50 दिन चलने वाला सबसे सस्ता रिचार्ज, कीमत ₹350 से कम, फ्री कॉल्स के साथ मिलेगा 100GB डेटा

BSNL के पास 350 रुपये से भी कम कीमत का एक ऐसा प्लान है, जो पूरे 50 दिनों की वैलिडिटी ऑफर करता है। यह 50 दिन चलने वाला देश का सबसे सस्ता प्लान है। चलिए डिटेल में जानते हैं इस प्लान के बारे में, साथ में यह भी जानते हैं कि अन्य कंपनियों इस कीमत में क्या दे रही हैं...

Wed, 3 Dec 2025 05:28 PMArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
BSNL अभी भी अपने ग्राहकों को सबसे कम कीमत में प्लान्स की पेशकश कर रहा है। अगर आप बार-बार रिचार्ज का झंझट नहीं चाहते, तो कंपनी के पास अपने ग्राहकों के लिए एक धांसू प्रीपेड प्लान है। दरअसल, बीएसएनएल के पास 350 रुपये से भी कम कीमत का एक ऐसा प्लान है, जो पूरे 50 दिनों की वैलिडिटी ऑफर करता है। यह 50 दिन चलने वाला देश का सबसे सस्ता प्लान है। चलिए डिटेल में जानते हैं इस प्लान के बारे में, साथ में यह भी जानते हैं कि अन्य कंपनियों इस कीमत में क्या दे रही हैं...

BSNL का 347 रुपये का प्लान

यह 50 दिन चलने वाला देश का सबसे सस्ता प्लान है। बीएसएनएल का 347 रुपये का प्लान 50 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 2GB डेटा (यानी कुल 100GB) और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। यह प्लान ऐसे ग्राहकों के लिए एकदम परफेक्ट है, जो कम खर्च में लंबी वैलिडिटी और ढेर सारे डेटा चाहते हैं। ध्यान रहें कि डेली डेटा लिमिट समाप्त हो जाने के बाद इंटरनेट स्पीड घटकर 40Kbps रह जाएगी। इस प्लान में कोई अन्य बेनिफिट शामिल नहीं है।

Airtel, Jio, Vi के पास 347 का कोई प्लान नहीं है, लेकिन 349 रुपये का प्लान जरूरत है। चलिए जानते हैं 2 रुपये ज्यादा के इन प्लान्स में क्या-क्या मिलता है:

Airtel का 349 रुपये का प्लान

यह प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान के ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉल्स, डेली 1.5GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा भी शामिल है। प्लान में एयरटेल एक्सट्रीम प्ले सब्सक्रिप्शन (SonyLiv + 20 OTTs), स्पैम कॉल/मैसेज अलर्ट, फ्री हैलोट्यून्स, परप्लेक्सिटी प्रो AI सब्सक्रिप्शन और ऐप्पल म्यूजिक सब्सक्रिप्शन जैसे एडिशनल बेनिफिट्स भी शामिल हैं।

Jio का 349 रुपये का प्लान

यह प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान के ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉल्स, डेली 2GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा भी शामिल है। इस प्लान के ग्राहकों को 18 महीनों के लिए Google Gemini Pro Plan का एक्सेस मिलता है, जिसकी कीमत 35000 रुपये है। प्लान में जियो हॉटस्टार सब्सक्रिप्शन समेत ढेर सारे एडिशनल बेनिफिट्स शामिल हैं।

Vi का 349 रुपये का प्लान

यह प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान के ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉल्स, डेली 1.5GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा भी शामिल है। प्लान में बिंज ऑल नाइट, वीकेंड डेटा रोलओवर और डेटा डिलाइट जैसे बेनिफिट्स शामिल हैं।

