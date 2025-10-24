Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़BSNL 199 rupees prepaid plan get more cheaper get 2GB daily data 30 days validity free calls sms 5 rupees discount
खुशखबरी! अब ₹194 में पूरे महीने रिचार्ज से छुट्टी, रोज मिलेगा 2GB डेटा, Unlimited कॉलिंग और SMS

खुशखबरी! अब ₹194 में पूरे महीने रिचार्ज से छुट्टी, रोज मिलेगा 2GB डेटा, Unlimited कॉलिंग और SMS

संक्षेप: BSNL ने अपने 199 रुपए वाले प्रीपेड प्लान पर जबरदस्त डिस्काउंट की घोषणा की है। अब यूजर्स कम कीमत में अनलिमिटेड कॉलिंग और हाई-स्पीड डेटा का फायदा उठा सकेंगे। जानिए ऑफर की पूरी जानकारी और इसका फायदा कैसे उठाएं।

Fri, 24 Oct 2025 08:12 AMHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL लगातार अपने यूजर्स को नए-नए ऑफर्स दे रही है ताकि वे Jio और Airtel जैसी प्राइवेट कंपनियों से मुकाबला कर सकें। अब BSNL ने अपने 199 रुपए वाले प्रीपेड प्लान पर स्पेशल डिस्काउंट ऑफर की घोषणा की है, जो सीमित समय के लिए लागू है। इस प्लान में यूजर्स को अनलिमिटेड कॉलिंग, डेली डेटा लिमिट, और फ्री SMS के साथ कई बेनिफिट्स मिलते हैं। कंपनी ने यह डिस्काउंट फेस्टिव सीजन को ध्यान में रखते हुए लॉन्च किया है ताकि अधिक से अधिक यूजर्स BSNL नेटवर्क से जुड़ें। यह ऑफर खासतौर पर उन ग्राहकों के लिए है जो कम बजट में रिचार्ज कराना चाहते हैं और लंबे वैलिडिटी वाले प्लान नहीं लेते।

BSNL 199 रुपए प्लान पर मिला धमाकेदार डिस्काउंट

BSNL का 199 रुपए प्रीपेड प्लान अब डिस्काउंटेड रेट पर उपलब्ध है। फिलहाल, फेस्टिव ऑफर के तहत, यूजर्स को इस प्लान पर 2.5% की छूट मिलेगी। यह ऑफर 18 अक्टूबर से 18 नवंबर, 2025 तक के ग्राहकों के लिए उपलब्ध है। इस प्लान पर 2.5% की छूट का मतलब है कि आपको लगभग 194 रुपये चुकाने होंगे। अगर आप 199 रुपये वाला प्लान लेने की सोच रहे हैं, तो यह अभी भी काफी सस्ता और फायदेमंद है। यह ऑफर सीमित समय के लिए है और इसे देशभर के सभी BSNL सर्किल्स में लागू किया जा रहा है। जो यूजर्स BSNL ऐप या वेबसाइट से ऑनलाइन रिचार्ज करते हैं, उन्हें यह ऑफर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा।

ये भी पढ़ें:Jio यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी! कहा– टैरिफ Plans में नहीं होगी तुरंत बढ़ोतरी

BSNL के 199 रुपए वाले प्लान में मिलेंगे ये फायदे

BSNL के 199 रुपए वाले प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग की सुविधा मिलती है चाहे लोकल हो या STD। इसके साथ ही 2GB हाई-स्पीड डेटा प्रतिदिन दिया जाता है। डेटा खत्म होने पर स्पीड 40 Kbps तक हो जाती है ताकि इंटरनेट बंद न हो।

इसके अलावा, यूजर्स को 100 SMS प्रतिदिन की सुविधा मिलती है। इस प्लान की वैलिडिटी 30 दिन की है। यानी एक महीने तक ग्राहक बिना किसी परेशानी के कॉलिंग और डेटा का मजा ले सकते हैं। कंपनी ने इस प्लान में OTT या किसी एडिशनल सर्विस को शामिल नहीं किया है ताकि यह सस्ता और पॉपुलर बना रहे।

फेस्टिव डिस्काउंट का फायदा कैसे उठाएं

अगर आप BSNL के यूजर हैं तो इस ऑफर का फायदा उठाना बहुत आसान है। My BSNL App डाउनलोड करें या bsnl.co.in पर जाएं। मोबाइल नंबर डालें और “Recharge” सेक्शन में 199 रुपए प्लान चुनें। अगर ऑफर आपके सर्किल में उपलब्ध है तो आपको डिस्काउंटेड कीमत ऑटोमेटिक दिखेगी। भुगतान करें और रिचार्ज पूरा होते ही सर्विस एक्टिवेट हो जाएगी। ऑफलाइन यूजर्स भी BSNL स्टोर या रीचार्ज काउंटर पर जाकर यह प्लान एक्टिवेट करा सकते हैं।

ये भी पढ़ें:आधी कीमत में Samsung के टीवी, फ्री साउंडबार, 3 साल की वारंटी, 30 अक्टूबर तक मौका
Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta
दिल्ली की रहने वाली हिमानी गुप्ता को मीडिया में करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है। लाइव हिन्दुस्तान में हिमानी बतौर डिप्टी कॉन्टेंट प्रोड्यूसर गैजेट्स सेक्शन में काम कर रही हैं। इससे पहले, उन्होंने नेटवर्क-18 समेत कई दूसरे संस्थानों में काम किया है। हिमानी ने महाराजा अग्रसेन और इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। खाली समय में कुकिंग और फिल्में देखना पसंद है। हर दिन कुछ नया सीखते रहने की कोशिश जारी है। और पढ़ें
BSNL Bsnl Prepaid Plans

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।