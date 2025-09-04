2 रुपये कम में डबल वैलिडिटी, पूरे 50 दिन चलेगा यह सस्ता प्लान; जियो, एयरटेल पर भारी

BSNL के पास 50 दिनों की वैलिडिटी वाला एक पैसा वसूल प्लान है। हम बात कर रहे हैं 347 रुपये के प्लान के बारे में। यह प्लान Jio, Airtel और Vi के 349 रुपये के प्लान से 2 रुपये सस्ता है, लेकिन 2 रुपये कम में बीएसएनएल का प्लान लगभग डबल वैलिडिटी दे रहा है।

कम कीमत में लंबी वैलिडिटी वाला रिचार्ज तलाश रहे हैं, तो BSNL पर आपकी तलाश खत्म हो सकती है। बीएसएनएल किफायती कीमत पर प्रीपेड प्लान्स की पेशकश करने के लिए पॉपुलर है। कंपनी के पास अपने ग्राहकों के लिए कई ऐसे प्रीपेड प्लान्स हैं, जो बेहद कम कीमत में लंबी वैलिडिटी प्रदान करते हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही रिचार्ज के बारे में बता रहे हैं, जो 50 दिनों की वैलिडिटी प्रदान करता है, वो भी 400 रुपये से कम के बजट में।

दरअसल, हम बात कर रहे हैं बीएसएनएल के 347 रुपये के प्लान के बारे में। कंपनी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस प्लान के बारे में जानकारी दी है। बता दें कि यह प्लान Jio, Airtel और Vi के 349 रुपये के प्लान से 2 रुपये सस्ता है, और 2 रुपये सस्ता होने के बावजूद बीएसएनएल का 347 रुपये का प्लान लगभग डबल वैलिडिटी दे रहा है। चलिए डिटेल में जानते हैं बीएसएनएल के इस प्लान में ग्राहकों को क्या-क्या मिलता है और जियो, एयरटेल, वीआई के प्लानं क्या ऑफर कर रहे हैं...

BSNL का 347 रुपये का प्लान बीएसएनएल का 347 रुपये का प्रीपेड प्लान 50 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए, तो प्लान में रोज का खर्च 6.94 रुपये आएगा। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 2GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। डेली 2GB डेटा लिमिट समाप्त हो जाने के बाद इंटरनेट स्पीड घटकर 40Kbps हो जाती है।

चलिए अब जानते हैं Jio, Airtel और Vi इस कीमत में क्या ऑफर करते हैं: Jio का 349 रुपये का प्रीपेड प्लान जियो का यह प्लान केवल 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉल्स, डेली 2GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा, जियो टीवी और जियो एआई क्लाउड के एक्सेस के साथ-साथ 90 दिनों के लिए JioHotstar का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलता है। डेली डेटा लिमिट समाप्त हो जाने के बाद इंटरनेट स्पीड घटकर 64Kbps हो जाती है।

Airtel का 349 रुपये का प्रीपेड प्लान एयरटेल का यह प्लान केवल 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉल्स, डेली 1.5GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। इस प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा बेनिफिट शामिल नहीं है। प्लान में स्पैम कॉल और एसएमएस अलर्ट, फ्री हैलोट्यून्स और परप्लेक्सिटी प्रो AI सब्सक्रिप्शन जैसे बेनिफिट्स शामिल हैं। डेली डेटा लिमिट समाप्त हो जाने के बाद इंटरनेट स्पीड घटकर 64Kbps हो जाती है।

Vi का 349 रुपये का प्रीपेड प्लान वोडाफोन आइडिया का यह प्लान केवल 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉल्स, डेली 1.5GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। इस प्लान के ग्राहक वीआई के अनलिमिटेड 5G डेटा ऑफर के लिए एलिजिबल हैं। प्लान में बिंज ऑल नाइट, वीकेंड डेटा रोलओवर और डेटा डिलाइट जैसे बेनिफिट्स शामिल हैं। डेली डेटा लिमिट समाप्त हो जाने के बाद इंटरनेट स्पीड घटकर 64Kbps हो जाती है।