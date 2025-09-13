धमाका डील! ब्रैंडेड वॉशिंग मशीन केवल 4590 रुपये में, अलग से बैंक ऑफर्स भी
फ्लिपकार्ट पर ग्राहकों को 4590 रुपये में कॉम्पैक्ट वॉशिंग मशीन खरीदने का मौका मिल रहा है और इसपर बैंक ऑफर्स का फायदा अलग से लिया जा सकता है। यह मौका Thomson के वॉशर ओनली मॉडल पर मिल रहा है।
कम कीमत पर बढ़िया वॉशिंग मशीन खरीदने का बेहतरीन मौका ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Flipkart पर मिल रहा है। ग्राहकों के लिए Thomson का 7KG वॉशिंग मशीन अब तक की सबसे कम कीमत पर लिस्ट किया गया है। इसके लिए चुनिंदा बैंक कार्ड्स की मदद से पेमेंट करने की स्थिति में इसकी कीमत और भी कम हो जाएगी। आइए आपको इस डील के बारे में बताते हैं।
अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर एक छोटे वॉशिंग मशीन की जरूरत महसूस करते हैं तो आपको Thomson का 7KG क्षमता वाला वॉशिंग मशीन बहुत अच्छा लगेगा। खास बात यह है कि इस अप्लायंस पर पहले ही तगड़ा डिस्काउंट मिल रहा है और बाकी ऑफर्स का फायदा अलग से लिया जा सकता है। ऐसे में वॉशर ओनली मॉडल बढ़िया प्राइस पर आपका हो सकता है और अच्छी वैल्यू-फॉर-मनी दे रहा है।
इन ऑफर्स के साथ खरीदें वॉशिंग मशीन
पावरफुल मोटर के साथ आने वाले Thomson 7Kg वॉशिंग मशीन को फ्लिपकार्ट पर 4,590 रुपये के स्पेशल प्राइस पर लिस्ट किया गया है। इसके अलावा चुनिंदा बैंक कार्ड्स से भुगतान करने की स्थिति में ग्राहकों को 5 प्रतिशत कैशबैक मिल जाएगा। ग्राहक पुराना डिवाइस एक्सचेंज करते हुए उसके मॉडल और कंडीशन के हिसाब से 1,330 रुपये तक की छूट ले सकते हैं।
ऐसे हैं Thomson 7kg वॉशिंग मशीन के फीचर्स
कॉम्पैक्ट डिजाइन के साथ आने वाले वॉशर ओनली Thomson वॉशिंग मशीन में मल्टिपल वॉश प्रोग्राम्स का सपोर्ट मिल जाता है। हैवी-ड्यूटी मोटर वाले इस अप्लायंस में स्मार्ट प्रो वॉश टेक्नोलॉजी दी गई है। खास बात यह है कि यह लो-वाटर कंजम्प्शन करता है और इसका मोटर 780rpm पर घूमता है। अलग-अलग तरह के कपड़े धोने के लिए इसमें अलग अलग सेटिंग्स दी गई हैं। यह रस्ट-फ्री बॉडी के साथ आता है और इसमें ड्यूरेबल ABS मैटीरियल मिलता है। साथ ही यह वॉशिंग मशीन एनर्जी एफिशिएंट भी है।