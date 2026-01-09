ग्राहकों को मौज, इन 4 प्लान्स पर रोज मिल रहा Extra डेटा, कीमत पहले जितनी, खत्म होने वाला है ऑफर
BSNL अपने चार पॉपुलर प्रीपेड प्लान्स पर पुरानी कीमत में ही एक्स्ट्रा डेली डेटा ऑफर कर रही है। लेकिन यह ऑफर केवल सीमित समय के लिए ही है। यह ऑफर जल्द समाप्त होने वाला है। इससे पहले की ऑफर समाप्त हो जाए, तुरंत इसका फायदा उठा लीजिए। लिस्ट में 30 दिन से लेकर 365 दिन तक प्लान्स शामिल हैं।
अगर आप भी BSNL के ग्राहक हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। कंपनी अपने ग्राहकों के लिए एक शानदार ऑफर लेकर आई है, जिसके तहत कुछ चुनिंदा प्लान्स पर एक्स्ट्रा डेली डेटा दिया जा रहा है। दरअसल, बीएसएनएल अपने चार पॉपुलर प्रीपेड प्लान्स पर पुरानी कीमत में ही एक्स्ट्रा डेली डेटा ऑफर कर रही है। लेकिन यह ऑफर केवल सीमित समय के लिए ही है। यह ऑफर जल्द समाप्त होने वाला है। इससे पहले की ऑफर समाप्त हो जाए, तुरंत इसका फायदा उठा लीजिए। लिस्ट में 30 दिन से लेकर 365 दिन तक प्लान्स शामिल हैं। चलिए एक-एक कर बताते हैं इन प्लान्स के बारे में सबकुछ...
बीएसएनएल का 225 रुपये का प्लान
यह प्लान 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। ऑफर के तहत, फिलहाल इस प्लान में ग्राहकों को डेली 3GB डेटा मिलेगा (यानी कुल 90GB) मिल रहा है। बता दें कि मूल रूप से यह प्लान डेली 2.5GB डेटा (यानी कुल 75GB) के साथ आता है। डेली डेटा लिमिट समाप्त हो जाने के बाद, इंटरनेट स्पीड घटकर 40Kbps रह जाएगी।
बीएसएनएल का 347 रुपये का प्लान
यह प्लान 50 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। ऑफर के तहत, फिलहाल इस प्लान में ग्राहकों को डेली 2.5GB डेटा (यानी कुल 125GB) मिल रहा है। बता दें कि मूल रूप से यह प्लान डेली 2GB डेटा (यानी कुल 100GB) के साथ आता है। ध्यान रहे कि डेली डेटा लिमिट समाप्त हो जाने के बाद इंटरनेट स्पीड घटकर 40Kbps रह जाएगी।
बीएसएनएल का 485 रुपये का प्लान
यह प्लान 72 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। ऑफर के तहत, फिलहाल इस प्लान में ग्राहकों को डेली 2.5GB डेटा (यानी कुल 180GB) मिल रहा है। बता दें कि मूल रूप से यह प्लान डेली 2GB डेटा यानी (कुल 144GB) के साथ आता है। ध्यान रहे कि डेली डेटा लिमिट समाप्त हो जाने के बाद इंटरनेट स्पीड घटकर 40Kbps रह जाएगी।
बीएसएनएल का 2399 रुपये का प्लान
यह सालभर चलने वाला बीएसएनएल का किफायती प्लान है। यह प्लान 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। ऑफर के तहत, फिलहाल इस प्लान में ग्राहकों को डेली 2.5GB डेटा (यानी कुल 912GB) मिल रहा है। बता दें कि मूल रूप से यह प्लान डेली 2GB डेटा (यानी कुल 730GB) के साथ आता है। ध्यान रहे कि डेली डेटा लिमिट समाप्त हो जाने के बाद इंटरनेट स्पीड घटकर 40Kbps रह जाएगी।
ऑफर की लास्ट डेट
यह एक्स्ट्रा डेली डेटा ऑफर केवल 31 जनवरी 2026 तक ही चलेगा यानी ऑफर समाप्त होने में अब बस कुछ ही दि रह गए हैं। ऑफर समाप्त हो जाने के बाद डेटा बेनिफिट पहले जितना हो जाएगा। इससे पहले की ऑफर समाप्त हो जाए, तुरंत इसका लाभ उठा लीजिए। ग्राहक नजदीकी बीएसएनएल ऑफिस, बीएसएनएल की वेबसाइट, बीएसएनएल सेल्फ केयर ऐप या फिर टॉल फ्री नंबर 1800-180-1503 पर संपर्क कर ऑफर की डिटेल्स ले सकते हैं।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
