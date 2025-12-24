ग्राहकों की बल्ले-बल्ले, इन तीन प्लान्स में अब रोज मिलेगा 2.5GB डेटा, लास्ट डेट इस दिन

संक्षेप: BSNL क्रिसमस के खास मौके पर अपने तीन पॉपुलर प्लान्स के साथ एक्स्ट्रा डेटा दे रहा है। तीनों ही प्लान में, ऑफर के तहत, सीमित समय के लिए डेली 2.5GB डेटा मिलेगा। इस लिस्ट में 365 दिन चलने वाला सस्ता प्रीपेड प्लान भी शामिल है। लिस्ट में देखें आपके लिए कौन सा प्लान बेस्ट रहेगा…

BSNL सबसे कम कीमत में प्रीपेड प्लान्स की पेशकश करने के लिए पॉपुलर है। अब कंपनी ने अपने पॉपुलर प्लान्स में एक्स्ट्रा डेटा देकर अपने ग्राहकों को खुश कर दिया है। दरअसल, क्रिसमस के खास मौके पर कंपनी अपने कुछ पॉपुलर प्लान्स के साथ एक्स्ट्रा डेटा दे रही है। इस लिस्ट में 365 दिन चलने वाला सस्ता प्रीपेड प्लान भी शामिल है। लेकिन कंपनी ने इस ऑफर को सीमित समय के लिए ही लॉन्च किया है। चलिए डिटेल में जानते हैं आखिर किन प्लान्स के साथ एक्स्ट्रा डेटा मिल रहा है और ऑफर की लास्ट डेट क्या है...

इन तीन प्लान्स पर ऑफर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बीएसएनएल ने इस खास ऑफर की घोषणा की है। एक्स पर कंपनी ने ऑफर के बारे में बताते हुए कहा कि "मौका हाथ से न जाने दें - BSNL के साथ अपनी क्रिसमस में और भी खुशी जोड़ें! हमारे सबसे पॉपुलर प्लान - 347 रुपये, 485 रुपये और 2399 रुपये पर डेली 2.5 GB (पहले 2GB था) का आनंद लें। हाई-स्पीड डेटा, अनलिमिटेड कॉल और बिना किसी रुकावट के ब्राउजिंग के साथ जुड़े रहें। ऑफर 24 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक वैलिड।" यानी जो ग्राहक 31 जनवरी 2026 से पहले इन प्लान्स से रिचार्ज करेंगे, केवल उन्हें ही एक्स्ट्रा डेटा का लाभ मिलेगा।

चलिए एक नजर डालते हैं इन प्लान्स में ग्राहकों को क्या-क्या मिलता है... बीएसएनएल का 347 रुपये का प्लान: यह प्लान 50 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ डेली 100 एसएमएस और अब डेली 2.5GB डेटा यानी कुल 125GB डेटा मिलेगा। ध्यान रहे कि डेली डेटा लिमिट समाप्त हो जाने के बाद इंटरनेट स्पीड घटकर 40Kbps रह जाएगी। पहले इसमें डेली 2GB यानी कुल 100GB डेटा मिलता था।

बीएसएनएल का 485 रुपये का प्लान: यह प्लान 72 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ डेली 100 एसएमएस और अब डेली 2.5GB डेटा यानी कुल 180GB डेटा मिलेगा। ध्यान रहे कि डेली डेटा लिमिट समाप्त हो जाने के बाद इंटरनेट स्पीड घटकर 40Kbps रह जाएगी। पहले इसमें डेली 2GB यानी कुल 144GB डेटा मिलता था।

बीएसएनएल का 2399 रुपये का प्लान: यह प्लान 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ डेली 100 एसएमएस और अब डेली 2.5GB डेटा यानी कुल 912GB डेटा मिलेगा। ध्यान रहे कि डेली डेटा लिमिट समाप्त हो जाने के बाद इंटरनेट स्पीड घटकर 40Kbps रह जाएगी। पहले इसमें डेली 2GB यानी कुल 730GB डेटा मिलता था।

(नोट- ग्राहक नजदीकी बीएसएनएल ऑफिस, बीएसएनएल की वेबसाइट, बीएसएनएल सेल्फ केयर ऐप या फिर टॉल फ्री नंबर 1800-180-1503 पर संपर्क कर डिटेल्स ले सकते हैं।)