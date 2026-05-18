अब कमर दर्द की छुट्टी! इन धाकड़ Bottom Mount Refrigerators के साथ खाना रहेगा ताज़ा और आपकी सेहत रहेगी फिट
बार-बार झुकने के झंझट और कमर दर्द से मुक्ति पाने के लिए अपने घर लाएं स्मार्ट तकनीक और बेहतरीन फीचर्स वाले ये टॉप-रेटेड Bottom Freezer रेफ्रिजरेटर्स। Haier जैसे बड़े ब्रांड्स के इन Jhukna Mat फ्रिज पर नो-कॉस्ट EMI और एक्सचेंज विकल्प उपलब्ध हैं, जो आपके किचन को मॉडर्न लुक के साथ शानदार कूलिंग देंगे।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
पारंपरिक रेफ्रिजरेटर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला हिस्सा यानी सब्जियों और रोजमर्रा के सामान का सेक्शन नीचे होता है, जिसके कारण दिनभर में कई बार झुकना पड़ता है। यह बार-बार का झुकना न केवल असुविधाजनक होता है, बल्कि लंबे समय में पीठ और कमर दर्द का कारण भी बन सकता है। इसी समस्या का स्मार्ट और आधुनिक समाधान हैं Bottom Freezer या Bottom Mount रेफ्रिजरेटर्स। इस बेहतरीन तकनीक में फ्रीजर नीचे की तरफ होता है और मुख्य फ्रिज सेक्शन ऊपर, जिससे आपकी जरूरत का सारा सामान बिल्कुल आपकी आंखों के सामने और पहुंच में रहता है।
भारतीय बाजारों में Jhukna Mat कैंपेन से मशहूर हुए ये फ्रिज आपके किचन को एक बेहद मॉडर्न और प्रीमियम लुक देते हैं। इस समय अमेज़न पर Haier, LG और Samsung जैसे देश के भरोसेमंद ब्रांड्स के टॉप-रेटेड बॉटम फ्रीजर मॉडल्स की एक विस्तृत रेंज उपलब्ध है। ये रेफ्रिजरेटर्स न केवल इनवर्टर कंप्रेसर और कनवर्टिबल कूलिंग जैसी एडवांस तकनीक से लैस हैं, बल्कि ये बिजली की भी भारी बचत करते हैं।
यदि आप भी अपने परिवार को आराम देना चाहते हैं और बुजुर्गों के लिए किचन के काम को आसान बनाना चाहते हैं, तो अमेज़न पर उपलब्ध इन स्मार्ट फ्रिज को देख सकते हैं। यहां आपको नो-कॉस्ट EMI, आसान एक्सचेंज विकल्प और बैंक ऑफर्स की सुविधा भी मिल जाएगी, जिससे एक प्रीमियम रेफ्रिजरेटर खरीदना आपके बजट में बिल्कुल आसान हो जाता है। आज ही अपने किचन को अपग्रेड करें और रोज-रोज झुकने के झंझट को हमेशा के लिए खत्म करें।
1. Haier 237L 2 Star Frost Free Bottom Mount Refrigerator|Premium Black Glass|8 In 1 Convertible Modes|Jhukna Mat-Bottom Freezer|200% Faster Ice Making in 49 Minutes (HRB-2872PKG-P, Black Glass)
एक प्रीमियम और आधुनिक डिज़ाइन वाला फ्रिज है, जो छोटे परिवारों और बैचलर्स के लिए एक परफेक्ट विकल्प है। इस फ्रिज की सबसे बड़ी खासियत इसका Jhukna Mat डिज़ाइन है, जिसमें अक्सर इस्तेमाल होने वाला फ्रिज सेक्शन ऊपर और फ्रीज़र नीचे होता है, जिससे आपको बार-बार झुकना नहीं पड़ता। प्रीमियम ब्लैक ग्लास फिनिश के साथ आने वाला यह फ्रिज आपके किचन को एक बेहद लक्ज़ूरियस लुक देता है। इसमें 8-इन-1 कनवर्टिबल मोड्स और मात्र 49 मिनट में बर्फ जमाने जैसी एडवांस तकनीक मिलती है।
Specifications
क्यों खरीदें
नो-मोर बेंडिंग
8-इन-1 कनवर्टिबल मोड्स
प्रीमियम ब्लैक ग्लास डिज़ाइन
सुपर फ़ास्ट आइस मेकिंग
क्यों खोजें विकल्प
2-स्टार एनर्जी रेटिंग
सीमित उपलब्धता
2. Electrolux 496L 1 Star Inverter Frost Free Double Door Refrigerator, Bottom Mount Freezer, TasteLockAuto & TasteGuard Technology, UltimateTaste 500, EBE5302C-S, Stainless Steel
Electrolux 496L Inverter Frost Free Bottom Mount Refrigerator (EBE5302C-S) बड़े परिवारों के लिए एक प्रीमियम और बेहद एडवांस फीचर्स वाला फ्रिज है। स्टेनलेस स्टील फिनिश और Bottom Mount Freezer डिज़ाइन के साथ आने वाला यह फ्रिज आपके किचन को एक इंटरनेशनल और मॉडर्न लुक देता है। इसमें सब्जियों को एक हफ्ते तक ताजा रखने के लिए TasteLockAuto और फ्रिज को बैक्टीरिया व बदबू से मुक्त रखने के लिए TasteGuard जैसी एडवांस यूरोपियन टेक्नोलॉजी मिलती है। अमेज़न पर 4.6 स्टार रेटिंग के साथ यह ग्राहकों का एक पसंदीदा प्रोडक्ट है।
Specifications
क्यों खरीदें
TasteLockAuto तकनीक
TasteGuard डियोडोराइजर
EvenTemp
NutriFresh इनवर्टर कंप्रेसर
क्यों खोजें विकल्प
1-स्टार एनर्जी रेटिंग
कीमत काफी ज्यादा
सर्विस नेटवर्क थोड़ा सीमित
3. Panasonic 400L 2 Star Prime Convertible 6-Stage Smart Inverter Frost-Free Double Door Bottom Mount Refrigerator (NR- BK415BQKN, Diamond Black,Jumbo Fresh Vegetable Basket,Net Capacity 357L)
Panasonic 400L Prime Convertible Bottom Mount Refrigerator (NR-BK415BQKN) मध्यम से बड़े परिवारों (5 या अधिक सदस्यों) के लिए एक बेहद एडवांस और फीचर्स से भरपूर फ्रिज है। डायमंड ब्लैक फिनिश के साथ आने वाला यह रेफ्रिजरेटर Bottom Mount Freezer तकनीक पर काम करता है, जो बार-बार झुकने की समस्या से राहत देकर आपके बैक (पीठ) को आराम देता है। इस फ्रिज की सबसे बड़ी यूएसपी इसकी Prime Convertible तकनीक है, जो आपको कुकिंग और स्टोरेज को आसान बनाने के लिए 4 खास सब-मोड्स देती है। इस समय अमेजन पर इस मॉडल पर 39% का भारी डिस्काउंट मिल रहा है।
Specifications
क्यों खरीदें
प्राइम फ्रेश (4 सब-मोड्स)
झुकने से राहत
जंबो वेजिटेबल बास्केट
6-स्टेज स्मार्ट इनवर्टर कंप्रेसर
क्यों खोजें विकल्प
2-स्टार एनर्जी रेटिंग
असल इस्तेमाल के लिए नेट कैपेसिटी 357L
4. LG 340 L, 2 Star,Frost Free, Smart Inverter, Double Door Bottom Freezer Refrigerator with Wi-Fi Convertible, DoorCooling+ (GLB3426BFPT,Pink Tango, Express Freeze, Full Wine Rack, 2026 Model)
एक बेहद अनोखा, स्टाइलिश और हाई-टेक फ्रिज है। यह 2026 मॉडल अपने खास और खूबसूरत Pink Tango कलर के कारण आपके किचन को सबसे अलग और ट्रेंडी लुक देता है। इसमें Wi-Fi कनवर्टिबल फीचर दिया गया है, यानी आप LG ThinQ ऐप की मदद से अपने स्मार्टफोन से ही फ्रिज की सेटिंग्स को कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा, बेहतर कूलिंग के लिए इसमें DoorCooling+ और एक्सप्रेस फ्रीज जैसी एडवांस तकनीक मिलती है।
Specifications
क्यों खरीदें
Wi-Fi कनवर्टिबल और स्मार्ट कनेक्टिविटी
डोर कूलिंग+ (DoorCooling+)
फुल वाइन रैक
एक्सप्रेस फ्रीज
क्यों खोजें विकल्प
2-स्टार एनर्जी रेटिंग
कम रेटिंग
स्टॉक की समस्या
5. Panasonic NR-BK418BQKN 357l 2 Star Prime Convertible AI Econavi 6-Stage Smart Inverter Frost-Free Double Door Bottom Mount Refrigerator, Black
यह प्रीमियम Diamond Black फिनिश रेफ्रिजरेटर Bottom Mount (फ्रीजर नीचे, फ्रिज ऊपर) कॉन्फ़िगरेशन के साथ आता है, जो बार-बार झुकने के झंझट को पूरी तरह खत्म कर देता है। इस फ्रिज की सबसे बड़ी खासियत इसकी AI Econavi और Prime Convertible तकनीक है, जो आपके इस्तेमाल करने के पैटर्न को समझकर कूलिंग को खुद-ब-खुद एडजस्ट करती है। अमेजन पर ग्राहकों द्वारा इसे परफेक्ट 5.0 स्टार रेटिंग मिली हुई है।
Specifications
क्यों खरीदें
AI Econavi तकनीक
प्राइम कनवर्टिबल मोड्स
6-स्टेज इंटेलिजेंट इनवर्टर कंप्रेसर
Ag Clean टेक्नोलॉजी
शानदार डील और वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
2-स्टार एनर्जी रेटिंग
सीमित रिव्यूज
6. IFB 241L 3 Star 10 in 1 Convertible, Advanced Inverter Frost-Free Double Door Refrigerator with 30 Hrs Cooling Retention, Freezer LED & 4 Year Super Warranty (2026, IFBFF-291CYOSETM, Onyx Grey)
IFB 241L 3 Star Inverter Frost-Free Double Door Refrigerator (IFBFF-291CYOSETM) मध्यम आकार के परिवारों (3 से 4 सदस्यों) के लिए एक बेहतरीन और एनर्जी-एफिशिएंट विकल्प है। Onyx Grey कलर और आधुनिक फिनिश के साथ आने वाला यह फ्रिज 10-इन-1 कनवर्टिबल मोड्स के साथ आता है, जिससे आप अपनी जरूरत के अनुसार फ्रिज और फ्रीजर के स्पेस को बदल सकते हैं। इस फ्रिज की सबसे बड़ी यूएसपी इसकी 30 घंटे की कूलिंग रिटेंशन क्षमता और इंडस्ट्री में पहली बार मिलने वाली 4 साल की सुपर वारंटी है।
Specifications
क्यों खरीदें
4 साल की सुपर वारंटी
30+ घंटे का कूलिंग रिटेंशन
3-स्टार एनर्जी रेटिंग
10-इन-1 कनवर्टिबल मोड्स
बड़ा क्वाड्री क्रिस्पर
शानदार अमेज़न ऑफर्स
क्यों खोजें विकल्प
फ्रीज़र-ऑन-टॉप
सीमित शुरुआती रिव्यूज
7. Samsung 236 L, 3 Star, Convertible, Digital Inverter Frost Free Double Door Refrigerator (RT40H28U3THL, Silver, Matt Doi Metal, 2026 Model)
Samsung 236 L 3 Star Convertible Digital Inverter Refrigerator (RT40H28U3THL) भारतीय परिवारों के बीच एक ऑल-टाइम ब्लॉकबस्टर मॉडल है। पिछले महीने में ही इसे अमेज़न पर 2,000 से ज्यादा लोगों ने खरीदा है, और यह Amazon's Choice प्रोडक्ट है। Silver Matt Doi Metal फिनिश के साथ आने वाला यह फ्रिज 2 से 3 सदस्यों वाले छोटे और मध्यम परिवारों के लिए एकदम सटीक है। इसमें कनवर्टिबल स्टोरेज और ऑल-राउंड कूलिंग जैसी आधुनिक तकनीक मिलती है, जो भोजन को लंबे समय तक फ्रेश रखती है।
Specifications
क्यों खरीदें
जबरदस्त लोकप्रियता और रेटिं
3-स्टार एनर्जी एफिशिएंसी
डिजिटल इनवर्टर कंप्रेसर
कनवर्टिबल मोड
क्यों खोजें विकल्प
फ्रीज़र-ऑन-टॉप डिज़ाइन
सीमित वारंटी
- बॉटम माउंट रेफ्रिजरेटर क्या होता है?
बॉटम माउंट रेफ्रिजरेटर उस फ्रिज को कहते हैं जिसमें फ्रीज़र (बर्फ जमाने वाला हिस्सा) नीचे की तरफ होता है और मुख्य फ्रिज सेक्शन (ताजा भोजन और सब्जियों का हिस्सा) ऊपर की तरफ होता है। भारत में इसे Jhukna Mat फ्रिज के नाम से भी प्रमोट किया जाता है।
2. क्या बॉटम माउंट रेफ्रीजिरेटर अच्छे होते हैं?
हाँ, बॉटम माउंट रेफ्रिजरेटर बहुत अच्छे और बेहद सुविधाजनक होते हैं। इसके अच्छे होने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं,
कमर दर्द से राहत: हम दिनभर में 90% बार फ्रिज का सामान्य हिस्सा (सब्जियां, दूध, पानी) इस्तेमाल करते हैं। इसमें यह हिस्सा ऊपर होने के कारण आपको बार-बार झुकना नहीं पड़ता।
आंखों के सामने सामान: सारा रोजमर्रा का सामान आपकी आँखों के बिल्कुल सामने रहता है, जिससे खाना ढूँढना आसान होता है।
प्रीमियम और मॉडर्न लुक: ये फ्रिज आपके किचन को एक मॉडर्न और लक्ज़ूरियस लुक देते हैं।
बड़ा फ्रीज़र स्पेस: इनमें आमतौर पर पारंपरिक फ्रिज के मुकाबले फ्रीजर का स्पेस काफी बड़ा और व्यवस्थित (ड्रॉयर्स के साथ) होता है।
4. रेफ्रिजरेटर के 5 प्रकार क्या हैं?
बाज़ार में मुख्य रूप से रेफ्रिजरेटर के ये 5 प्रकार सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं,
सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर: यह सबसे बेसिक और छोटे साइज का फ्रिज है। इसमें एक ही दरवाजा होता है और उसी के अंदर छोटा सा फ्रीजर होता है। (1-3 सदस्यों के लिए बेस्ट)।
टॉप माउंट डबल डोर : इसमें दो दरवाजे होते हैं। बर्फ जमाने वाला फ्रीज़र ऊपर होता है और मुख्य फ्रिज नीचे होता है। यह भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रकार है।
बॉटम माउंट डबल डोर : इसमें भी दो दरवाजे होते हैं, लेकिन इसका फ्रीजर नीचे की तरफ और मुख्य फ्रिज ऊपर होता है (जैसे आजकल के Jhukna Mat मॉडल)।
साइड-बाय-साइड रेफ्रिजरेटर : यह अलमारी की तरह दो दरवाजों के साथ बीच से खुलता है। इसके एक तरफ पूरा फ्रीजर और दूसरी तरफ पूरा फ्रिज सेक्शन होता है। इसकी क्षमता बहुत ज़्यादा होती है।
फ्रेंच डोर रेफ्रिजरेटर : यह सबसे प्रीमियम और आधुनिक फ्रिज है। इसमें ऊपर की तरफ अलमारी की तरह खुलने वाले दो दरवाजे (फ्रिज सेक्शन) होते हैं और नीचे एक या दो पुल-आउट ड्रॉयर्स होते हैं।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
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Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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