पूरे 365 दिन की फुर्सत, आ गया सालभर चलने वाला 2626 प्लान, फ्री कॉल्स के साथ 949GB डेटा भी

संक्षेप: BSNL का नया 2626 रुपये का प्रीपेड प्लान 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है, यानी इस प्लान की रोज की लागत 7.19 रुपये है। इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 2.6GB डेटा मिलेगा यानी पूरे 365 दिनों के वैलिडिटी पीरियड में कुल 949GB डेटा मिलेगा।

BSNL अपने ग्राहकों को सबसे कम कीमत में प्रीपेड प्लान्स की पेशकश करने के लिए पॉपुलर है। वैसे तो कंपनी के पोर्टफोलियो में कई किफायती प्रीपेड प्लान्स हैं और अब बीएसएनएल ने एक और पैसा वसूल प्लान लाइनअप में जोड़ दिया है। इस प्लान की कीमत 2626 रुपये है। इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉल्स के साथ कुल 949GB डेटा मिलता है। चलिए डिटेल में बताते हैं इस प्लान के बारे में सबकुछ...

बीएसएनएल का 2626 रुपये का प्लान प्लान की कीमत 2626 रुपये है और यह 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है, यानी इस प्लान की रोज की लागत 7.19 रुपये है। इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 2.6GB डेटा मिलेगा यानी पूरे 365 दिनों के वैलिडिटी पीरियड में कुल 949GB डेटा मिलेगा। हालांकि, डेली 2.6GB डेटा लिमिट समाप्त हो जाने के बाद इंटरनेट स्पीड घटकर 40Kbps रह जाएगी। इस प्लान में ग्राहकों को डेली 100 एसएमएस भी मिलते हैं। अगर आप बार-बार रिचार्ज का झंझट नहीं चाहते और एक बार रिचार्ज करके सालभर टेंशन फ्री रहना चाहते हैं, तो इस प्लान पर विचार किया जा सकता है।

वैसे 365 दिनों की वैलिडिटी वाला यह बीएसएनएल का एकलौता प्लान नहीं है। कंपनी के पोर्टफोलियों में 365 दिन चलने वाले दो और प्लान्स हैं। बीएसएनएल का 2399 रुपये का प्लान बीएसएनएल का 2399 रुपये का प्रीपेड प्लान 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है, यानी इस प्लान की रोज की लागत 6.57 रुपये है। इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 2.5GB डेटा मिलेगा यानी पूरे 365 दिनों के वैलिडिटी पीरियड में कुल 912GB डेटा मिलेगा। हालांकि, डेली 2.5GB डेटा लिमिट समाप्त हो जाने के बाद इंटरनेट स्पीड घटकर 40Kbps रह जाएगी। इस प्लान में ग्राहकों को डेली 100 एसएमएस भी मिलते हैं।