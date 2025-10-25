जियो से 264 रुपये सस्ते में यह कंपनी दे रही 72 दिन की वैलिडिटी, रोज मिलेगा 2GB डेटा, कॉलिंग भी

संक्षेप: बीएसएनएल का 72 दिन चलने वाला प्लान जियो से 264 रुपये सस्ता है। यह प्लान हर दिन 2जीबी डेटा ऑफर करता है। जियो का 72 दिन की वैलिडिटी वाला प्लान भी हर दिन 2जीबी डेटा देता है, लेकिन इसमें कई अडिशनल बेनिफिट भी दिए जा रहे हैं।

जियो अपने प्लान्स से दूसरी कंपनियों को कड़ी टक्कर देता है। जियो के प्लान कम कीमत में बेहतर बेनिफिट देने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन BSNL का एक प्लान है, जो वैलिडिटी के मामले में जियो को कड़ी टक्कर दे रहा है। हम बात कर रहे हैं, बीएसएनएल के 485 रुपये वाले प्लान की है। यह प्लान 72 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। वहीं, जियो के 72 दिन के वैलिडिटी वाले प्लान की कीमत 749 रुपये है। बीएसएनएल का प्लान जियो से 264 रुपये सस्ता है और इसमें आपको डेली डेटा और फ्री कॉलिंग भी मिलेगी। जियो भी इन बेनिफिट्स के अलावा कई और बेनिफिट्स दे रहा है। आइए डीटेल में जानते हैं इन दोनों कंपनियों के प्लान के बारे में।

बीएसएनएल का 485 रुपये वाला प्लान बीएसएनएल के इस प्लान की वैलिडिटी 72 दिन की है। इस प्लान में आपको इंटरनेट यूज करने के लिए हर दिन 2जीबी डेटा मिलेगा। डेटा लिमिट खत्म होने के बाद प्लान में ऑफर की जाने वाली इंटरनेट स्पीड 40Kbps की हो जाएगी। यह प्लान अनलिमिटेड कॉलिंग बेनिफिट के साथ आता है। इसमें आपको हर दिन 100 फ्री एसएमएस भी मिलेंगे। आप इस 4G प्लान को बीएसएनएल के सेल्फ केयर ऐप और वेबसाइट से सब्सक्राइब कर सकते हैं। देश में अब तक बीएसएनएल के करीब 98 हजार 4G साइट डिप्लॉय हो चुके हैं। कंपनी अगले कुछ महीनों में अपनी 5G सर्विस को लाने की तैयारी कर रही है।