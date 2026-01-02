BSNL का New Year तोहफा: अब Wi-Fi से भी होगी मोबाइल कॉलिंग, नेटवर्क नहीं आने की टेंशन खत्म

संक्षेप: BSNL ने 1 जनवरी 2026 को Voice over WiFi (VoWiFi) सेवा पूरे भारत में लॉन्च कर दी है। इससे यूजर्स Wi-Fi नेटवर्क के जरिए कॉल और मैसेज कर सकेंगे, खासकर उन इलाकों में जहां मोबाइल सिग्नल कमजोर होता है। जानें कैसे VoWiFi काम करती है और कैसे आप इसे अपने फोन में एक्टिवेट कर सकते हैं।

भारत की सरकारी टेलीकॉम कंपनी (BSNL) ने 1 जनवरी 2026 को देशभर में अपनी Voice over WiFi (VoWiFi) सेवा रोलआउट कर दी है जो BSNL ग्राहकों के लिए एक बड़ा बदलाव साबित होगा। VoWiFi एक ऐसी सुविधा है, जिससे आप Wi-Fi नेटवर्क के माध्यम से मोबाइल नंबर से कॉल और मैसेज कर सकते हैं, जबकि आपके फोन में मोबाइल नेटवर्क सिग्नल बहुत कमजोर या अनुपलब्ध हो। यह सेवा पूरे भारत के सभी सर्किलों में उपलब्ध कर दी गई है, जिसका मतलब है कि BSNL ग्राहक अब अपने मौजूदा मोबाइल नंबर से Wi-Fi कॉलिंग का लाभ उठा सकते हैं किसी भी तीसरी-पार्टी ऐप की जरूरत नहीं।

भारत के ग्रामीण, आंतरिक और शहरी दोनों इलाकों में मोबाइल सिग्नल कमजोर होने की समस्या आम है, खासकर घरों के अंदर, तहखानों या दफ्तरों के भीतर। BSNL की नई VoWiFi सेवा इन कमज़ोर कवरेज वाले इलाकों में भी साफ़ और भरोसेमंद कॉलिंग अनुभव प्रदान करेगी। यह सेवा अधिकांश आधुनिक स्मार्टफोन पर डिफ़ॉल्ट सपोर्ट के साथ आती है, जिससे यूज़र्स को बस सेटिंग्स में Wi-Fi कॉलिंग ऑन करना होता है और वे तुरंत Wi-Fi से कॉल कर सकते हैं।

VoWiFi क्या है और यह कैसे काम करती है? VoWiFi (Voice over WiFi) यानी Wi-Fi कॉलिंग एक ऐसी सेवा है जिससे आप इंटरनेट आधारित Wi-Fi नेटवर्क का उपयोग करके वॉयस कॉल और मैसेज कर सकते हैं। इससे यूजर्स: बिना मोबाइल नेटवर्क सिग्नल के भी कॉल कर सकते हैं, कमज़ोर कवरेज वाले हिस्सों में भी स्पष्ट आवाज अनुभव कर सकते हैं, तहखाना, घर, ऑफिस या ग्रामीण इलाकों में भी भरोसेमंद कॉलिंग पा सकते हैं।

VoWiFi के ज़रिये कॉल करते समय आपका मोबाइल नंबर और फोन का डायलर वही रहता है, यानी उपयोगकर्ता को कोई अलग ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं होती है। यह सुविधा मोबाइल नेटवर्क और Wi-Fi नेटवर्क के बीच सेमलेस हैंडओवर को सपोर्ट करती है जिससे कॉल कटने का भ्रम कम होता है।

VoWiFi कैसे सेट करें (Step By Step) VoWiFi को अपने फोन पर इस्तेमाल करना आसान है। सामान्य रूप से ये स्टेप्स अपनाएं:

Step 1: Wi-Fi नेटवर्क से कनेक्ट करें

Step 2: फोन की सेटिंग्स में जाएं

Step 3: Mobile Network / Wi-Fi Calling विकल्प चुनें

Step 4: VoWiFi / Wi-Fi Calling ऑन करें

Step 5: अब डायलर से कॉल करें और VoWiFi एक्टिवेटेड कॉल उठाएं