आ गया सिल्वर जुबली प्लान! 225 रुपये मात्र में रोज 2.5GB डाटा, पूरे महीने मजे

भारत संचार निगम लिमिटेड देश में 25 साल पूरे कर रहा है और नया सिल्वर जुबली प्लान लेकर आया है। इस प्लान में 2.5GB डेली डाटा 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है।

टेलिकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) की ओर से इस साल देश में 25 साल पूरे किए गए हैं और अपनी 25वीं सालगिरह के मौके पर टेलिकॉम कंपनी अपने यूजर्स को अलग-अलग तरह के खास तोहफे और ऑफर्स दे रही है। बीते दिनों कंपनी ने अपनी ViWiFi सेवा की शुरुआत भी की है और खास Silver Jubilee प्लान भी पेश किया गया है। यह प्लान 250 रुपये से कम में पूरे महीने की वैलिडिटी ऑफर करता है।

सरकारी ओनरशिप वाली कंपनी ने माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म X (पहले Twitter) पर नए प्लान के बारे में जानकारी दी है। कंपनी इस साल अपनी 25वीं एनिवर्सरी मना रही है और नया प्लान 225 रुपये कीमत पर पेश किया गया है। इस प्लान का चुनाव करने वाले यूजर्स को पूरे 30 दिनों की वैलिडिटी ऑफर की जाती है। आइए आपको इस प्लान के बारे में विस्तार से बताते हैं।

BSNL का 225 रुपये कीमत वाला प्लान नए 225 रुपये कीमत वाले प्रीपेड प्लान के बेनिफिट्स की बात करें तो प्लान पूरे 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। यह प्लान रोज 2.5GB डेली डाटा ऑफर करता है। यह प्लान अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग ऑफर करता है और यूजर्स रोज 100 SMS भी ऑफर करता है। इस प्लान का चुनाव कम कीमत पर ढेर सारे डाटा के लिए किया जा सकता है। कंपनी अब देशभर में 4G सेवाएं भी ऑफर कर रही है और यूजर्स को हाई-स्पीड डाटा का फायदा मिलता है।