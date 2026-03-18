365 दिन चलने वाले सस्ता प्लान पर EXTRA डेटा, खत्म होने से पहले लपक लो ऑफर

BSNL अपने ग्राहकों को सबसे कम कीमतों में प्रीपेड प्लान्स की पेशकश कर रही है। बीएसएनएल 365 दिन चलने वाले एक पॉपुलर प्लान पर एक्स्ट्रा डेटा ऑफर कर रही है, लेकिन अब इसकी लास्ट डेट नजदीक आ रही है, यानी एक्स्ट्रा डेटा ऑफर अब बस कुछ दिनों में समाप्त होने वाला है।

BSNL अपने ग्राहकों को सबसे कम कीमतों में प्रीपेड प्लान्स की पेशकश कर रही है। बीएसएनएल 365 दिन चलने वाले एक पॉपुलर प्लान पर एक्स्ट्रा डेटा ऑफर कर रही है, लेकिन अब इसकी लास्ट डेट नजदीक आ रही है, यानी एक्स्ट्रा डेटा ऑफर अब बस कुछ दिनों में समाप्त होने वाला है। दरअसल, हम बात कर रहे हैं 365 दिनों तक चलने वाले 2399 रुपये के प्रीपेड प्लान की। अगर आपको भी हैवी डेटा की जरूरत है और काम खत्म होने से पहले आपका डेटा खत्म हो जाता है, तो यह प्लान आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। चलिए डिटेल में जानते हैं और इस ऑफर और इसके बेनिफिट्स के बारे में....

बीएसएनएल का 2399 रुपये का प्लान

यह प्लान 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए तो प्लान के रोज का खर्च 6.57 रुपये आएगा। इस प्लान में ऑफर के तहत डेली 2.5GB डेटा (यानी कुल 912GB) मिल रहा है। बता दें कि मूल रूप से यह प्लान डेली 2GB डेटा (यानी कुल 730GB) के साथ आता है। प्लान में सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ डेली 100 एसएमएस भी मिलते हैं। ध्यान रहे कि डेली डेटा लिमिट समाप्त हो जाने के बाद इंटरनेट स्पीड घटकर 40Kbps रह जाएगी। यह ऑफर 31 मार्च, 2026 तक वैलिड है।

72 दिन चलने वाले प्लान्स पर भी एक्स्ट्रा डेटा

दरअसल, बीएसएनएल अपने 485 रुपये के प्रीपेड प्लान पर एक्स्ट्रा डेटा ऑफर कर रही है। यह प्लान 72 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। ऑफर के तहत, इस प्लान में अब ग्राहकों को डेली 2.5GB डेटा (यानी कुल 180GB) मिल रहा है। बता दें कि मूल रूप से यह प्लान डेली 2GB डेटा यानी (कुल 144GB) के साथ आता है। प्लान में सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ डेली 100 एसएमएस भी मिलते हैं। ध्यान रहे कि डेली डेटा लिमिट समाप्त हो जाने के बाद इंटरनेट स्पीड घटकर 40Kbps रह जाएगी। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए, तो प्लान में रोज का खर्च 6.73 रुपये आएगा। यह ऑफर भी 31 मार्च, 2026 तक ही वैलिड है, यानी अब बस कुछ दिनों में यह ऑफर समाप्त होने वाला है।

इस प्लान पर 31 मार्च तक एक्स्ट्रा वैलिडिटी

बीएसएनएल अपने 997 रुपये के प्लान पर एक्स्ट्रा वैलिडिटी दे रही है। ऑफर के तहत, कंपनी इस प्लान पर 14 दिनों की एक्स्ट्रा वैलिडिटी ऑफर कर रही है। बता दें कि मूल रूप से बीएसएनएल का 997 रुपये का प्लान 150 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। प्लान में सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स और डेली 100 एसएमएस मिलते है। डेली डेटा लिमिट समाप्त हो जाने के बाद इंटरनेट स्पीड घटकर 40Kbps रह जाती है।

लेकिन एक्स्ट्रा वैलिडिटी के बाद अब यह प्लान न केवल ज्यादा चलेगा बल्कि इसमें ज्यादा डेटा भी मिलेगा। इस प्लान पर बीएसएनएल 14 दिनों की एक्स्ट्रा वैलिडिटी ऑफर कर रही है, यानी अब यह कुल 164 दिनों तक चलेगा। चूंकि अब यह प्लान 14 दिन ज्यादा चलेगा, तो डेली 2GB के हिसाब से इसमें कुल 28GB एक्स्ट्रा डेटा भी मिलेगा। 997 रुपये कीमत और 164 दिन वैलिडिटी क हिसाब से देखा जाए, तो प्लान में रोज का खर्च 6 रुपये के लगभग आएगा। यह एक्स्ट्रा वैलिडिटी ऑफर भी 31 मार्च तक उपलब्ध है।