जियो से 264 रुपये सस्ते में यह कंपनी दे रही 72 दिन की वैलिडिटी, रोज मिलेगा 2GB डेटा, कॉलिंग भी

संक्षेप: बीएसएनएल का 72 दिन चलने वाला प्लान जियो से 264 रुपये सस्ता है। यह प्लान हर दिन 2जीबी डेटा ऑफर करता है। जियो का 72 दिन की वैलिडिटी वाला प्लान भी हर दिन 2जीबी डेटा देता है, लेकिन इसमें कई अडिशनल बेनिफिट भी दिए जा रहे हैं।

Sat, 25 Oct 2025 10:46 AMKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
जियो अपने प्लान्स से दूसरी कंपनियों को कड़ी टक्कर देता है। जियो के प्लान कम कीमत में बेहतर बेनिफिट देने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन BSNL का एक प्लान है, जो वैलिडिटी के मामले में जियो को कड़ी टक्कर दे रहा है। हम बात कर रहे हैं, बीएसएनएल के 485 रुपये वाले प्लान की है। यह प्लान 72 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। वहीं, जियो के 72 दिन के वैलिडिटी वाले प्लान की कीमत 749 रुपये है। बीएसएनएल का प्लान जियो से 264 रुपये सस्ता है और इसमें आपको डेली डेटा और फ्री कॉलिंग भी मिलेगी। जियो भी इन बेनिफिट्स के अलावा कई और बेनिफिट्स दे रहा है। आइए डीटेल में जानते हैं इन दोनों कंपनियों के प्लान के बारे में।

बीएसएनएल का 485 रुपये वाला प्लान

बीएसएनएल के इस प्लान की वैलिडिटी 72 दिन की है। इस प्लान में आपको इंटरनेट यूज करने के लिए हर दिन 2जीबी डेटा मिलेगा। डेटा लिमिट खत्म होने के बाद प्लान में ऑफर की जाने वाली इंटरनेट स्पीड 40Kbps की हो जाएगी। यह प्लान अनलिमिटेड कॉलिंग बेनिफिट के साथ आता है। इसमें आपको हर दिन 100 फ्री एसएमएस भी मिलेंगे। आप इस 4G प्लान को बीएसएनएल के सेल्फ केयर ऐप और वेबसाइट से सब्सक्राइब कर सकते हैं। देश में अब तक बीएसएनएल के करीब 98 हजार 4G साइट डिप्लॉय हो चुके हैं। कंपनी अगले कुछ महीनों में अपनी 5G सर्विस को लाने की तैयारी कर रही है।

जियो का 749 रुपये वाला प्लान

जियो का यह प्लान 72 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में आपको इंटरनेट यूज करने के लिए हर दिन 2जीबी डेटा मिलेगा। यह प्लान 20जीबी एक्सट्रा डेटा के साथ आता है। साथ ही कंपनी एलिजिबल यूजर्स को इस प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा भी दे रही है। हर दिन 100 फ्री एसएमएस देने वाले इस प्लान में आपको देशभर में सभी नेटवर्क के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग भी मिलेगी। जियो के इस प्लान के साथ आपको दो महीने के लिए जियो होम ट्रायल का फ्री ट्रायल मिलेगा। यह प्लान जियो हॉटस्टार और जियो टीवी का भी फ्री ऐक्सेस देता है।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
