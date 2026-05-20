1 रुपये भी नहीं होगा खर्च, FREE SIM के साथ मिलेगा 60GB डेटा, 30 दिनों तक मौज

BSNL ग्राहकों को FREE SIM दे रही है। फ्री सिम के साथ ग्राहकों को 30 दिनों तक अनलिमिटेड कॉल्स और डेली 2GB डेटा और डेली 100 एसएमएस भी मिलेंगे। यानी पूरे 30 दिनों के वैलिडिटी पीरियड में ग्राहकों को कुल 60GB डेटा और कुल 3000 एसएमएस मिलेंगे।

BSNL अपने ग्राहकों को सबसे कम कीमत में प्रीपेड प्लान्स की पेशकश करने के लिए पॉपुलर है। कंपनी ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को लुभाने के लिए अलग-अलग तरह के ऑफर्स लेकर आती रहती है। हाल ही में कंपनी 1 रुपये का फ्रीडम ऑफर लेकर आई थी। अब कंपनी एक और अनोखा ऑफर लेकर आई है, जिसमें ग्राहकों का अब 1 रुपये भी खर्च नहीं होगा। इस ऑफर में ग्राहकों को FREE SIM, डेटा, कॉलिंग सबकुछ मुफ्त में मिलेगा। चलिए डिटेल में बताते हैं बीएसएनएल के इस ऑफर के बारे में सबकुछ...

30 दिनों तक ग्राहकों की मौज बीएसएनएल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट कर बताया कि यह ऑफर केवल 31 मई तक ही उपलब्ध है। ऑफर के तहत, बीएसएनएल ग्राहकों को फ्री SIM दे रही है। फ्री सिम के साथ ग्राहकों को 30 दिनों तक अनलिमिटेड कॉल्स और डेली 2GB डेटा और डेली 100 एसएमएस भी मिलेंगे। यानी पूरे 30 दिनों के वैलिडिटी पीरियड में ग्राहकों को कुल 60GB डेटा और कुल 3000 एसएमएस मिलेंगे। लेकिन यह ऑफर केवल नए ग्राहकों के लिए है। ग्राहक अपने नजदीकी बीएसएनएल ऑफिस या रिटेल स्टोर जाकर इस प्लान के बारे में जानकारी ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे अब यह ऑफर केवल कुछ ही दिन उपलब्ध रहेगा, इसलिए जल्दी फैसला लें।

आप भी देखें ऑफर का वीडियो

चलिए जानते हैं अगर आप इतनी वैलिडिटी और डेटा के लिए किसी अन्य कंपनी पर जाते हैं, तो आपको कितना खर्च करना पड़ सकता है:

Airtel का 379 रुपये का प्लान यह प्लान पूरे 1 महीने की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 2GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। प्लान में Unlimited 5G Data, गूगल वन सब्सक्रिप्शन, ऐप्पल म्यूजिक, एडोब एक्सप्रेस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, सेफ नेटवर्क और फ्री हैलोट्यून्स जैसे एडिशनल बेनिफिट्स शामिल हैं।

Jio का 349 रुपये का प्रीपेड प्लान यह प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 2GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। प्लान में जियो टीवी, जियो एआई क्लाउड, जियो हॉटस्टार और गूगल जेमिनी सब्सक्रिप्शन जैसे बेनिफिट्स शामिल हैं।