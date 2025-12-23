BSNL का Christmas गिफ्ट! 1 रुपए में 30 दिन के लिए पाएं 60GB डेटा, अनलिमिटेड कॉल्स-SMS और फ्री SIM

संक्षेप: BSNL Christmas Bonanza Offer: सिर्फ 1 रुपए में मिल रहा 60GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग, 100 SMS प्रतिदिन और फ्री BSNL SIM। जानें ऑफर की वैलिडिटी, फायदे, शर्तें।

क्रिसमस और नए साल से पहले टेलीकॉम सेक्टर में BSNL ने ऐसा धमाका किया है, जिसने प्राइवेट कंपनियों की टेंशन बढ़ा दी है। जहां एक तरफ निजी टेलीकॉम कंपनियां अपने रिचार्ज प्लान महंगे कर रही हैं, वहीं सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने आम लोगों के लिए सिर्फ 1 रुपए में ऐसा प्लान पेश कर दिया है, जो सुनकर किसी को भी यकीन नहीं होगा। इस खास ऑफर का नाम BSNL Christmas Plan रखा गया है, जिसमें यूजर्स को 60GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग, रोज 100 SMS और फ्री SIM कार्ड दिया जा रहा है।

BSNL का यह ऑफर खासतौर पर उन लोगों के लिए है जो कम बजट में 4G नेटवर्क का अनुभव लेना चाहते हैं या पहली बार BSNL की सेवाओं को आजमाना चाहते हैं। अगर आप भी सस्ते रिचार्ज, फ्री SIM और अनलिमिटेड बेनिफिट्स की तलाश में हैं, तो BSNL का यह क्रिसमस ऑफर आपके लिए सुनहरा मौका साबित हो सकता है।

क्या है BSNL का क्रिसमस प्लान? BSNL ने अपने 1 रुपए वाले स्पेशल प्लान को अब “Christmas Plan” नाम दिया है। इस प्लान में नए यूजर्स को 30 दिनों की वैधता के साथ हर दिन 2GB हाई-स्पीड डेटा, सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS प्रतिदिन मिलते हैं। यानी कुल मिलाकर यूजर्स को 60GB डेटा का फायदा मिलता है। खास बात यह है कि इस प्लान के साथ फ्री BSNL SIM कार्ड भी दिया जा रहा है।

कब तक मिलेगा यह ऑफर? BSNL का यह क्रिसमस बोनाजा ऑफर 5 जनवरी 2026 तक के लिए वैध है। कंपनी का मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा लोग BSNL की 4G नेटवर्क सेवाओं को ट्राय कर सकें और उसके कवरेज व स्पीड का अनुभव ले सकें।

1 रुपए वाले प्लान में मिलेंगे ये जबरदस्त फायदे BSNL का यह ऑफर इसलिए खास है क्योंकि इतनी कम कीमत में आमतौर पर मिलने वाले सभी जरूरी फायदे शामिल किए गए हैं। इस प्लान में यूजर्स को हर दिन 2GB हाई-स्पीड डेटा, सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग, 100 SMS प्रतिदिन, 30 दिन की वैधता, फ्री BSNL SIM कार्ड मिलता है। 30 दिनों में कुल 60GB डेटा का फायदा उठाया जा सकता है।