₹28 शुरुआती कीमत में नए एंटरटेनमेंट प्लान लाई कंपनी, मिलेंगे 17 OTT, वैलिडिटी 30 दिन

OTT प्लेटफॉर्म्स पर मूवी-शो देखने के शौकीन हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। सरकारी टेलीकॉम कंपनी (BSNL) ने भारत में अपने यूजर्स के लिए तीन नए OTT (ओवर-द-टॉप) प्रीपेड पैक लॉन्च किए हैं। इनकी शुरुआती कीमत केवल 28 रुपये है।

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानThu, 28 Aug 2025 01:29 PM
OTT प्लेटफॉर्म्स पर मूवी-शो देखने के शौकीन हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। सरकारी टेलीकॉम कंपनी (BSNL) ने भारत में अपने यूजर्स के लिए तीन नए OTT (ओवर-द-टॉप) प्रीपेड पैक लॉन्च किए हैं। इनकी शुरुआती कीमत केवल 28 रुपये है। इन प्रीपेड पैक्स की खासियत यह है कि इन्हें OTTplay के सहयोग से पेश किया गया है। ये नए पैक अब ग्राहकों के लिए उपलब्ध हैं। टेलीकॉमटॉक की रिपोर्ट के अनुसार, उपलब्धता अलग-अलग सर्किल के अनुसार अलग-अलग हो सकती है। बीएसएनएल ने इस साल की शुरुआत में फ्री BiTV सर्विस शुरू की थी। सर्विस की सक्सेसफुल टेस्टिंग और यूजर्स के लिए इसे ऑप्टिमाइज करने के बाद, कंपनी ने अब ये प्रीमियम ओटीटी प्लान लॉन्च किए हैं। आइए इन प्लान्स और उनके बेनिफिट्स पर एक नजर डालते हैं।

BSNL के नए एंटरटेनमेंट प्लान्स:

BSNL का 28 रुपये वाला प्लान: बीएसएनएल का 28 रुपये वाला प्लान 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें लायंसगेट प्ले, ईटीवी विन, VROTT, प्रीमियमफ्लिक्स, नामफ्लिक्स, गुजरी और फ्राइडे सहित 7 ओटीटी प्लेटफॉर्म शामिल हैं। इस प्लान में 9 कॉम्प्लिमेंट्री ओटीटी भी शामिल हैं। इस पैक के साथ प्लान की वैलिडिटी नहीं बढ़ाई जा सकती। यह केवल एक एंटरटेनमेंट सब्सक्रिप्शन है।

BSNL का 29 रुपये वाला प्लान: बीएसएनएल का 29 रुपये वाला प्लान 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें 7 ओटीटी बेनिफिट्स मिलते हैं। इन ओटीटी बेनिफिट्स में थोड़ा बदलाव है। इसमें शेमारूमी, लायंसगेट प्ले, दंगल प्ले, VROTT जैसे प्लेटफॉर्म्स भी शामिल हैं।

BSNL का 151 रुपये वाला प्लान: बीएसएनएल के 151 रुपये वाले प्लान में 17 ओटीटी बेनिफिट्स शामिल हैं, जिनमें सोनी लिव, शेमारूमी, लायंसगेटप्ले, सनएनएक्सटी, डॉलीवुडप्ले, ईटीवी विन, अहा, अहा तमिल, दंगल प्ले, चौपाल, शॉर्ट्स, चौपाल भोजपुरी, VROTT, प्रीमियमफ्लिक्स, नम्माफ्लिक्स और गुजरी शामिल हैं। इस प्लान की वैलिडिटी 30 दिनों की है।

