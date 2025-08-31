आज आखिरी मौका, मात्र 1 रुपये में मिल रहा 60GB डेटा, 30 दिन वैलिडिटी, फ्री कॉल्स

BSNL Rs 1 Freedom Offer ends today: बीएसएनएल का फ्रीडम ऑफर आज समाप्त होने वाला है। इस ऑफर के तहत कंपनी मात्र 1 रुपये में 30 दिनों के लिए सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स, डेली 2GB डेटा और डेली 100 एसएमएस दे रही है।

BSNL Rs 1 Freedom Offer ends today: बीएसएनएल ने कुछ दिन पहले अपने ग्राहकों के लिए बेहद खास Freedom Offer लॉन्च किया था। इस ऑफर के तहत कंपनी 1 रुपये का अनोखा प्रीपेड प्लान पेश किया था, जिसे 'आजादी का प्लान' नाम दिया था। दरअसल, यह एक लिमिटेड टाइम ऑफर था, जिसके जरिए कंपनी अपने ग्राहकों को 1 रुपये में अपना 4G नेटवर्क आजमाने का मौका दे रही थी। 1 अगस्त को लॉन्च हुआ यह स्पेशल ऑफर आज (यानी 31 अगस्त) समाप्त होने वाला है। ग्राहक अभी भी इस ऑफर का लाभ ले सकते है, क्योंकि ऑफर समाप्त होने में अभी भी कुछ घंटे बाकी हैं। ग्राहक केवल 1 रुपये देकर पूरे 30 दिनों तक कंपनी का 4G नेटवर्क आजमा सकते हैं। चलिए बताते हैं 1 रुपये में ग्राहकों को क्या-क्या मिलेगा...

बीएसएनएल 1 रुपये का प्लान बीएसएनएल का यह 1 रुपये का प्लान 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। मात्र 1 रुपये के इस प्लान में ग्राहकों को 30 दिनों के लिए सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 2GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं।

कुल 60GB डेटा मिलेगा जैसा कि हमने बताया प्लान में डेली 2GB डेटा मिलेगा यानी पूरे 30 दिनों की वैलिडिटी के दौरान कुल 60GB डेटा मिलेगा। यह 4G डेटा है। बीएसएनएल की फेयर यूसेज पॉलिसी, जिसे आमतौर पर FUP कहा जाता है, के तहत डेली डेटा समाप्त हो जाने के बाद भी ग्राहक 40kbps की स्पीड से इंटरनेट यूज करना जारी रख सकते हैं।

केवल नए यूजर्स को ही मिलेगा प्लान ध्यान रहें कि बीएसएनएल का यह फ्रीडम ऑफर केवल नए यूजर्स के लिए है, यानी अगर आप पहले से बीएसएनएल के ग्राहक हैं तो आप इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। कंपनी इस प्लान के साथ ग्राहकों को 4G SIM भी मुफ्त दे रही है।