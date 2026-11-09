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फेस्टिवल ऑफर: सिर्फ ₹399 में लगवाएं WiFi, मिलेगी 60Mbps की सुपर-फास्ट इंटरनेट स्पीड, 3300GB डेटा, पहले महीने चलेगा फ्री

By Himani Gupta
लाइव हिन्दुस्तान
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घर में नया Wi-Fi कनेक्शन लगवाने की सोच रहे हैं तो BSNL का यह ऑफर आपके काम आ सकता है। कंपनी सिर्फ 399 रुपए महीने में 60Mbps स्पीड और 3300GB डेटा दे रही है। नए कनेक्शन पर पहले महीने का किराया बिल्कुल फ्री है। जानिए ऑफर की आखिरी तारीख, कीमत और पूरी डिटेल।

BSNL
BSNL दे रहा 60Mbps की स्पीड और 3300GB डेटा, पहला महीना फ्री

घर में Wi-Fi लगवाने के लिए अब आपको ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL एक ऐसा ऑफर लेकर आई है, जिसे जानकर आप भी खुश हो जाएंगे। कंपनी नए ब्रॉडबैंड कनेक्शन पर ग्राहकों को खास छूट दे रही है। इसके तहत सिर्फ 399 रुपये महीने में घर पर हाई-स्पीड इंटरनेट चलाने का मौका मिल रहा है। खास बात यह है कि इस प्लान में 60Mbps तक की इंटरनेट स्पीड के साथ 3300GB डेटा मिलेगा। यानी घर के सभी लोग अपने स्मार्टफोन, लैपटॉप और स्मार्ट टीवी पर इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकेंगे।

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BSNL ने इस ऑफर में एक और फायदा दिया है। नया कनेक्शन लेने वाले ग्राहकों को पहले कैलेंडर महीने का किराया नहीं देना होगा। इतना ही नहीं, इसके बाद अगले तीन महीने तक बीएसएनएल के 499 रुपए वाले ब्रॉडबैंड पर हर महीने 100 रुपये की छूट भी मिलेगी जिससे आपको प्लान की कीमत 399 रुपए पड़ेगी। कंपनी का यह ऑफर 29 जनवरी 2027 तक वैलिड है। हालांकि, यह सुविधा पंजाब को छोड़कर देशभर में उपलब्ध है। अगर आप भी घर में नया Wi-Fi कनेक्शन लगवाने का प्लान बना रहे हैं तो BSNL का यह ऑफर आपके लिए अच्छा मौका हो सकता है।

BSNL के नए ऑफर में ₹399 में मिलेगा इंटरनेट

BSNL Fiber का प्लान सिर्फ 399 रुपये में मिलेगा

BSNL ने अपने Fiber ब्रॉडबैंड कनेक्शन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए यह खास फेस्टिवल ऑफर पेश किया है। कंपनी के प्रमोशनल पोस्टर के मुताबिक, इस ऑफर के तहत BSNL Fiber का कनेक्शन सिर्फ 399 रुपये प्रति महीने में लिया जा सकता है। खास बात यह है कि पोस्टर में इस प्लान की पुरानी कीमत 499 रुपये दिखाई गई है, जिसे काटकर नई कीमत 399 रुपये बताई गई है। यानी ग्राहकों को हर महीने 100 रुपये की बचत का मौका मिल रहा है। ऐसे में जिन लोगों को घर में इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत है, वे इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं।

BSNL के इस फाइबर ऑफर की खासियतें

BSNL के इस Fibre प्लान की एक बड़ी खासियत इसकी इंटरनेट स्पीड है। कंपनी ग्राहकों को इसमें 60Mbps तक की हाई-स्पीड इंटरनेट सुविधा दे रही है। BSNL के इस प्लान में ग्राहकों को सिर्फ तेज इंटरनेट ही नहीं, बल्कि भरपूर डेटा भी दिया जा रहा है। पोस्टर के मुताबिक, इस प्लान में कुल 3300GB डेटा मिलेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि फ्री रेंटल का फायदा पहले कैलेंडर महीने के लिए है, न कि कनेक्शन लेने की तारीख से पूरे 30 दिनों के लिए। इसलिए कनेक्शन लेने से पहले इसकी बिलिंग और लागू शर्तों की जानकारी जरूर ले लें।

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अगले 3 महीने तक हर महीने मिलेगी 100 रुपये की छूट

BSNL अपने नए ग्राहकों को पहले महीने का किराया फ्री देने के साथ एक और फायदा दे रही है। कंपनी के पोस्टर के मुताबिक, नए कनेक्शन पर अगले तीन महीने तक हर महीने 100 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। यानी पहले महीने के बाद लगातार तीन महीने तक ग्राहकों को 100 रुपये की छूट का फायदा मिलेगा। इस तरह नए ग्राहक शुरुआती तीन कैलेंडर महीनों में अच्छी बचत कर सकते हैं। हालांकि, यह ऑफर नए कनेक्शन लेने वालों के लिए ही बेस्ट है।

29 जनवरी 2027 तक उठा सकते हैं ऑफर का फायदा

BSNL ने इस ऑफर को सीमित समय के लिए पेश किया है। कंपनी के प्रमोशनल पोस्टर के मुताबिक, ग्राहक 29 जनवरी 2027 तक इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं।

Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

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Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़फेस्टिवल ऑफर: ₹399 में लगवाएं WiFi, मिलेगी 60Mbps की इंटरनेट स्पीड, 3300GB डेटा