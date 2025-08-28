केवल 151 रुपये में 25 OTT और 450+ लाइव चैनल्स, नए रीचार्ज प्लान ने सबको किया खुश

BSNL ने नया BiTV Premium Pack लॉन्च किया है, जिसमें 151 रुपये में 25 से ज्यादा OTT प्लेटफॉर्म्स और 450+ लाइव टीवी चैनल्स का एक्सेस मिलेगा। इसके अलावा 28 रुपये और 29 रुपये के किफायती एंटरटेनमेंट पैक्स भी अच्छा विकल्प बन सकते हैं।

टेलिकॉम कंपनियों की ओर से कई ऐसे प्लान्स ऑफर किए जा रहे हैं, जिनसे रीचार्ज करने की स्थिति में ग्राहकों को OTT सेवाओं का फ्री सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। अब भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने अपने कस्टमर्स के लिए नया BiTV Premium Pack पेश किया है। आइए आपको इस बारे में विस्तार से बताते हैं।

BSNL की सर्विस सबसे पहले फरवरी, 2025 में लॉन्च हुई थी और उस समय सभी सब्सक्राइबर्स के लिए फ्री थी। अब कंपनी ने इसे एक पेड सब्सक्रिप्शन पैक के तौर पर पेश किया है। इसके साथ यूजर्स को 25 से ज्यादा OTT प्लेटफॉर्म्स और 450 से ज्यादा लाइव टीवी चैनल्स का एक्सेस एक ही ऐप में मिलेगा।

BSNL BiTV Premium Pack की कीमत कंपनी ने बताया है कि नया Premium Pack 151 रुपये में उपलब्ध होगा। हालांकि, इसकी वैलिडिटी के बारे में BSNL ने कुछ नहीं कहा है। इस सब्सक्रिप्शन के जरिए ग्राहकों को कई पॉप्युलर OTT प्लेटफॉर्म्स जैसे Aha, ZEE5, SonyLIV, Shemaroo, Sun Nxt Chaupal, Lionsgate, ETV Win, Discovery और Epic ON सबका ऐक्सेस मिल जाएगा। यानी अब BSNL यूजर्स को अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए अलग-अलग सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है।

किफायती एंटरटेनमेंट पैक्स का भी विकल्प BSNL ने आधिकारिक रूप से केवल प्रीमियम पैक की घोषणा की है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी ने दो और बजट-फ्रेंडली प्लान्स भी तैयार किए गए हैं। बता दें, 28 रुपये का एंटरटेनमेंट प्लान 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ आ सकता है। इसमें यूजर्स को Lionsgate Play, ETV Win, VROTT, Premiumflix, Nammflix, Gujari और Friday जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स का एक्सेस मिलेगा। इसके साथ 9 कॉम्प्लिमेंट्री OTT प्लेटफॉर्म्स भी शामिल हैं।