गर्मियों में स्मार्टवॉच के पट्टे से हो रही है खुजली? इन Breathable Smartwatch Bands पर मिल रहा है तगड़ा डिस्काउंट

Apr 13, 2026 08:26 am IST

गर्मियों में पसीने और त्वचा की जलन से बचने के लिए ये ब्रीदेबल बैंड्स कलाई को सूखा और आरामदायक रखते हैं। इनका हल्का और हवादार डिजाइन स्टाइल के साथ-साथ आपको दिनभर चिपचिपाहट से मुक्त रखने के लिए बेहतरीन है।

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

गर्मियों के मौसम में स्मार्टवॉच पहनना अक्सर चुनौतीपूर्ण हो जाता है, क्योंकि साधारण सिलिकॉन या लेदर बैंड के नीचे पसीना जमा होने लगता है। इससे न केवल कलाई पर चिपचिपाहट महसूस होती है, बल्कि लंबे समय तक नमी रहने के कारण त्वचा पर लाल चकत्ते (रैशेज), खुजली और जलन जैसी समस्याएँ भी पैदा हो सकती हैं। इन्हीं परेशानियों को ध्यान में रखते हुए ब्रीदेबल और स्वेट-फ्री स्मार्टवॉच बैंड्स को डिजाइन किया गया है।

ये बैंड्स विशेष रूप से नायलॉन मेश, छिद्रित सिलिकॉन या हल्के फैब्रिक से बने होते हैं, जो हवा के प्रवाह को बनाए रखते हैं। इनका एयर-वेंट डिजाइन त्वचा को सांस लेने में मदद करता है, जिससे पसीना तुरंत सूख जाता है और कलाई ठंडी रहती है। इसके अलावा, ये बैंड्स वजन में काफी हल्के और लचीले होते हैं, जो इन्हें वर्कआउट, रनिंग या दिनभर के इस्तेमाल के लिए आदर्श बनाते हैं।

इन ब्रीदेबल बैंड्स की सबसे बड़ी खूबी इनका त्वचा के अनुकूल होना है। ये एंटी-बैक्टीरियल गुणों के साथ आते हैं जो पसीने के कारण होने वाली दुर्गंध को रोकते हैं। यदि आप भी इस गर्मी अपनी स्मार्टवॉच को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो एक अच्छे वेंटिलेटेड स्ट्रैप का चुनाव करें। यह न केवल आपके लुक को स्टाइलिश और स्पोर्टी बनाएगा, बल्कि आपको पसीने की झंझट से पूरी तरह मुक्त रखकर एक प्रीमियम और आरामदायक अनुभव भी प्रदान करेगा।

Lapras X6 एक प्रीमियम डिजाइन वाली बजट-फ्रेंडली स्मार्टवॉच है, जो फिटनेस और कनेक्टिविटी का बेहतरीन मेल है। इसमें Stainless Steel की बॉडी और Nano TPU85 मटेरियल वाला एंटी-स्वेट बैंड दिया गया है, जो विशेष रूप से गर्मियों में पसीने की चिपचिपाहट से राहत दिलाने के लिए बनाया गया है। इस वॉच की सबसे बड़ी खासियत इसका 15 साल का रिप्लेसमेंट वारंटी और Micro SIM सपोर्ट है, जिससे आप बिना फोन के भी सीधे वॉच से कॉल कर सकते हैं।

Specifications कंपैटिबिलिटी Android 4.2+ और iOS 7.0+ के साथ सक्षम कनेक्टिविटी Bluetooth 4.0 और USB सपोर्ट सेंसर G-सेंसर, पेडोमीटर, स्लीप मॉनिटर, सेडेंटरी रिमाइंडर बैटरी 350mAh की 2 रीचार्जेबल बैटरी क्यों खरीदें 15 साल की वारंटी स्वेट-फ्री डिजाइन इंडिपेंडेंट कॉलिंग एक्स्ट्रा बैटरी क्यों खोजें विकल्प 2G नेटवर्क सीमित वॉटरप्रूफ

Lapras की यह स्मार्टवॉच उन लोगों के लिए एक किफायती और स्टाइलिश विकल्प है जो फिटनेस और तकनीक का शौक रखते हैं। यह 'Premium Green' कलर और डायमंड-शेप्ड लैटिस टेक्सचर बैंड के साथ आती है, जो न सिर्फ प्रीमियम लुक देता है बल्कि गर्मियों में पहनने के लिए बहुत आरामदायक भी है। इस वॉच की सबसे बड़ी यूएसपी इसकी 12 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी है, जो इसे बाजार में सबसे भरोसेमंद बजट ऑप्शंस में से एक बनाती है।

Specifications वारंटी पूरे भारत में 12 साल की लंबी रिप्लेसमेंट वारंटी स्मार्ट कनेक्टिविटी ब्लूटूथ के जरिए फोन से जुड़कर मैसेज, कॉल्स और सोशल मीडिया नोटिफिकेशन सीधे कलाई पर हेल्थ ट्रैकिंग हार्ट रेट मॉनिटर, ब्लड प्रेशर मॉनिटर, स्लीप मॉनिटर और कैलोरी ट्रैकर वॉटरप्रूफ रेटिंग IP65 रेटिंग मटेरियल त्वचा के अनुकूल TPU मटेरियल स्ट्रैप क्यों खरीदें पसीना-मुक्त डिजाइन अविश्वसनीय वारंटी किफायती कीमत निंग या सोते समय पहनने में कोई परेशानी नहीं क्यों खोजें विकल्प लिमिटेड वॉटरप्रूफ बेसिक OS

Fire-Boltt Talk एक शानदार राउंड डायल वाली स्मार्टवॉच है जो स्टाइल और मजबूती का सही संतुलन पेश करती है। इसमें 1.39 इंच की HD TFT डिस्प्ले दी गई है, जो अपनी हाई ब्राइटनेस के कारण बाहर की रोशनी में भी साफ दिखाई देती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी फुल मेटल बॉडी है, जो इसे न केवल प्रीमियम लुक देती है बल्कि लंबे समय तक चलने वाला भी बनाती है। Green Wave जैसे आकर्षक रंगों में उपलब्ध यह वॉच बजट सेगमेंट में ब्लूटूथ कॉलिंग की सुविधा प्रदान करती है।

Specifications वॉइस असिस्टेंट गूगल और सिरी जैसे वॉइस असिस्टेंट को कमांड देने के लिए AI फीचर स्पोर्ट्स मोड फिटनेस प्रेमियों के लिए 120 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड बिल्ड टिकाऊ और मजबूत फुल मेटल बॉडी क्यों खरीदें प्रीमियम मेटल डिजाइन बेहतरीन डिस्प्ले ब्राइटनेस स्मार्ट कॉलिंग वॉइस असिस्टेंट सपोर्ट क्यों खोजें विकल्प म्यूजिक स्टोरेज नहीं वॉल्यूम कंट्रोल की कमी

अगर आप अपनी boAt Xtend स्मार्टवॉच के लिए एक प्रीमियम और आरामदायक स्ट्रैप की तलाश में हैं, तो यह Stainless Steel Mesh Band एक बेहतरीन विकल्प है। यह बैंड न केवल आपकी घड़ी को एक प्रोफेशनल और फैशनेबल लुक देता है, बल्कि इसका ब्रीदेबल डिजाइन इसे गर्मियों के लिए सबसे खास बनाता है। इसका मैग्नेटिक क्लैस्प इसे पहनना और साइज एडजस्ट करना बेहद आसान बनाता है।

Specifications रंग क्लासिक ब्लैक फिनिश कंपैटिबिलिटी विशेष रूप से boAt Xtend स्मार्टवॉच के लिए डिजाइन इंस्टॉलेशन क्विक रिलीज स्प्रिंग बार्स के साथ आसान इंस्टॉलेशन डिजाइन मेश डिजाइन क्यों खरीदें स्वेट-फ्री और कूल एडजस्टेबल फिट प्रीमियम लुक मजबूत पकड़: क्यों खोजें विकल्प केवल boAt Xtend के लिए हल्का सा वजन महसूस

यह Palm Tree प्रिंटेड स्मार्टवॉच बैंड आपकी घड़ी को एक फ्रेश और कूल समर लुक देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। सॉफ्ट सिलिकॉन मटेरियल से बना यह स्ट्रैप न केवल देखने में आकर्षक है, बल्कि गर्मियों में पहनने के लिए बेहद आरामदायक और हल्का भी है। यदि आप अपनी घड़ी में थोड़ा व्यक्तित्व और वाइब्रेंट स्टाइल जोड़ना चाहते हैं, खासकर बीच ट्रिप्स या छुट्टियों के दौरान, तो यह रिप्लेसमेंट बैंड एक बेहतरीन चुनाव है।

Specifications बकल स्टेनलेस स्टील टेंग बकल डिज़ाइन आकर्षक पाम ट्री (ताड़ के पेड़) का पैटर्न कंपैटिबिलिटी Apple Watch Series 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और SE क्यों खरीदें समर स्पेशल लुक ब्रीदेबल और कंफर्टेबल आउटडोर गतिविधियों के लिए बेस्ट त्वचा के लिए सुरक्षित क्यों खोजें विकल्प कीमत थोड़ी अधिक साइज सीमा

Drumstone का यह सिलिकॉन स्ट्रैप आपकी स्मार्टवॉच को एक आधुनिक और एलीगेंट लुक देने के लिए तैयार किया गया है। Modern Grey रंग में उपलब्ध यह बैंड ऑफिस, जिम और दैनिक उपयोग के लिए एकदम सही है। इसका सॉफ्ट सिलिकॉन मटेरियल और मैग्नेटिक क्लैस्प इसे पहनने में बहुत ही आरामदायक और सुरक्षित बनाते हैं। यह विशेष रूप से उन यूज़र्स के लिए बेहतरीन है जो गर्मियों में पसीने और त्वचा की जलन से परेशान रहते हैं।

Specifications वजन केवल 30 ग्राम रेसिस्टेंस स्वेट-रेसिस्टेंट (पसीना-रोधी) और वाटर-रेसिस्टेंट डिज़ाइन रिस्ट साइज 6.3 इंच से लेकर 8.3 इंच क्लोजर टाइप आधुनिक और सुरक्षित मैग्नेटिक क्लैस्प साइज कंपैटिबिलिटी 42mm और 44mm डायल वाली स्मार्टवॉच के लिए उपयुक्त क्यों खरीदें पसीना और गंध रोधी त्वचा के अनुकूल आसान रखरखाव सुरक्षित मैग्नेटिक ग्रिप क्यों खोजें विकल्प Non-Returnable सीमित रंग विकल्प

Fire-Boltt Brillia Pro एक शानदार बड़े डिस्प्ले वाली स्मार्टवॉच है जो तकनीक और कंफर्ट का बेहतरीन संतुलन पेश करती है। इसमें 2.02 इंच की सुपर AMOLED स्क्रीन दी गई है, जो अपनी हाई ब्राइटनेस के कारण बेहतरीन विजुअल्स प्रदान करती है। इस वॉच की सबसे बड़ी खासियत इसका Black Nylon बैंड है, जो गर्मियों के लिए बहुत ही आरामदायक, हल्का और पसीना-रोधी है। यह उन लोगों के लिए एक आदर्श विकल्प है जिन्हें बड़ी स्क्रीन और स्मूथ ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर चाहिए।

Specifications सुरक्षा रेटिंग IP67 वॉटरप्रूफ हेल्थ ट्रैकिंग SpO2 मॉनिटरिंग, हार्ट रेट ट्रैकिंग और विशेष फीमेल हेल्थ फीचर्स स्पोर्ट्स और फिटनेस 120 से अधिक स्पोर्ट्स मोड और दैनिक वर्कआउट मेमोरी कॉलिंग और असिस्टेंस इन-बिल्ट माइक और स्पीकर के साथ ब्लूटूथ कॉलिंग और वॉयस असिस्टेंट सपोर्ट बैटरी 240 mAh की क्षमता क्यों खरीदें प्रीमियम AMOLED स्क्रीन आरामदायक नायलॉन स्ट्रैप एडवांस हेल्थ मॉनिटरिंग मल्टी-फंक्शनल क्यों खोजें विकल्प केवल IP67 पूरी तरह चार्ज होने में थोड़ा समय

Toreto Eclipz Arc एक स्टाइलिश और मजबूत स्मार्टवॉच है, जो बजट रेंज में बेहतरीन वैल्यू प्रदान करती है। इसमें 1.81 इंच की IPS डिस्प्ले और प्रीमियम कर्व्ड डायल डिज़ाइन दिया गया है, जो इसे कलाई पर बहुत ही एलीगेंट बनाता है। Graphite Black कलर और 22mm सिलिकॉन स्ट्रैप के साथ आने वाली यह वॉच न केवल पहनने में आरामदायक है, बल्कि इसका स्ट्रैप पसीने के अनुकूल है, जो इसे गर्मियों और वर्कआउट के लिए एक अच्छा विकल्प बनाता है।

Specifications कंपैटिबिलिटी iOS और Android दोनों के साथ पूरी तरह सक्षम वॉटर रेजिस्टेंस IP67 रेटिंग स्ट्रैप 22mm का सॉफ्ट सिलिकॉन स्ट्रैप कॉलिंग ब्लूटूथ 5.3 तकनीक के साथ स्टेबल ब्लूटूथ कॉलिंग और रियल-टाइम नोटिफिकेशन बैटरी 210mAh की बैटरी क्यों खरीदें लंबी बैटरी लाइफ स्मूथ कनेक्टिविटी आरामदायक डिज़ाइन क्लियर विजुअल्स क्यों खोजें विकल्प AMOLED की कमी सीमित वॉटर प्रोटेक्शन

Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

1. स्मार्टवॉच की विशेषताएं क्या हैं? एक आधुनिक स्मार्टवॉच केवल समय देखने वाली मशीन नहीं, बल्कि आपकी कलाई पर बंधा एक छोटा कंप्यूटर है। इसकी मुख्य विशेषताएं निम्न हैं,

टचस्क्रीन डिस्प्ले: जानकारी देखने और ऐप्स चलाने के लिए HD या AMOLED डिस्प्ले।

हेल्थ ट्रैकिंग: हृदय गति, ब्लड ऑक्सीजन (SpO2), और स्लीप मॉनिटरिंग।

ब्लूटूथ कॉलिंग: सीधे घड़ी से कॉल करना और रिसीव करना।

स्मार्ट नोटिफिकेशंस: मैसेज, ईमेल और सोशल मीडिया अलर्ट सीधे कलाई पर।

फिटनेस मोड: दौड़ने, चलने, जिम और साइकिल चलाने जैसे 100+ स्पोर्ट्स मोड।

वॉइस असिस्टेंट: गूगल या सिरी को कमांड देकर काम करवाने की सुविधा।

कस्टमाइजेशन: अपनी पसंद के अनुसार 'वॉच फेस' और 'स्ट्रैप' बदलने की आजादी।

2. क्या स्मार्टवॉच बिना फोन के काम करती है? हाँ और नहीं, यह घड़ी के मॉडल पर निर्भर करता है,

स्टैंडअलोन स्मार्टवॉच (LTE/SIM): ऐसी घड़ियाँ जिनमें SIM कार्ड या eSIM की सुविधा होती है, वे बिना फोन के भी कॉल करने और इंटरनेट चलाने में सक्षम हैं।

ब्लूटूथ स्मार्टवॉच: ये घड़ियाँ बिना फोन के केवल स्टेप्स ट्रैक करने, समय दिखाने और ऑफलाइन म्यूजिक चलाने जैसे काम कर सकती हैं, लेकिन कॉल और नोटिफिकेशन के लिए फोन का पास होना जरूरी है।

3. स्मार्टवॉच के फायदे स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता: यह आपको पूरे दिन सक्रिय रहने और अपनी सेहत पर नज़र रखने के लिए प्रेरित करती है।

सुविधा : बार-बार जेब से फोन निकालने की जरूरत नहीं पड़ती।

सुरक्षा: इमरजेंसी SOS फीचर के जरिए आप मुश्किल समय में तुरंत मदद मांग सकते हैं।

नेविगेशन: मैप्स की मदद से अनजान रास्तों पर कलाई से ही दिशा-निर्देश मिल जाते हैं।

टाइम मैनेजमेंट: अलार्म, टाइमर और रिमाइंडर से आप अपने दिन को बेहतर प्लान कर सकते हैं।

4. स्मार्टवॉच को पसीने से कैसे बचाएं? गर्मियों में पसीना घड़ी और आपकी त्वचा दोनों को नुकसान पहुँचा सकता है। इससे बचने के उपाय:

ब्रीदेबल बैंड्स : पसीने से बचने के लिए Nylon Mesh या Perforated Silicone (छेद वाले स्ट्रैप) का उपयोग करें। ये हवा के प्रवाह को बनाए रखते हैं।

नियमित सफाई: वर्कआउट के बाद स्ट्रैप और घड़ी के पिछले हिस्से को एक सूखे और मुलायम कपड़े से पोंछें।

वॉटर रेजिस्टेंस का ध्यान: पसीने से बचाने के लिए कम से कम IP68 रेटिंग वाली वॉच चुनें।

ढीला पहनें: बहुत टाइट घड़ी पहनने से पसीना जमा होता है और रैशेज हो सकते हैं। इसे थोड़ा ढीला पहनें ताकि हवा लग सके।

त्वचा का ख्याल: अगर आपको पसीने से एलर्जी है, तो स्टेनलेस स्टील की जगह हाई-ग्रेड सिलिकॉन या फैब्रिक स्ट्रैप का इस्तेमाल करें।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।