने 449 रुपये वाले प्लान के साथ तीन महीने के लिए बिल पर 50 रुपये और 499 रुपये वाले प्लान पर तीन महीने के लिए 100 रुपये का डिस्काउंट भी दे रही है। कंपनी इस आकर्षक प्लान के जरिए नए यूजर्स को अपने नेटवर्क से जोड़ना चाह रही है। साथ ही बीएसएनएल की कोशिश है कि वह जियो और एयरटेल को भी कड़ी टक्कर दे सके।
बीएसएनएल का 5000GB डेटा वाला प्लान
कंपनी अपने यूजर्स को 999 रुपये का एक जबर्दस्त प्लान ऑफर कर रहा है। इस प्लान में कंपनी इंटरनेट यूज करने के लिए 5टीबी यानी 5000जीबी डेटा दे रही है। यह प्लान 200Mbps की इंटरनेट स्पीड के साथ आता है। डेटा लिमिट खत्म होने के बाद इंटरनेट स्पीड घट कर 10Mbps की हो जाएगी। इसमें आपको अनलिमिटेड कॉलिंग भी मिलेगी, लेकिन इसके लिए आपको एक लैंडलाइन डिवाइस सेटअप करना होगा। कंपनी इस प्लान में जियो हॉटस्टार, सोनी लिव, हंगामा और एपिक ऑन जैसे ओटीटी ऐप्स का फ्री ऐक्सेस भी दे रही है।
1 रुपये में 30 दिन की वैलिडिटी
बीएसएनएल ने हाल में अपने 1 रुपये वाले फ्रीडम ऑफर का ऐलान किया है। यह प्लान फ्री सिम के साथ आता है। इसमें कंपनी 30 दिन की वैलिडिटी दे रही है। प्लान में इंटरनेट यूज करने के लिए आपको रोज 2जीबी डेटा मिलेगा। यह प्लान अनलिमिटेड कॉलिंग और हर दिन 100 फ्री एसएमएस भी देता है। कंपनी का यह ऑफर केवल नए यूजर्स के लिए ही है। बीएसएनएल का यह धमाकेदार ऑफर 31 अगस्त 2025 तक वैलिड रहेगा।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।