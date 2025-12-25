365 दिन चलने वाला नया प्लान लाई कंपनी, रोज मिलेगा 3GB डेटा और फ्री कॉल्स, खर्च 7 रुपये रोज
BSNL अब एक नया एनुअल प्लान लेकर आई है, जिसकी कीमत 2799 रुपये है। यह प्लान कल (26 दिसंबर) से ग्राहकों के लिए उपलब्ध हो जाएगा। इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 3GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलेंगे।
BSNL अपने ग्राहकों को सबसे कम कीमत में रिचार्ज प्लान्स की पेशकश करने के लिए पॉपुलर है। कंपनी के पास पहले से ही 2399 रुपये का सस्ता एनुअल प्रीपेड प्लान है। अब, कंपनी ने नया साल शुरू होने से पहले अपने ग्राहकों को एक शानदार तोहफा दिया है। दरअसल, कंपनी अब एक नया एनुअल प्लान लेकर आई है, जिसकी कीमत 2799 रुपये है। यह प्लान कल (26 दिसंबर) से ग्राहकों के लिए उपलब्ध हो जाएगा। कंपनी ने इसे खासतौर से ऐसे यूजर्स के लिए डिजाइन किया है, तो हैवी डेटा चाहते हैं। दरअसल, बीएसएनएल के नए प्लान में ग्राहकों को रोज 3GB डेटा मिलेगा। चलिए डिटेल में जानते हैं बीएसएनएल के नए प्लान में ग्राहकों को क्या-क्या मिलेगा...
बीएसएनएल का 2799 रुपये का प्लान
बीएसएनएल का 2799 रुपये का नया प्रीपेड प्लान 26 दिसंबर से ग्राहकों के लिए उपलब्ध हो जाएगा। कंपनी ने एक्स पर इस प्लान के बारे में जानकारी दी है। कंपनी ने बताया कि नए 2799 रुपये के प्लान में 365 दिनों की वैलिडिटी मिलेगी। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए तो प्लान के रोज का खर्च 7.66 रुपये आएगा। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 3GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलेंगे। यानी पूरे वैलिडिटी पीरियड में ग्राहकों को कुल 1095GB डेटा मिलेगा। यह प्लान ऐसे ग्राहकों को काफी पसंद आ सकता है, जिन्हें रोज हैवी डेटा की जरूरत होती है।
कंपनी का ट्वीट
बीएसएनएल के लिए यह प्लान गेमचेंजर साबित हो सकता है और इससे कंपनी को ज्यादा ग्राहकों को जुटाने में मदद मिल सकती है, क्योंकि Airtel, Jio और Vi के पास 365 दिन चलने वाला ऐसा कोई प्लान नहीं है, जिसमें ग्राहकों को डेली 3GB डेटा मिलता हो।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
