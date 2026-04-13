गर्मियों में स्मार्टवॉच के पट्टे से हो रही है खुजली? इन Breathable Smartwatch Bands पर मिल रहा है तगड़ा डिस्काउंट

गर्मियों में स्मार्टवॉच के पट्टे से हो रही है खुजली? इन Breathable Smartwatch Bands पर मिल रहा है तगड़ा डिस्काउंट
गर्मियों में पसीने और त्वचा की जलन से बचने के लिए ये ब्रीदेबल बैंड्स कलाई को सूखा और आरामदायक रखते हैं। इनका हल्का और हवादार डिजाइन स्टाइल के साथ-साथ आपको दिनभर चिपचिपाहट से मुक्त रखने के लिए बेहतरीन है।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
गर्मियों के मौसम में स्मार्टवॉच पहनना अक्सर चुनौतीपूर्ण हो जाता है, क्योंकि साधारण सिलिकॉन या लेदर बैंड के नीचे पसीना जमा होने लगता है। इससे न केवल कलाई पर चिपचिपाहट महसूस होती है, बल्कि लंबे समय तक नमी रहने के कारण त्वचा पर लाल चकत्ते (रैशेज), खुजली और जलन जैसी समस्याएँ भी पैदा हो सकती हैं। इन्हीं परेशानियों को ध्यान में रखते हुए ब्रीदेबल और स्वेट-फ्री स्मार्टवॉच बैंड्स को डिजाइन किया गया है।
ये बैंड्स विशेष रूप से नायलॉन मेश, छिद्रित सिलिकॉन या हल्के फैब्रिक से बने होते हैं, जो हवा के प्रवाह को बनाए रखते हैं। इनका एयर-वेंट डिजाइन त्वचा को सांस लेने में मदद करता है, जिससे पसीना तुरंत सूख जाता है और कलाई ठंडी रहती है। इसके अलावा, ये बैंड्स वजन में काफी हल्के और लचीले होते हैं, जो इन्हें वर्कआउट, रनिंग या दिनभर के इस्तेमाल के लिए आदर्श बनाते हैं।
इन ब्रीदेबल बैंड्स की सबसे बड़ी खूबी इनका त्वचा के अनुकूल होना है। ये एंटी-बैक्टीरियल गुणों के साथ आते हैं जो पसीने के कारण होने वाली दुर्गंध को रोकते हैं। यदि आप भी इस गर्मी अपनी स्मार्टवॉच को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो एक अच्छे वेंटिलेटेड स्ट्रैप का चुनाव करें। यह न केवल आपके लुक को स्टाइलिश और स्पोर्टी बनाएगा, बल्कि आपको पसीने की झंझट से पूरी तरह मुक्त रखकर एक प्रीमियम और आरामदायक अनुभव भी प्रदान करेगा।
1. Lapras { SUMMER 15 YEAR WARRANTY LIMITED ) X6 Metal Sweat Free Smart Watch Intelligence Bracelet Fitness Tracker Heart Rate Blood Pressure Monitor Smart BandMicro SIM Card
Lapras X6 एक प्रीमियम डिजाइन वाली बजट-फ्रेंडली स्मार्टवॉच है, जो फिटनेस और कनेक्टिविटी का बेहतरीन मेल है। इसमें Stainless Steel की बॉडी और Nano TPU85 मटेरियल वाला एंटी-स्वेट बैंड दिया गया है, जो विशेष रूप से गर्मियों में पसीने की चिपचिपाहट से राहत दिलाने के लिए बनाया गया है। इस वॉच की सबसे बड़ी खासियत इसका 15 साल का रिप्लेसमेंट वारंटी और Micro SIM सपोर्ट है, जिससे आप बिना फोन के भी सीधे वॉच से कॉल कर सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
15 साल की वारंटी
स्वेट-फ्री डिजाइन
इंडिपेंडेंट कॉलिंग
एक्स्ट्रा बैटरी
क्यों खोजें विकल्प
2G नेटवर्क
सीमित वॉटरप्रूफ
2. Lapras { Summer 12 Years Warranty ) Smart Bracelet Bluetooth IP65 Waterproof Sport Smartwatch Heart Rate Blood Pressure Monitor Fitness Tracker Watch for Android- Premium Green
Lapras की यह स्मार्टवॉच उन लोगों के लिए एक किफायती और स्टाइलिश विकल्प है जो फिटनेस और तकनीक का शौक रखते हैं। यह 'Premium Green' कलर और डायमंड-शेप्ड लैटिस टेक्सचर बैंड के साथ आती है, जो न सिर्फ प्रीमियम लुक देता है बल्कि गर्मियों में पहनने के लिए बहुत आरामदायक भी है। इस वॉच की सबसे बड़ी यूएसपी इसकी 12 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी है, जो इसे बाजार में सबसे भरोसेमंद बजट ऑप्शंस में से एक बनाती है।
Specifications
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पसीना-मुक्त डिजाइन
अविश्वसनीय वारंटी
किफायती कीमत
निंग या सोते समय पहनने में कोई परेशानी नहीं
क्यों खोजें विकल्प
लिमिटेड वॉटरप्रूफ
बेसिक OS
3. Fire-Boltt Talk Round Smart Watch 1.39″ TFT Display with Bluetooth Calling, Dual Button, Voice Assistance, SPO₂ & Heart Rate Monitor, 120+ Sports Modes, Smartwatch for Men & Women - Green
Fire-Boltt Talk एक शानदार राउंड डायल वाली स्मार्टवॉच है जो स्टाइल और मजबूती का सही संतुलन पेश करती है। इसमें 1.39 इंच की HD TFT डिस्प्ले दी गई है, जो अपनी हाई ब्राइटनेस के कारण बाहर की रोशनी में भी साफ दिखाई देती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी फुल मेटल बॉडी है, जो इसे न केवल प्रीमियम लुक देती है बल्कि लंबे समय तक चलने वाला भी बनाती है। Green Wave जैसे आकर्षक रंगों में उपलब्ध यह वॉच बजट सेगमेंट में ब्लूटूथ कॉलिंग की सुविधा प्रदान करती है।
Specifications
क्यों खरीदें
प्रीमियम मेटल डिजाइन
बेहतरीन डिस्प्ले ब्राइटनेस
स्मार्ट कॉलिंग
वॉइस असिस्टेंट सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
म्यूजिक स्टोरेज नहीं
वॉल्यूम कंट्रोल की कमी
4. Jivitam Bands Compatible with for Boat Xtend Smartwatch Breathable Stainless Steel Mesh Magnetic Adjustable Wristbands for Women Men (Watch Not Included) (Black)
अगर आप अपनी boAt Xtend स्मार्टवॉच के लिए एक प्रीमियम और आरामदायक स्ट्रैप की तलाश में हैं, तो यह Stainless Steel Mesh Band एक बेहतरीन विकल्प है। यह बैंड न केवल आपकी घड़ी को एक प्रोफेशनल और फैशनेबल लुक देता है, बल्कि इसका ब्रीदेबल डिजाइन इसे गर्मियों के लिए सबसे खास बनाता है। इसका मैग्नेटिक क्लैस्प इसे पहनना और साइज एडजस्ट करना बेहद आसान बनाता है।
Specifications
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स्वेट-फ्री और कूल
एडजस्टेबल फिट
प्रीमियम लुक
मजबूत पकड़:
क्यों खोजें विकल्प
केवल boAt Xtend के लिए
हल्का सा वजन महसूस
5. Palm Tree Smartwatch Bands Summer Wristband Compatible with Watch 38mm 40mm Soft Silicone Strap Replacement for Series 7/6/5/4/3/2/1/SE
यह Palm Tree प्रिंटेड स्मार्टवॉच बैंड आपकी घड़ी को एक फ्रेश और कूल समर लुक देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। सॉफ्ट सिलिकॉन मटेरियल से बना यह स्ट्रैप न केवल देखने में आकर्षक है, बल्कि गर्मियों में पहनने के लिए बेहद आरामदायक और हल्का भी है। यदि आप अपनी घड़ी में थोड़ा व्यक्तित्व और वाइब्रेंट स्टाइल जोड़ना चाहते हैं, खासकर बीच ट्रिप्स या छुट्टियों के दौरान, तो यह रिप्लेसमेंट बैंड एक बेहतरीन चुनाव है।
Specifications
क्यों खरीदें
समर स्पेशल लुक
ब्रीदेबल और कंफर्टेबल
आउटडोर गतिविधियों के लिए बेस्ट
त्वचा के लिए सुरक्षित
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी अधिक
साइज सीमा
6. Drumstone (𝐒𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥 𝟏𝟓 𝐘𝐞𝐚𝐫𝐬 𝐖𝐚𝐫𝐫𝐚𝐧𝐭𝐲 Silicone Smartwatch Strap for 42mm/44mm | Adjustable Soft Wristband for Men & Women | Durable, Sweat-Resistant, Skin-Friendly Sport Band
Drumstone का यह सिलिकॉन स्ट्रैप आपकी स्मार्टवॉच को एक आधुनिक और एलीगेंट लुक देने के लिए तैयार किया गया है। Modern Grey रंग में उपलब्ध यह बैंड ऑफिस, जिम और दैनिक उपयोग के लिए एकदम सही है। इसका सॉफ्ट सिलिकॉन मटेरियल और मैग्नेटिक क्लैस्प इसे पहनने में बहुत ही आरामदायक और सुरक्षित बनाते हैं। यह विशेष रूप से उन यूज़र्स के लिए बेहतरीन है जो गर्मियों में पसीने और त्वचा की जलन से परेशान रहते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
पसीना और गंध रोधी
त्वचा के अनुकूल
आसान रखरखाव
सुरक्षित मैग्नेटिक ग्रिप
क्यों खोजें विकल्प
Non-Returnable
सीमित रंग विकल्प
7. Fire‑Boltt Brillia Pro Smart Watch 2.02″ Super AMOLED Display, Bluetooth Calling,Voice Assistant, SpO2 & Heart Rate Monitor, 120+ Sports Modes, IP67 Waterproof Smartwatch for Men & Women - Black Nylon
Fire-Boltt Brillia Pro एक शानदार बड़े डिस्प्ले वाली स्मार्टवॉच है जो तकनीक और कंफर्ट का बेहतरीन संतुलन पेश करती है। इसमें 2.02 इंच की सुपर AMOLED स्क्रीन दी गई है, जो अपनी हाई ब्राइटनेस के कारण बेहतरीन विजुअल्स प्रदान करती है। इस वॉच की सबसे बड़ी खासियत इसका Black Nylon बैंड है, जो गर्मियों के लिए बहुत ही आरामदायक, हल्का और पसीना-रोधी है। यह उन लोगों के लिए एक आदर्श विकल्प है जिन्हें बड़ी स्क्रीन और स्मूथ ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर चाहिए।
Specifications
क्यों खरीदें
प्रीमियम AMOLED स्क्रीन
आरामदायक नायलॉन स्ट्रैप
एडवांस हेल्थ मॉनिटरिंग
मल्टी-फंक्शनल
क्यों खोजें विकल्प
केवल IP67
पूरी तरह चार्ज होने में थोड़ा समय
8. Toreto Eclipz Arc Smartwatch with 1.81" IPS Display, Bluetooth Calling, IP67 Water Resistance, 22mm Silicone Strap, 12-Day Battery, iOS & Android Compatible (Graphite Black)
Toreto Eclipz Arc एक स्टाइलिश और मजबूत स्मार्टवॉच है, जो बजट रेंज में बेहतरीन वैल्यू प्रदान करती है। इसमें 1.81 इंच की IPS डिस्प्ले और प्रीमियम कर्व्ड डायल डिज़ाइन दिया गया है, जो इसे कलाई पर बहुत ही एलीगेंट बनाता है। Graphite Black कलर और 22mm सिलिकॉन स्ट्रैप के साथ आने वाली यह वॉच न केवल पहनने में आरामदायक है, बल्कि इसका स्ट्रैप पसीने के अनुकूल है, जो इसे गर्मियों और वर्कआउट के लिए एक अच्छा विकल्प बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
लंबी बैटरी लाइफ
स्मूथ कनेक्टिविटी
आरामदायक डिज़ाइन
क्लियर विजुअल्स
क्यों खोजें विकल्प
AMOLED की कमी
सीमित वॉटर प्रोटेक्शन
1. स्मार्टवॉच की विशेषताएं क्या हैं?
एक आधुनिक स्मार्टवॉच केवल समय देखने वाली मशीन नहीं, बल्कि आपकी कलाई पर बंधा एक छोटा कंप्यूटर है। इसकी मुख्य विशेषताएं निम्न हैं,
टचस्क्रीन डिस्प्ले: जानकारी देखने और ऐप्स चलाने के लिए HD या AMOLED डिस्प्ले।
हेल्थ ट्रैकिंग: हृदय गति, ब्लड ऑक्सीजन (SpO2), और स्लीप मॉनिटरिंग।
ब्लूटूथ कॉलिंग: सीधे घड़ी से कॉल करना और रिसीव करना।
स्मार्ट नोटिफिकेशंस: मैसेज, ईमेल और सोशल मीडिया अलर्ट सीधे कलाई पर।
फिटनेस मोड: दौड़ने, चलने, जिम और साइकिल चलाने जैसे 100+ स्पोर्ट्स मोड।
वॉइस असिस्टेंट: गूगल या सिरी को कमांड देकर काम करवाने की सुविधा।
कस्टमाइजेशन: अपनी पसंद के अनुसार 'वॉच फेस' और 'स्ट्रैप' बदलने की आजादी।
2. क्या स्मार्टवॉच बिना फोन के काम करती है?
हाँ और नहीं, यह घड़ी के मॉडल पर निर्भर करता है,
स्टैंडअलोन स्मार्टवॉच (LTE/SIM): ऐसी घड़ियाँ जिनमें SIM कार्ड या eSIM की सुविधा होती है, वे बिना फोन के भी कॉल करने और इंटरनेट चलाने में सक्षम हैं।
ब्लूटूथ स्मार्टवॉच: ये घड़ियाँ बिना फोन के केवल स्टेप्स ट्रैक करने, समय दिखाने और ऑफलाइन म्यूजिक चलाने जैसे काम कर सकती हैं, लेकिन कॉल और नोटिफिकेशन के लिए फोन का पास होना जरूरी है।
3. स्मार्टवॉच के फायदे
स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता: यह आपको पूरे दिन सक्रिय रहने और अपनी सेहत पर नज़र रखने के लिए प्रेरित करती है।
सुविधा : बार-बार जेब से फोन निकालने की जरूरत नहीं पड़ती।
सुरक्षा: इमरजेंसी SOS फीचर के जरिए आप मुश्किल समय में तुरंत मदद मांग सकते हैं।
नेविगेशन: मैप्स की मदद से अनजान रास्तों पर कलाई से ही दिशा-निर्देश मिल जाते हैं।
टाइम मैनेजमेंट: अलार्म, टाइमर और रिमाइंडर से आप अपने दिन को बेहतर प्लान कर सकते हैं।
4. स्मार्टवॉच को पसीने से कैसे बचाएं?
गर्मियों में पसीना घड़ी और आपकी त्वचा दोनों को नुकसान पहुँचा सकता है। इससे बचने के उपाय:
ब्रीदेबल बैंड्स : पसीने से बचने के लिए Nylon Mesh या Perforated Silicone (छेद वाले स्ट्रैप) का उपयोग करें। ये हवा के प्रवाह को बनाए रखते हैं।
नियमित सफाई: वर्कआउट के बाद स्ट्रैप और घड़ी के पिछले हिस्से को एक सूखे और मुलायम कपड़े से पोंछें।
वॉटर रेजिस्टेंस का ध्यान: पसीने से बचाने के लिए कम से कम IP68 रेटिंग वाली वॉच चुनें।
ढीला पहनें: बहुत टाइट घड़ी पहनने से पसीना जमा होता है और रैशेज हो सकते हैं। इसे थोड़ा ढीला पहनें ताकि हवा लग सके।
त्वचा का ख्याल: अगर आपको पसीने से एलर्जी है, तो स्टेनलेस स्टील की जगह हाई-ग्रेड सिलिकॉन या फैब्रिक स्ट्रैप का इस्तेमाल करें।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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