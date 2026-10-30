फ्रीजर नीचे, सब्जियां ऊपर! Amazon में Bottom Mount Refrigerator पर पाएं धांसू डिस्काउंट
अमेजन पर बॉटम माउंट रेफ्रिजरेटर पर आकर्षक छूट मिल रही है, जिसमें फ्रीजर नीचे और सब्जियों का सेक्शन ऊपर होने से झुकने की जरूरत नहीं पड़ती। ये फ्रिज 8 इन 1 तथा 14 इन 1 जैसे कन्वर्टिबल मोड्स, इनवर्टर टेक्नोलॉजी और तेज कूलिंग फीचर्स के साथ आते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अमेजन इंडिया पर Bottom Mount Refrigerators (फ्रीजर नीचे, फ्रिज ऊपर) श्रेणी में विभिन्न ब्रांड्स के मॉडल उपलब्ध हैं। भारतीय रसोईघरों में बार-बार झुककर सब्जियां और रोजमर्रा का सामान निकालने की झंझट खत्म करने के लिए यह डिजाइन काफी पसंद किया जा रहा है। इसमें मुख्य फ्रिज सेक्शन ऊपर रहता है, जिससे दैनिक उपयोग का सामान आसानी से मिल जाता है।
प्रमुख ब्रांड्स और उनके मुख्य फीचर्स
हायर का 325L रेफ्रिजरेटर विशेष डिजाइन के साथ आता है, जिसमें 8-इन-1 और 14-इन-1 कन्वर्टिबल मोड्स तथा टर्बो आइसिंग तकनीक मिलती है। वहीं एलजी का 340L मॉडल स्मार्ट इनवर्टर कंप्रेसर, डोर-कूलिंग प्लस और ThinQ ऐप सपोर्ट के साथ आता है, जिससे स्मार्टफोन से तापमान नियंत्रित किया जा सकता है।
प्रीमियम सेगमेंट में इलेक्ट्रोलाइट्स का 425L मॉडल एआई कूलिंग समायोजन और ग्रीनज़ोन ड्रॉर के साथ आता है, जो सब्जियों के पोषक तत्व बरकरार रखता है। इसके अलावा पैनासोनिक का 400L मॉडल जापानी प्राइम फ्रेश टेक्नोलॉजी और Ag Clean एंटी-बैक्टिरियल सुरक्षा प्रदान करता है। इनवर्टर टेक्नोलॉजी और आधुनिक लुक के साथ ये मॉडल रसोई को नया रूप देते हैं।
1. Haier 325 L 3 Star Frost Free Triple Inverter Bottom Mount Refrigerator, Digital Touch Display & 2X Bigger Fresh Storage (HEB-333GBA-P, Graphite Black, 14 In 1 Convertible Modes, 2026 Model)
हायर का 325 लीटर क्षमता वाला यह बॉटम माउंट रेफ्रिजरेटर 2 से 3 सदस्यों वाले परिवारों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। इसमें फ्रीजर नीचे और फ्रिज ऊपर दिया गया है, जिससे आपको दैनिक उपयोग का सामान और सब्जियां निकालने के लिए बार-बार झुकना नहीं पड़ता। यह रेफ्रिजरेटर 3-स्टार एनर्जी रेटिंग, ट्रिपल इनवर्टर कंप्रेसर और 14-इन-1 कन्वर्टिबल मोड्स के साथ आता है, जो जरूरत के अनुसार स्टोरेज स्पेस बदलने की आजादी देता है। इसकी ग्रेफाइट ब्लैक फिनिश और डिजिटल टच डिस्प्ले इसे आधुनिक और प्रीमियम लुक प्रदान करते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
कम झुकने की सुविधा
14-इन-1 कन्वर्टिबल मोड्स
ट्रिपल इनवर्टर तकनीक
डिजिटल टच डिस्प्ले
क्यों खोजें विकल्प
2-स्टार मोड्स की तुलना में कीमत थोड़ी अधिक
2 से 3 सदस्यों के लिए ही उपयुक्त
2. Electrolux 425L 1 Star Double Door Refrigerator with AI CoolAssist, Bottom Mount Freezer, GreenZone Technology, Cooling 360, Inverter, Frost Free, UltimateTaste 700, EBE4302C-S, Stainless Steel
इलेक्ट्रोलाइट्स का यह 425 लीटर क्षमता वाला बॉटम माउंट रेफ्रिजरेटर बड़े परिवारों के लिए एक प्रीमियम और एडवांस विकल्प है। इसमें फ्रीजर नीचे और रोजाना इस्तेमाल होने वाला फ्रिज सेक्शन ऊपर दिया गया है, जिससे आपको बार-बार झुकना नहीं पड़ता। यह रेफ्रिजरेटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित AI CoolAssist, Cooling 360 एयर सर्कुलेशन और GreenZone Technology के साथ आता है, जो सब्जियों की ताजगी और उनके विटामिन्स को 7 दिनों तक बरकरार रखता है। इसकी स्टेनलेस स्टील फिनिश और आधुनिक फीचर्स इसे आपकी रसोई के लिए एक लक्जरी लुक प्रदान करते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
AI CoolAssist तकनीक
GreenZone ड्रॉर
Cooling 360 एयर सर्कुलेशन
बॉटम माउंट डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
कीमत सामान्य फ्रिज से अधिक
ऊर्जा रेटिंग 1 स्टार
3. LG 340 L, 2 Star, Frost Free, Double Door, Smart Inverter Compressor, Bottom Freezer Refrigerator with Door Cooling+, AI ThinQ, Wi-Fi Convertible (GLB3426BDPZ, Shiny Steel, Express Freeze, 2026 Model)
एलजी का यह 340 लीटर क्षमता वाला बॉटम फ्रीजर रेफ्रिजरेटर आधुनिक तकनीक, स्मार्ट कनेक्टिविटी और एर्गोनॉमिक डिजाइन का बेहतरीन संगम है। इसमें फ्रीजर नीचे और रोजमर्रा के उपयोग वाला फ्रिज सेक्शन ऊपर दिया गया है, जिससे सब्जियां और खाद्य पदार्थ निकालने के लिए बार-बार झुकना नहीं पड़ता। यह रेफ्रिजरेटर AI ThinQ Wi-Fi सपोर्ट के साथ आता है, जिससे इसे स्मार्टफोन से दूर रहकर भी कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें Door Cooling+ तकनीक दी गई है, जो दरवाजे की तरफ रखे सामान और ड्रिंक्स को भी तेजी से ठंडा रखती है।
Specifications
क्यों खरीदें
बॉटम फ्रीजर एर्गोनॉमिक डिजाइन
AI ThinQ और Wi-Fi कनेक्टिविटी
Door Cooling+ तकनीक
एक्सप्रेस फ्रीज
क्यों खोजें विकल्प
2-स्टार एनर्जी रेटिंग
शुरुआती कीमत प्रीमियम
4. Electrolux 335L 1 Star Frost Free Bottom Mount Refrigerator, EBB3702K-H | Inverter, TasteLockAuto & TasteSeal Technology, UltimateTaste 300, Glossy Black Steel, Double Door
इलेक्ट्रोलाइट्स का यह UltimateTaste 300 श्रृंखला का बॉटम माउंट रेफ्रिजरेटर आधुनिक किचन के लिए एक प्रीमियम और स्टाइलिश विकल्प है। इसमें फ्रीजर नीचे और रोजमर्रा का सामान रखने वाला मुख्य फ्रिज सेक्शन ऊपर दिया गया है, जिससे आपको सब्जियां या खाद्य पदार्थ निकालने के लिए बार-बार झुकना नहीं पड़ता। यह रेफ्रिजरेटर TasteLockAuto, TasteSeal और EvenTemp जैसी एडवांस्ड कूलिंग टेक्नोलॉजीज के साथ आता है, जो फलों, सब्जियों, मीट और सी-फूड को लंबे समय तक ताजा बनाए रखती हैं। इसकी ग्लॉसी ब्लैक स्टील/सिल्वर फिनिश इसे आपकी रसोई के लिए एक लक्जरी लुक देती है।
Specifications
क्यों खरीदें
कम झुकने की सुविधा
TasteLockAuto टेक्नोलॉजी
EvenTemp एयर कूलिंग
TasteSeal 2-C जोन
TasteGuard Deodorizer
क्यों खोजें विकल्प
1-स्टार ऊर्जा रेटिंग
प्रीमियम प्राइसिंग
5. Panasonic 400L 2 Star Prime Convertible 6-Stage Smart Inverter Frost-Free Double Door Bottom Mount Refrigerator (NR-BK418BGMN, Mirror Glass, Fresh Safe Vegetable Case, Net Capacity 357L, 2024 Model)
पैनासोनिक का यह 400 लीटर (नेट कैपेसिटी 357L) क्षमता वाला बॉटम माउंट रेफ्रिजरेटर जापानी तकनीक और आधुनिक कुकिंग फ्रेंडली फीचर्स का बेहतरीन उदाहरण है। इसमें फ्रीजर नीचे और रोजमर्रा का फ्रिज सेक्शन ऊपर दिया गया है, जिससे सब्जियों और खाने-पीने के सामान के लिए बार-बार झुकना नहीं पड़ता। यह रेफ्रिजरेटर Prime Convertible और Prime Fresh के 4 विशेष सब-मोड्स के साथ आता है, जो भोजन को बिना डीफ्रोस्ट किए पकाने के लिए तैयार रखते हैं। इसकी Mirror Glass फिनिश आपकी रसोई को एक प्रीमियम और लक्जरी लुक देती है।
Specifications
क्यों खरीदें
कम झुकने की सुविधा
28L Fresh Safe वेजिटेबल बॉक्स
6-स्टेज स्मार्ट इनवर्टर कंप्रेसर
3 साल की व्यापक वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
2-स्टार एनर्जी रेटिंग
मिरर ग्लास पर फिंगरप्रिंट्स
प्रश्न 1: बॉटम माउंट रेफ्रिजरेटर क्या होता है और इसके क्या फायदे हैं?
उत्तर: बॉटम माउंट रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर सेक्शन नीचे की तरफ और मुख्य फ्रिज तथा वेजिटेबल बॉक्स ऊपर की तरफ होता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको रोजमर्रा की चीजें, फल और सब्जियां निकालने के लिए बार-बार झुकना नहीं पड़ता, जिससे कमर पर जोर नहीं पड़ता और सामान आसानी से आंखों के सामने मिल जाता है।
प्रश्न 2: क्या बॉटम फ्रीजर रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर का कम इस्तेमाल होने पर बिजली बचती है?
उत्तर: हां, अधिकांश आधुनिक बॉटम माउंट रेफ्रिजरेटर (जैसे Haier, LG, Panasonic) स्मार्ट इनवर्टर कंप्रेसर और कनवर्टिबल मोड्स के साथ आते हैं। यदि आप फ्रीजर का कम इस्तेमाल करते हैं या उसे फ्रिज में बदल देते हैं, तो कंप्रेसर अपनी स्पीड घटा देता है, जिससे बिजली की खपत काफी कम हो जाती है।
प्रश्न 3: Amazon पर बॉटम माउंट रेफ्रिजरेटर खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
उत्तर: अमेजन पर खरीदारी करते समय परिवार के सदस्यों के हिसाब से सही कैपेसिटी (लीटर), कनवर्टिबल मोड्स (जैसे 8-in-1 या 14-in-1), इनवर्टर कंप्रेसर, वारंटी अवधि और बैंक डिस्काउंट व नो-कॉस्ट EMI ऑफर्स की जांच जरूर करनी चाहिए। इसके अलावा, Haier, LG, Electrolux और Panasonic जैसे भरोसेमंद ब्रांड्स चुनना ज्यादा फायदेमंद होता है।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
विशेषज्ञता (Expertise)
Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।