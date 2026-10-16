स्मार्ट टीवी को कहें बाय-बाय! Amazon sale पर बेहद सस्ते दामों में उपलब्ध हैं ये ब्रांडेड प्रोजेक्टर्स

Amazon great indian festival Sale पर ब्रांडेड Smart Projectors पर 72% तक का भारी डिस्काउंट मिल रहा है, जिससे आप बहुत कम बजट में घर पर 150 इंच स्क्रीन तक का मजा ले सकते हैं। चलिए देखते हैं कि इन धांसू ऑफर्स के बीच कौन-सा प्रोजेक्टर आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित होगा...

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अगर आप घर बैठे बड़ी स्क्रीन पर फिल्में देखने का शौक रखते हैं, तो Amazon Sale आपके लिए एक बेहतरीन मौका लेकर आई है। इस सेल में स्मार्ट टीवी को टक्कर देने वाले ब्रांडेड प्रोजेक्टर्स पर बंपर छूट मिल रही है, जिससे आप अपने बजट में ही होम थिएटर का मजा ले सकते हैं। खास बात यह है कि खरीदारी को आसान बनाने के लिए No Cost EMI और अन्य आसान EMI ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं।

projector

किस ब्रांड पर मिल रहा है कितना डिस्काउंट? सबसे बड़ी छूट (65% से 72% तक): बचत के मामले में Lifelong प्रोजेक्टर्स पर सबसे ज्यादा 72% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। इसके अलावा WZATCO पर 69% तक की, TECHNOVIEW पर 67% तक काकी, BEAST Android Smart Projector पर 65% तक की, और EGate पर 64% तक की भारी छूट दी जा रही है।

प्रीमियम और बजट फ्रेंडली विकल्प (27% से 63% तक): अगर आप दूसरे लोकप्रिय ब्रांड्स की तलाश में हैं, तो Zebronics पर 63% तक की, Gold RAY Master पर 61% तक की तक की, XGIMI पर 60%, और Crossbeats Lumex पर 59% तक की बचत पा सकते हैं। वहीं AILKIN (54%) तक के और boAt Cinehead F1 Portable Home Projector (27%) तक के आकर्षक ऑफर्स के साथ लिस्ट में शामिल हैं।

आपके लिए कौन सा प्रोजेक्टर रहेगा बेस्ट? यदि आप कम खर्च में मैक्सिमम फीचर्स चाहते हैं, तो Lifelong, EGate या WZATCO के मॉडल्स आपके लिए किफायती और फायदेमंद साबित होंगे। वहीं, अगर आप प्रीमियम साउंड और शानदार पोर्टेबिलिटी चाहते हैं, तो boAt, XGIMI और Zebronics बेहतरीन चुनाव हैं। ऑफर्स सीमित समय के लिए हैं, इसलिए बिना देर किए अपनी पसंद का प्रोजेक्टर्स घर लाएं!

अगर आप अपने घर के कमरे को एक mini multiplex बनाना चाहते हैं और बड़े डिस्प्ले वाला टीवी खरीदने से बचना चाहते हैं, तो E GATE Atom 3X Portable Smart Projector आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है। Amazon Great Indian Festival सेल में यह प्रोजेक्टर्स 64% की भारी छूट के साथ मात्र ₹7,990 में मिल रहा है।

यह एक कॉम्पैक्ट और 180° रोटेटेबल (Rotatable) स्मार्ट प्रोजेक्टर है, जो Native Full HD (1080p) रिज़ॉल्यूशन के साथ 4K कंटेंट को भी आसानी से डिकोड कर लेता है। इसमें इन-बिल्ट Android OS, Wi-Fi 6, और pre-installed OTT ऐप्स (जैसे Netflix, Prime Video, YouTube) का सपोर्ट मिलता है, जिससे आपको अलग से TV Stick लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती।

Specifications ऑपरेटिंग सिस्टम (OS) Android TV OS वारंटी 1 Year Indian Brand Warranty (Free Home Pickup & Drop) लैंप लाइफ 60,000 Hours कनेक्टिविटी ) Wi-Fi 6 (Dual Band 2.4 + 5 GHz), Bluetooth 5.0, HDMI-ARC, USB, 3.5mm Audio Out क्यों खरीदें बजट में बड़ी स्क्रीन 180° रोटेटेबल डिज़ाइन स्मार्ट फीचर्स और OTT ऐप सपोर्ट ऑटो कीस्टोन और फोकस हाई-स्पीड कनेक्टिविटी क्यों खोजें विकल्प Native 4K नहीं 1GB RAM सीमित दिन के उजाले में सीमित प्रदर्शन

अगर आप सिर्फ फिल्में देखने ही नहीं, बल्कि दोस्तों के साथ कैरओके (Karaoke) पार्टी, लाइव क्रिकेट कमेंट्री और सॉन्ग सेशन का मज़ा लेना चाहते हैं, तो Lifelong ROAR Projector एक अनोखा पैकेज है। Amazon Great Indian Festival सेल के दौरान इस प्रोजेक्टर पर 72% का भारी डिस्काउंट मिल रहा है, जिससे इसकी MRP ₹29,999 घटकर मात्र ₹8,490 रह गई है।

यह भारत का पहला 20W बिल्ट-इन कैरओके प्रोजेक्टर है, जिसके साथ 2 वायरलेस माइक्स (8 वॉयस इफेक्ट्स के साथ) मिलते हैं। इसमें 150-इंच तक की बड़ी स्क्रीन, Android OS, इन-बिल्ट OTT ऐप्स और Full HD / 4K प्लेबैक का सपोर्ट दिया गया है।

Specifications कीस्टोन और फोकस Digital Auto Keystone & Manual Precision Focus कनेक्टिविटी Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, HDMI, USB वारंटी 12 Months (1 Year) Brand Warranty क्यों खरीदें 20W का दमदार साउंड सिस्टम 2 वायरलेस माइक्स और कैरओके मोड 150-इंच का विशाल डिस्प्ले ऑटो कीस्टोन करेक्शन क्यों खोजें विकल्प बेसिक नेटिव पैनल 720p HD बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी, शार्पनेस और वाइब्रेंट कलर्स पाने के लिए कमरे में पूरा अंधेरा होना ज़रूरी मैनुअल फोकस

यदि आप कम बजट में अपने कमरे को मिनी थिएटर में बदलना चाहते हैं, तो Zebronics Pixaplay 35 आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। Amazon Great Indian Festival सेल के दौरान इस स्मार्ट प्रोजेक्टर पर 63% की भारी छूट मिल रही है, जिससे इसकी MRP ₹14,999 से घटकर मात्र ₹5,499 रह गई है।

यह कॉम्पैक्ट प्रोजेक्टर 4K UHD सपोर्ट, 240-डिग्री टिल्ट मैकेनिज्म, ऑटो कीस्टोन करेक्शन और इन-बिल्ट OTT ऐप्स (जैसे Netflix, Prime Video) के साथ आता है, जो इसे घर के मनोरंजन के लिए एक किफायती सौदा बनाता है।

Specifications स्क्रीन साइज 100 इंच (254 cm) तक ऑपरेटिंग सिस्टम और ऐप्स Android Smart OS with Netflix, Prime Video Support कनेक्टिविटी Wi-Fi, Bluetooth v5.4, HDMI, USB, Miracast, iOS Screen Mirroring वारंटी 1 Year Brand Warranty क्यों खरीदें बेहतरीन बजट कीमत 240° टिल्ट मैकेनिज्म ऑटो कीस्टोन करेक्शन इन-बिल्ट स्मार्ट ऐप्स और कनेक्टिविटी क्यों खोजें विकल्प रोशनी का ध्यान रखना जरूरी अलग से ब्लूटूथ स्पीकर या साउंडबार की जरूरत

यदि आप अपने घर को एक बड़े और शानदार सिनेमाघर में बदलना चाहते हैं, तो WZATCO Yuva Go Plus आपके लिए एक बेहतरीन और वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है। Amazon Great Indian Festival सेल के दौरान इस प्रोजेक्टर पर 69% का डिस्काउंट मिल रहा है, जिससे इसकी कीमत ₹23,990 से घटकर मात्र ₹7,490 रह गई है।

यह प्रोजेक्ट 300 ISO ब्राइटनेस, Native 1080P Full HD रिज़ॉल्यूशन (4K डिकोडिंग सपोर्ट के साथ), 180° रोटेटेबल डिजाइन, Android 14 OS और Wi-Fi 6 कनेक्टिविटी के साथ आता है, जो घर के कमरे को मिनी Multiplex जैसा एक्सपीरियंस देने के लिए बेस्ट है।

Specifications ऑपरेटिंग सिस्टम Smart Android 14 with Pre-installed OTT Apps कीस्टोन करेक्शन Auto Keystone & 4D Keystone Correction कनेक्टिविटी Dual-Band Wi-Fi 6 (2.4/5GHz), Bluetooth 5.0, HDMI (ARC), USB, Audio Out क्यों खरीदें सच्चा Full HD 300'' का विशाल डिस्प्ले लेटेस्ट Android 14 OS & Full HD OTT सपोर्ट HDMI ARC सपोर्ट क्यों खोजें विकल्प Native 4K नहीं इन-बिल्ट स्पीकर एवरेज रोशनी में परफॉर्मेंस

अगर आप एक प्रीमियम क्वालिटी, ब्रांडेड और पोर्टेबल प्रोजेक्ट की तलाश में हैं जिसे आप घर के अंदर, बेडरूम की छत पर, या कैंपिंग और आउटडोर ट्रिप्स पर बिना बिजली के भी इस्तेमाल कर सकें, तो XGIMI Vibe One आपके लिए बेस्ट चॉइस है। Amazon Great Indian Festival सेल में इस पर 60% की छूट मिल रही है, जिससे इसकी कीमत ₹49,999 से घटकर ₹19,999 रह गई है।

XGIMI दुनिया के नंबर 1 होम सिनेमा प्रोजेक्टर्स ब्रांड्स में से एक है। यह मॉडल इन-बिल्ट बैटरी (1.2 घंटे वीडियो बैकअप), Sound by JBL 2x3W स्पीकर्स, Official Netflix & Google TV, ऑटो फोकस और 160° रोटेटेबल स्टैंड के साथ आता है।

Specifications स्मार्ट एडजस्टमेंट Auto Focus & Auto Keystone Correction कनेक्टिविटी Dual Band Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB स्पेशल मोड्स Ambient Light Mode (Music Player with Mood Lighting) वारंटी 1 Year Brand Warranty क्यों खरीदें इन-बिल्ट बैटरी सपोर्ट Official Licensed Netflix & Google TV JBL का पावरफुल ऑडियो 160° बिल्ट-इन स्टैंड और हैंडहेल्ड डिज़ाइन ऑटो फोकस और ऑटो कीस्टोन क्यों खोजें विकल्प सीमित बैटरी बैकअप बजट प्रोजेक्टर्स से ज्यादा कीमत

यदि आपका बजट बेहद सीमित है और आप ₹3,000 से कम में अपने घर के कमरे को मिनी थिएटर बनाना चाहते हैं, तो TECHNOVIEW Smart LED Projector एक बेहद किफायती और आकर्षक विकल्प है। Amazon Great Indian Festival सेल के दौरान इस प्रोजेक्ट पर 67% की भारी छूट मिल रही है, जिससे इसकी MRP ₹8,999 से घटकर मात्र ₹2,999 रह गई है।

यह पोर्टेबल स्मार्ट प्रोजेक्टर Android 11 OS, 180° रोटेटेबल बॉडी डिजाइन, ऑटो वर्टिकल कीस्टोन और इन-बिल्ट OTT ऐप्स सपोर्ट (जैसे Netflix, Prime Video, YouTube) के साथ आता है, जो इसे इस प्राइस रेंज में सबसे सस्ते एंड्रॉइड प्रोजेक्टर्स में से एक बनाता है।

Specifications नेटिव रिज़ॉल्यूशन 1280 x 720 pixels (720p HD) सपोर्टेड कंटेंट 1080P and 4K Support HD Decoding ऑपरेटिंग सिस्टम ( Android 11 OS (OTT Apps Support) कनेक्टिविटी Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB, Wireless Screen Mirroring क्यों खरीदें अत्यंत किफायती कीमत 180° रोटेटेबल डिज़ाइन इन-बिल्ट Android 11 OS ऑटो वर्टिकल कीस्टोन करेक्शन वायरलेस स्क्रीन कास्टिंग क्यों खोजें विकल्प सीमित ब्राइटनेस बेसिक 3W इन-बिल्ट स्पीकर

यदि आप अपने लिविंग रूम, बेडरूम या बैकयार्ड में थिएटर जैसा माहौल बनाना चाहते हैं और ऑफिशियल Licensed Netflix का बिना किसी रुकावट के आनंद लेना चाहते हैं, तो Crossbeats Lumex Flix एक बेहद दमदार और प्रीमियम विकल्प है। Amazon Great Indian Festival सेल में इस स्मार्ट प्रोजेक्टर पर 59% की भारी छूट मिल रही है, जिससे इसकी MRP ₹36,999 से घटकर ₹14,999 रह गई है।

यह पोर्टेबल स्मार्ट प्रोजेक्टर Native 1080p Full HD (4K सपोर्ट) रिज़ॉल्यूशन, अत्यधिक ब्राइट 16000 Lumens, Android 13 OS, ऑटो फोकस, ऑटो कीस्टोन और 300-इंच तक की बड़ी स्क्रीन के साथ आता है।

Specifications वीडियो डिकोडिंग 4K Ultra HD Supported ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट 16000 Lumens / 20000:1 Contrast Ratio ऑपरेटिंग सिस्टम (OS ) Android 13 with Official Licensed Netflix स्मार्ट फीचर्स Auto Focus, Auto Keystone, Auto Obstacle Avoidance स्टोरेज 1 GB RAM / 8 GB ROM क्यों खरीदें अत्यधिक ब्राइटनेस Native 1080p Full HD & 4K Decoding 300-इंच का विशाल डिस्प्ले क्यों खोजें विकल्प Native 4K नहीं 1GB RAM / 8GB ROM सीमित स्टोरेज रोटेशन के लिए स्टैंड अलग से

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Q1. क्या Amazon Sale में प्रोजेक्टर्स पर सचमुच भारी डिस्काउंट मिल रहा है? हां, Amazon Festival Sale के दौरान Lifelong, WZATCO, EGate, Zebronics और XGIMI जैसे टॉप ब्रांडेड प्रोजेक्टर्स पर 59% से 72% तक की भारी छूट मिल रही है।

Q2. क्या इन प्रोजेक्टर्स को चलाने के लिए अलग से Fire TV Stick या एक्सटर्नल डिवाइस की जरूरत पड़ती है? नहीं, अधिकांश ब्रांडेड प्रोजेक्टर्स (जैसे EGate, WZATCO और Crossbeats) इन-बिल्ट Android OS और Netflix, Prime Video जैसे प्री-इंस्टॉल्ड OTT ऐप्स के साथ आते हैं, जिससे आप सीधे वाई-फाई कनेक्ट करके वीडियो स्ट्रीम कर सकते हैं।

Q3. क्या इन प्रोजेक्टर्स को खरीदने के लिए No Cost EMI का विकल्प मिलता है? हां, अमेजन सेल में चुनिंदा क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स और बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड्स पर No Cost EMI और आकर्षक बैंक डिस्काउंट्स उपलब्ध हैं।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।