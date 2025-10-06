आ गया सिल्वर जुबली प्लान! 225 रुपये मात्र में रोज 2.5GB डाटा, पूरे महीने मजे BSNL brings new silver jubilee plan in just 225 rupees get over 2gb daily data for 30 days, Gadgets Hindi News - Hindustan
भारत संचार निगम लिमिटेड देश में 25 साल पूरे कर रहा है और नया सिल्वर जुबली प्लान लेकर आया है। इस प्लान में 2.5GB डेली डाटा 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। 

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानMon, 6 Oct 2025 01:49 PM
टेलिकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) की ओर से इस साल देश में 25 साल पूरे किए गए हैं और अपनी 25वीं सालगिरह के मौके पर टेलिकॉम कंपनी अपने यूजर्स को अलग-अलग तरह के खास तोहफे और ऑफर्स दे रही है। बीते दिनों कंपनी ने अपनी ViWiFi सेवा की शुरुआत भी की है और खास Silver Jubilee प्लान भी पेश किया गया है। यह प्लान 250 रुपये से कम में पूरे महीने की वैलिडिटी ऑफर करता है।

सरकारी ओनरशिप वाली कंपनी ने माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म X (पहले Twitter) पर नए प्लान के बारे में जानकारी दी है। कंपनी इस साल अपनी 25वीं एनिवर्सरी मना रही है और नया प्लान 225 रुपये कीमत पर पेश किया गया है। इस प्लान का चुनाव करने वाले यूजर्स को पूरे 30 दिनों की वैलिडिटी ऑफर की जाती है। आइए आपको इस प्लान के बारे में विस्तार से बताते हैं।

BSNL का 225 रुपये कीमत वाला प्लान

नए 225 रुपये कीमत वाले प्रीपेड प्लान के बेनिफिट्स की बात करें तो प्लान पूरे 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। यह प्लान रोज 2.5GB डेली डाटा ऑफर करता है। यह प्लान अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग ऑफर करता है और यूजर्स रोज 100 SMS भी ऑफर करता है। इस प्लान का चुनाव कम कीमत पर ढेर सारे डाटा के लिए किया जा सकता है। कंपनी अब देशभर में 4G सेवाएं भी ऑफर कर रही है और यूजर्स को हाई-स्पीड डाटा का फायदा मिलता है।

बता दें, कंपनी सिल्वर जुबली सेलिब्रेट करते हुए अपनी VoWiFi सेवा भी लेकर आई है। इस सेवा के साथ यूजर्स बिना मोबाइल नेटवर्क वाली लोकेशन में भी बेहतरीन कॉलिंग कर सकेंगे और इसके लिए WiFi की मदद ली जाएगी। यानी अगर आपके फोन में वॉइस ओवर WiFi या WiFi कॉलिंग का विकल्प मिलता है तो सेल्युलर कनेक्टिविटी कमजोर होने पर भी कॉलिंग में दिक्कत नहीं आएगी।

