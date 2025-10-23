दिवाली ऑफर: ₹399 में 50Mbps ब्रॉडबैंड, 1 महीने FREE सर्विस, मिलेगा 3300GB डेटा, अनलिमिटेड कॉल्स

BSNL अपने ग्राहकों को किफायती कीमत पर प्रीपेड, पोस्टपेड और ब्रॉडबैंड प्लान्स की पेशकश करने के लिए पॉपुलर है। दिवाली के मौके पर बीएसएनएल अपने ग्राहकों को एक पॉपुलर ब्रॉडबैंड प्लान पर बंपर डिस्काउंट दे रही है, जिससे प्लान और सस्ता हो गया है। अगर आप भी अपने घर में ब्रॉडबैंड लगवाने का प्लान कर रहे हैं, तो यह आपके लिए अच्छा मौका हो सकता है। दरअसल, फेस्टिव ऑफर के तहत, कंपनी ने अपने BSNL Fibre Basic Neo प्लान की कीमत में कटौती कर दी है। चलिए डिटेल में बताते हैं ऑफर के बारे में सबकुछ...

पहले से सस्ता हुआ 50Mbps ब्रॉडबैंड प्लान

दरअसल, बीएसएनएल ने अपने फाइबर बेसिक नियो प्लान (BSNL Fibre Basic Neo) की कीमत में कटौती की है। इस प्लान की वास्तविक कीमत 449 रुपये है। लेकिन ऑफर में यह प्लान सस्ता मिल रहा है। कंपनी ने एक्स पर बताया कि ग्राहक इस प्लान को 399 रुपये प्रति माह में ले सकते हैं। इस प्लान में ग्राहकों को 3300GB तक 50Mbps स्पीड मिलती है। डेटा कोटा समाप्त हो जाने के बाद स्पीड घटकर 4Mbps रह जाती है। कंपनी एक्स पर बताया कि ग्राहकों को पहले महीने फ्री सर्विस मिलेगी, जबकि 3 महीने का विकल्प चुनने पर 50 रुपये की छूट मिलेगी। इस प्लान को 6 महीने और 12 महीने के लिए भी लिया जा सकता है। इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉल्स के लिए फ्री लैंडलाइन कनेक्शन भी मिलता है। बस लैंडलाइन इंस्ट्रूमेंट ग्राहक को खुद खरीदना होगा। ध्यान रहें कि प्लान में कोई OTT बेनिफिट शामिल नहीं है।