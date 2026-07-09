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BSNL ने लॉन्च किया मजबूत बॉडी, लंबी बैटरी, SOS फीचर, बिना नेटवर्क वाला Satellite Phone, सिर्फ फोन नहीं, इमरजेंसी का साथी

By Himani Gupta
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BSNL ने भारत में एक खास Satellite Phone लॉन्च किया है। यह फोन मोबाइल टावर के बिना भी सैटेलाइट के जरिए कनेक्टिविटी देता है। जानिए इसकी कीमत और फीचर्स:

BSNL ने लॉन्च किया मजबूत बॉडी, लंबी बैटरी, SOS फीचर, बिना नेटवर्क वाला Satellite Phone, सिर्फ फोन नहीं, इमरजेंसी का साथी

देश की सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने एक ऐसा फोन लॉन्च किया है, जो सामान्य स्मार्टफोन से बिल्कुल अलग है। इस फोन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह मोबाइल टावर पर निर्भर नहीं रहता। जहां सामान्य मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करता, वहां भी यह सैटेलाइट की मदद से कॉलिंग और मैसेजिंग की सुविधा देता है। यह डिवाइस खासतौर पर समुद्र में काम करने वाले लोगों, दूरदराज के इलाकों में रहने वालों, आपदा प्रबंधन एजेंसियों और ऐसे यूजर्स के लिए उपयोगी माना जा रहा है, जहां मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध नहीं होता। हालांकि इसकी कीमत आम स्मार्टफोन की तुलना में काफी ज्यादा है, लेकिन इसकी तकनीक और इस्तेमाल को देखते हुए इसे खास कैटेगरी का डिवाइस माना जा रहा है। चलिए आपको डिटेल में बताते हैं BSNL के इस Satellite Phone के बारे में इनकी कीमत और फीचर्स।

BSNL ने लॉन्च किया Satellite Phone

BSNL ने भारत में नया Satellite Phone पेश किया है जिसकी कीमत 1,34,166 रुपए रखी गई है। यह डिवाइस मोबाइल नेटवर्क की जगह सीधे सैटेलाइट से जुड़ता है। यही वजह है कि यह उन इलाकों में भी काम कर सकता है जहां मोबाइल टावर मौजूद नहीं हैं।

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BSNL Satellite Phone के फीचर्स

1. BSNL का नया Satellite Phone उन इलाकों के लिए तैयार किया गया है, जहां सामान्य मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करता। यह डिवाइस मोबाइल टावर पर निर्भर रहने के बजाय सीधे सैटेलाइट नेटवर्क से कनेक्ट होता है। यही वजह है कि इसे सामान्य स्मार्टफोन की तुलना में ज्यादा भरोसेमंद डिवाइस माना जा रहा है।

2. इस Satellite Phone में Voice Calling की सुविधा दी गई है, जिससे मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध न होने पर भी कॉल की जा सकती है। यह फीचर खासतौर पर उन लोगों के लिए उपयोगी है जो ऐसे क्षेत्रों में काम करते हैं जहां अक्सर नेटवर्क नहीं मिलता। इसके अलावा फोन में SOS Emergency Alert फीचर भी दिया गया है। किसी आपात स्थिति में यूजर सिर्फ एक बटन दबाकर पहले से तय किए गए इमरजेंसी कॉन्टैक्ट या संबंधित एजेंसी तक तुरंत अलर्ट भेज सकता है। नेचुरल आपदा, समुद्र में दुर्घटना या किसी अन्य संकट के समय यह फीचर काफी मददगार साबित हो सकता है।

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3. फोन को Rugged Design के साथ तैयार किया गया है, यानी इसकी बॉडी मजबूत और टिकाऊ है ताकि कठिन परिस्थितियों में भी इसका इस्तेमाल आसानी से किया जा सके। पहाड़ों पर ट्रैकिंग, जंगलों में सर्वे, समुद्री यात्रा या निर्माण स्थलों जैसी जगहों पर भी यह डिवाइस सामान्य फोन की तुलना में ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद माना जाता है। कंपनी ने इसमें लंबी बैटरी लाइफ भी दी है, जिससे बार-बार चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती। यह फीचर उन लोगों के लिए काफी अहम है जो कई घंटों या कई दिनों तक बिजली की सुविधा से दूर रहते हैं।

4. कुल मिलाकर, BSNL का यह Satellite Phone सिर्फ एक कॉलिंग डिवाइस नहीं, बल्कि इमरजेंसी का साथी है। हालांकि इसकी कीमत आम स्मार्टफोन की तुलना में काफी ज्यादा है।

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Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

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