BSNL की दमदार वापसी! अगस्त में Airtel और Vi को पीछे छोड़ कर बनी नंबर-2 कंपनी BSNL makes strong comeback surpasses Airtel and Vi become number 2 company in august Jio tops subscriber, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़BSNL makes strong comeback surpasses Airtel and Vi become number 2 company in august Jio tops subscriber

BSNL की दमदार वापसी! अगस्त में Airtel और Vi को पीछे छोड़ कर बनी नंबर-2 कंपनी

August 2025 में Jio ने सबसे ज़्यादा ग्राहक जोड़े, BSNL ने Airtel को पीछे छोड़ा और Vi के सब्सक्राइबर बेस में लगातार गिरावट में जारी है। जानिए TRAI के ताजा आंकड़ों से टेलीकॉम बाजार का हाल।

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तानTue, 7 Oct 2025 11:41 AM
share Share
Follow Us on
BSNL की दमदार वापसी! अगस्त में Airtel और Vi को पीछे छोड़ कर बनी नंबर-2 कंपनी

अगस्त 2025 के TRAI सब्सक्राइबर डेटा ने टेलीकॉम बाजार में एक नई दिशा दिखाई है। इस महीने Reliance Jio ने सबसे ज़्यादा वायरलेस ग्राहक जोड़े और अपनी पकड़ मजबूत की। वहीं, BSNL, जो हाल तक गिरावट और चुनौतियों का सामना कर रही थी, इस महीने ने Airtel को पीछे छोड़ कर दुसरा स्थान हासिल किया। दूसरी तरफ, Vodafone Idea (Vi) की निरंतर गिरावट ने उसकी स्थिति को और ज़्यादा नाज़ुक बना दिया है। इस महीने कुल 35.19 लाख यूजर्स जुड़े। जिसमें Jio ने लगभग 19.5 लाख नए ग्राहक जोड़े, BSNL ने 13.8 लाख, और Airtel ने लगभग 4.96 लाख नए ग्राहक जोड़े। वहीं Vi ने लगभग 3.08 लाख उपयोगकर्ताओं को खो दिया।

ब्रॉडबैंड में किस कंपनी ने कितने कनेक्शन जोड़े

इस रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि भारतीय टेलीकॉम बाजार में प्रतिस्पर्धा और तीव्र हो गई है। Jio ने न सिर्फ मोबाइल सेक्टर में बढ़त बनाई है, बल्कि होम ब्रॉडबैंड में भी उसने लगभग 9 लाख नए ग्राहक जोड़े, जबकि Airtel ने सिर्फ 3 लाख नए कनेक्शन दिए।

ये भी पढ़ें:दिवाली सेल में ₹10,000 सस्ते हुए Motorola के 50MP तक AI सेल्फी कैमरा फोन

Jio का बाजार में दबदबा

Jio ने अगस्त 2025 में 1.95 लाख (1.95 million) नए वायरलेस ग्राहक जोड़े, जिससे उसकी subscriber बढ़े और कंपनी टॉप रही। Jio का कुल वायरलेस ग्राहक आधार अगस्त के अंत तक 479.45 मिलियन था। ब्रॉडबैंड क्षेत्र में भी Jio ने नया रिकॉर्ड बनाया 9 लाख नए होम ब्रॉडबैंड कनेक्शन जोड़े।

BSNL की वापसी

राज्य-स्वामित्व वाली BSNL ने अगस्त 2025 में 13.8 लाख (1.38 million) नए ग्राहक जोड़े, और Airtel को पीछे छोड़कर दूसरा स्थान हासिल किया। BSNL के पास अगस्त अंत तक कुल 91.75 मिलियन ग्राहक थे। BSNL की वापसी की वजह 4G का आना है जो ग्राहकों को बेहतर स्पीड और विश्वसनीय सेवा के वादे पर आकर्षित कर सकती है। BSNL को यह भी उम्मीद है कि अगले 6–8 महीनों में वह अपने 4G नेटवर्क को 5G में बदलेगी।

Vi (Vodafone Idea) की ग्रोथ में लगातार गिरावट

Vi इस महीने सबसे अधिक संख्या में ग्राहकों को खोने वाला ऑपरेटर रहा लगभग 3.08 लाख यूजर। Vi की वायरलेस ग्राहक संख्या अब 203.55 मिलियन है।

ये भी पढ़ें:बड़ा धमाका! इस तारीख से शुरू हो रही Flipkart की Diwali Sale; फोन, टीवी पर छूट
Reliance Jio Reliance Jio News Airtel अन्य..
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.