ब्रॉडबैंड पर बंपर ऑफर, तीन महीने मिलेगा डिस्काउंट, एक महीने फ्री सर्विस

Broadband लगवाने का प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) अपने ग्राहकों के लिए एक शानदार ऑफर लेकर आई है। दरअसल, बीएसएनएल ने अपने चुनिंदा एंट्री-लेवल ब्रॉडबैंड प्लान्स पर एक स्पेशल ऑफर की घोषणा की है। ऑफर के तहत, ग्राहक तीन महीने के लिए मंथली टैरिफ पर छूट का लाभ उठा सकते हैं। इतना ही नहीं, वे पहले महीने फ्री सर्विस का भी लाभ ले सकेंगे, जिससे यह ऑफर कुल चार महीनों तक चलेगा। किन प्लान्स पर मिल रहा ऑफर, चलिए डिटेल में जानते हैं...

तीन महीने मिलेगा 100 रुपये तक का डिस्काउंट टेलीटॉमटॉक ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि बीएसएनएल का यह ऑफर केवल फाइबर बेसिक और फाइबर बेसिक नियो प्लान पर ही मान्य है। बता दें कि फाइबर बेसिक प्लान की कीमत रुपये और फाइबर बेसिक नियो प्लान की कीमत 449 रुपये है।

ऑफर के बाद 399 रुपये रह जाएगी दोनों प्लान की कीमत 499 रुपये के फाइबर बेसिक प्लान में 60Mbps तक की इंटरनेट स्पीड, अनलिमिटेड डेटा और सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड लोकल और एसटीडी कॉलिंग जैसे बेनिफिट्स मिलते हैं। इसमें महीनेभर के लिए 3300GB मिलता है, जिसके खत्म होने के बाद, इंटरनेट स्पीड घटकर 4Mbps रह जाएगी। बीएसएनएल के अनुसार, ग्राहक ऑफर के तहत, इस प्लान पर तीन महीने तक 100 रुपये की छूट का लाभ ले सकते हैं, जिससे फाइबर बेसिक ब्रॉडबैंड प्लान की प्रभावी कीमत 399 रुपये प्रति माह हो जाती है।

वहीं, 449 रुपये के फाइबर बेसिक नियो प्लान में 50Mbps तक की इंटरनेट स्पीड, अनलिमिटेड डेटा और सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड लोकल और एसटीडी कॉलिंग जैसे बेनिफिट्स शामिल हैं। यह प्लान भी 3300GB डेटा लिमिट के साथ आता है। बीएसएनएल के अनुसार, ग्राहक ऑफर के तहत, इस प्लान पर तीन महीने तक 50 रुपये की छूट का लाभ ले सकते हैं, जिससे इसकी प्रभावी कीमत 399 रुपये प्रति माह हो जाएगी।

कुल चार महीने तक ले पाएंगे ऑफर का लाभ इसके अलावा, बीएसएनएल ऊपर बताए गए दोनों में से किसी भी प्लान का लाभ उठाने पर पहले महीने फ्री सर्विस दे रहा है। इसका मतलब है कि ग्राहकों को पहला महीना मुफ्त मिलेगा, जिसके बाद वे अगले तीन महीनों तक छूट का लाभ उठा सकते हैं, जिससे यह स्पेशल ऑफर प्रभावी रूप से चार महीनों तक बढ़ जाएगा।