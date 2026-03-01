Hindustan Hindi News
अब पूरे 164 दिन चलेगा यह प्लान, Holi ऑफर लाई कंपनी, फ्री कॉल्स और डेटा भी; खर्च ₹6 रोज

Mar 01, 2026 02:43 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
होली के अवसर पर BSNL अपने ग्राहकों के लिए एक शानदार ऑफर लेकर आ गया है। ऑफर के तहत, कंपनी ने अपने 997 रुपये के पॉपुलर प्लान पर 14 दिनों की एक्स्ट्रा वैलिडिटी देने की घोषणा की है। अब कितने दिन चलेगा यह प्लान, चलिए बताते हैं…

होली के अवसर पर BSNL अपने ग्राहकों के लिए एक शानदार ऑफर लेकर आ गया है। ऑफर के तहत, कंपनी ने अपने एक पॉपुलर प्लान पर 14 दिनों की एक्स्ट्रा वैलिडिटी देने की घोषणा की है। बीएसएनएल ने एक्स पर 'रंग बरसे... कनेक्शन न तरसे' टैगलाइट के साथ इस ऑफर को टीज किया है। एक्स्ट्रा वैलिडिटी के बाद यह प्लान अब पूरे 164 दिन चलेगा। लंबी वैलिडिटी के अलावा, प्लान में अनलिमिटेड कॉल्स के साथ ढेर सारा डेटा भी मिलता है। चलिए डिटेल में जानते हैं आखिर किस प्लान पर एक्स्ट्रा वैलिडिटी दे रही है कंपनी...

BSNL का 997 रुपये का प्लान

बीएसएनएल अपने 997 रुपये के प्लान पर एक्स्ट्रा वैलिडिटी दे रही है। होली ऑफर के तहत, कंपनी इस पर 14 दिनों की एक्स्ट्रा वैलिडिटी ऑफर कर रही है। बता दें कि बीएसएनएल के 997 रुपये के प्रीपेड प्लान में ग्राहकों को 150 दिनों की वैलिडिटी, सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स, डेली 2GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते है। यानी पूरी वैलिडिटी पीरियड में ग्राहकों को कुल 300GB डेटा मिलता है। डेली डेटा लिमिट समाप्त हो जाने के बाद इंटरनेट स्पीड घटकर 40Kbps रह जाती है।

अब पूरे 164 दिन चलेगा प्लान, 28GB एक्स्ट्रा डेटा भी

लेकिन एक्स्ट्रा वैलिडिटी के बाद अब यह प्लान न केवल ज्यादा चलेगा बल्कि इसमें ज्यादा डेटा भी मिलेगा। इस प्लान पर बीएसएनएल 14 दिनों की एक्स्ट्रा वैलिडीटी ऑफर कर रही है, जिससे कुल वैलिडिटी 164 दिन हो गई है। चूंकि अब यह प्लान 14 दिन ज्यादा चलेगा, तो डेली 2GB के हिसाब से इसमें कुल 28GB एक्स्ट्रा डेटा भी मिलेगा। 997 रुपये कीमत और 164 दिन वैलिडिटी क हिसाब से देखा जाए, तो प्लान में रोज का खर्च 6 रुपये के लगभग आएगा।

ऑफर की लास्ट डेट

यह ऑफर केवल सीमित समय के लिए उपलब्ध रहेगा। बीएसएनएल ने एक्स पर बताया कि ऑफर 1 मार्च से शुरू होकर 31 मार्च तक उपलब्ध रहेगा। ग्राहक इस प्लान के बारे में कंपनी की वेबसाइट, नजदीकी ऑफिस या बीएसएनएल सेल्फ केयर ऐप के जरिए जानकारी ले सकते हैं।

बीएसएनएल का ट्वीट

BSNL का 897 रुपये का प्लान

बीएसएनएल के पास 897 रुपये का प्लान भी है। इस प्रीपेड प्लान में ग्राहकों को 165 दिनों की वैलिडिटी, सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स, बल्क 2GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते है। डेटा कोटा समाप्त हो जाने के बाद इंटरनेट स्पीड घटकर 40Kbps रह जाती है। लेकिन यह प्लान ऐसे यूजर्स के लिए जिन्हें प्लान में लंबी वैलिडिटी और अनलिमिटेड कॉलिंग चाहिए।

Jio का 999 रुपये का प्लान

जियो के पास 999 रुपये का प्लान है, जो बीएसएनएल के 997 रुपये प्लान से केवल 2 रुपये महंगा है। इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 2GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। प्लान में 18 महीनों के लिए गूगल जेमिनी प्रो प्लान का सब्सक्रिप्शन भी शामिल है। इसके अलावा प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा, जियो टीवी, जियो एआई क्लाउड और जियोहॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन भी शामिल है।

