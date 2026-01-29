₹2626 में पूरे 365 दिन टेंशन फ्री! रोज मिलेगा 2.6GB डेटा, अनलिमिटेड कॉल, SMS का फायदा; नया प्लान देख यूजर्स होंगे खुश

संक्षेप: BSNL ने अपना नया Bharat Connect Plan लॉन्च किया है। इस प्लान में 2626 रुपए में 365 दिनों तक चलता है। प्लान में रोजाना 2.6GB डेटा, अनलिमिटेड कॉल और 100 SMS/दिन मिलते हैं। यह लिमिटेड-टाइम प्लान 24 फरवरी 2026 तक उपलब्ध है। जानें इस प्लान की पूरी डिटेल्स और फायदे।

सरकारी टेलिकॉम कंपनी BSNL ने अपने यूजर्स के लिए एक खास एनुअल प्रीपेड प्लान पेश किया है, जिसका नाम Bharat Connect Plan रखा गया है। यह प्लान उन लोगों के लिए बहुत फायदे वाला साबित हो सकता है जो हर महीने बार-बार छोटा-छोटा रिचार्ज करना नहीं चाहते और साल भर एक ही रिचार्ज से डेटा और कॉलिंग के सारे काम चलाना चाहते हैं। इस नए प्लान की कीमत 2,626 रुपए रखी है और ये 365 दिनों तक वैध रहेगा। प्लान को BSNL ने Republic Day Offer के रूप में 24 जनवरी से 24 फरवरी 2026 तक लिमिटेड-टाइम ऑफर में जारी किया है। यूजर्स इसे BSNL के Recharge Express (BReX) प्लेटफॉर्म के जरिए रिचार्ज कर सकते हैं।

BSNL Bharat Connect Plan के फायदे BSNL ने अपना नया “Bharat Connect Plan” लॉन्च किया है जो पूरे 365 दिनों तक वैध रहता है। इस प्लान की कीमत 2626 रुपए है और यह लिमिटेड टाइम ऑफर के तहत उपलब्ध है। यह प्लान उन लोगों के लिए खास है जो दिन-प्रतिदिन इस्तेमाल होने वाला डेटा चाहते हैं और बार-बार रिचार्ज नहीं करना चाहते। इस प्लान में यूजर्स को रोजाना 2.6GB हाई-स्पीड डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग (भारत में सभी नेटवर्क पर) और 100 SMS प्रति दिन मिलते हैं, ताकि वे बिना डाटा खत्म होने की चिंता के इंटरनेट, वीडियो, चैट और कॉलिंग कर सकें। पूरे साल में प्लान 950GB डेटा मिलता में यह डेटा काफी ज्यादा हो जाता है, जिससे यह प्लान हेवी इंटरनेट यूज करने वालों के लिए भी फायदेमंद बन जाता है।

Bharat Connect Plan में अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा भी दी जा रही है। इस प्लान के तहत यूजर भारत में किसी भी नेटवर्क पर बिना किसी लिमिट के कॉल कर सकता है। अलग-अलग नेटवर्क पर बात करने के लिए एक्स्ट्रा चार्ज देने की जरूरत नहीं पड़ती।