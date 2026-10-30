फ्रीजर नीचे, सब्जियां ऊपर! Amazon में Bottom Mount Refrigerator पर पाएं धांसू डिस्काउंट

अमेजन पर बॉटम माउंट रेफ्रिजरेटर पर आकर्षक छूट मिल रही है, जिसमें फ्रीजर नीचे और सब्जियों का सेक्शन ऊपर होने से झुकने की जरूरत नहीं पड़ती। ये फ्रिज 8 इन 1 तथा 14 इन 1 जैसे कन्वर्टिबल मोड्स, इनवर्टर टेक्नोलॉजी और तेज कूलिंग फीचर्स के साथ आते हैं।

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अमेजन इंडिया पर Bottom Mount Refrigerators (फ्रीजर नीचे, फ्रिज ऊपर) श्रेणी में विभिन्न ब्रांड्स के मॉडल उपलब्ध हैं। भारतीय रसोईघरों में बार-बार झुककर सब्जियां और रोजमर्रा का सामान निकालने की झंझट खत्म करने के लिए यह डिजाइन काफी पसंद किया जा रहा है। इसमें मुख्य फ्रिज सेक्शन ऊपर रहता है, जिससे दैनिक उपयोग का सामान आसानी से मिल जाता है।

bottom mount refrigerators

प्रमुख ब्रांड्स और उनके मुख्य फीचर्स हायर का 325L रेफ्रिजरेटर विशेष डिजाइन के साथ आता है, जिसमें 8-इन-1 और 14-इन-1 कन्वर्टिबल मोड्स तथा टर्बो आइसिंग तकनीक मिलती है। वहीं एलजी का 340L मॉडल स्मार्ट इनवर्टर कंप्रेसर, डोर-कूलिंग प्लस और ThinQ ऐप सपोर्ट के साथ आता है, जिससे स्मार्टफोन से तापमान नियंत्रित किया जा सकता है।

प्रीमियम सेगमेंट में इलेक्ट्रोलाइट्स का 425L मॉडल एआई कूलिंग समायोजन और ग्रीनज़ोन ड्रॉर के साथ आता है, जो सब्जियों के पोषक तत्व बरकरार रखता है। इसके अलावा पैनासोनिक का 400L मॉडल जापानी प्राइम फ्रेश टेक्नोलॉजी और Ag Clean एंटी-बैक्टिरियल सुरक्षा प्रदान करता है। इनवर्टर टेक्नोलॉजी और आधुनिक लुक के साथ ये मॉडल रसोई को नया रूप देते हैं।

हायर का 325 लीटर क्षमता वाला यह बॉटम माउंट रेफ्रिजरेटर 2 से 3 सदस्यों वाले परिवारों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। इसमें फ्रीजर नीचे और फ्रिज ऊपर दिया गया है, जिससे आपको दैनिक उपयोग का सामान और सब्जियां निकालने के लिए बार-बार झुकना नहीं पड़ता। यह रेफ्रिजरेटर 3-स्टार एनर्जी रेटिंग, ट्रिपल इनवर्टर कंप्रेसर और 14-इन-1 कन्वर्टिबल मोड्स के साथ आता है, जो जरूरत के अनुसार स्टोरेज स्पेस बदलने की आजादी देता है। इसकी ग्रेफाइट ब्लैक फिनिश और डिजिटल टच डिस्प्ले इसे आधुनिक और प्रीमियम लुक प्रदान करते हैं।

Specifications कंप्रेसर प्रकार इनवर्टर कंप्रेसर डिजाइन बॉटम माउंट वारंटी 1 वर्ष उत्पाद पर और 10 वर्ष कंप्रेसर पर आयाम 66.5D x 62.3W x 164H सेमी क्यों खरीदें कम झुकने की सुविधा 14-इन-1 कन्वर्टिबल मोड्स ट्रिपल इनवर्टर तकनीक डिजिटल टच डिस्प्ले क्यों खोजें विकल्प 2-स्टार मोड्स की तुलना में कीमत थोड़ी अधिक 2 से 3 सदस्यों के लिए ही उपयुक्त

इलेक्ट्रोलाइट्स का यह 425 लीटर क्षमता वाला बॉटम माउंट रेफ्रिजरेटर बड़े परिवारों के लिए एक प्रीमियम और एडवांस विकल्प है। इसमें फ्रीजर नीचे और रोजाना इस्तेमाल होने वाला फ्रिज सेक्शन ऊपर दिया गया है, जिससे आपको बार-बार झुकना नहीं पड़ता। यह रेफ्रिजरेटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित AI CoolAssist, Cooling 360 एयर सर्कुलेशन और GreenZone Technology के साथ आता है, जो सब्जियों की ताजगी और उनके विटामिन्स को 7 दिनों तक बरकरार रखता है। इसकी स्टेनलेस स्टील फिनिश और आधुनिक फीचर्स इसे आपकी रसोई के लिए एक लक्जरी लुक प्रदान करते हैं।

Specifications आयाम 72.3D x 69.9W x 172.5H सेमी वारंटी 1 वर्ष व्यापक वारंटी डिजाइन बॉटम माउंट (फ्रीजर नीचे) ऊर्जा रेटिंग 1 स्टार क्यों खरीदें AI CoolAssist तकनीक GreenZone ड्रॉर Cooling 360 एयर सर्कुलेशन बॉटम माउंट डिजाइन क्यों खोजें विकल्प कीमत सामान्य फ्रिज से अधिक ऊर्जा रेटिंग 1 स्टार

एलजी का यह 340 लीटर क्षमता वाला बॉटम फ्रीजर रेफ्रिजरेटर आधुनिक तकनीक, स्मार्ट कनेक्टिविटी और एर्गोनॉमिक डिजाइन का बेहतरीन संगम है। इसमें फ्रीजर नीचे और रोजमर्रा के उपयोग वाला फ्रिज सेक्शन ऊपर दिया गया है, जिससे सब्जियां और खाद्य पदार्थ निकालने के लिए बार-बार झुकना नहीं पड़ता। यह रेफ्रिजरेटर AI ThinQ Wi-Fi सपोर्ट के साथ आता है, जिससे इसे स्मार्टफोन से दूर रहकर भी कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें Door Cooling+ तकनीक दी गई है, जो दरवाजे की तरफ रखे सामान और ड्रिंक्स को भी तेजी से ठंडा रखती है।

Specifications कंप्रेसर प्रकार Smart Inverter Compressor विशेष फीचर्स AI ThinQ Wi-Fi Convertible, Door Cooling+, Express Freeze, स्मार्ट डायग्नोसिस, स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन वारंटी 1 वर्ष उत्पाद पर और 10 वर्ष कंप्रेसर पर आयाम 71D x 60W x 172H सेमी क्यों खरीदें बॉटम फ्रीजर एर्गोनॉमिक डिजाइन AI ThinQ और Wi-Fi कनेक्टिविटी Door Cooling+ तकनीक एक्सप्रेस फ्रीज क्यों खोजें विकल्प 2-स्टार एनर्जी रेटिंग शुरुआती कीमत प्रीमियम

इलेक्ट्रोलाइट्स का यह UltimateTaste 300 श्रृंखला का बॉटम माउंट रेफ्रिजरेटर आधुनिक किचन के लिए एक प्रीमियम और स्टाइलिश विकल्प है। इसमें फ्रीजर नीचे और रोजमर्रा का सामान रखने वाला मुख्य फ्रिज सेक्शन ऊपर दिया गया है, जिससे आपको सब्जियां या खाद्य पदार्थ निकालने के लिए बार-बार झुकना नहीं पड़ता। यह रेफ्रिजरेटर TasteLockAuto, TasteSeal और EvenTemp जैसी एडवांस्ड कूलिंग टेक्नोलॉजीज के साथ आता है, जो फलों, सब्जियों, मीट और सी-फूड को लंबे समय तक ताजा बनाए रखती हैं। इसकी ग्लॉसी ब्लैक स्टील/सिल्वर फिनिश इसे आपकी रसोई के लिए एक लक्जरी लुक देती है।

Specifications डिजाइन बॉटम माउंट डबल डोर कंप्रेसर प्रकार Inverter Compressor विशेष फीचर्स TasteLockAuto, TasteSeal 2-C, EvenTemp Cooling, TasteGuard Deodorizer, स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन वारंटी 1 वर्ष प्रोडक्ट पर और 10 वर्ष कंप्रेसर पर क्यों खरीदें कम झुकने की सुविधा TasteLockAuto टेक्नोलॉजी EvenTemp एयर कूलिंग TasteSeal 2-C जोन TasteGuard Deodorizer क्यों खोजें विकल्प 1-स्टार ऊर्जा रेटिंग प्रीमियम प्राइसिंग

पैनासोनिक का यह 400 लीटर (नेट कैपेसिटी 357L) क्षमता वाला बॉटम माउंट रेफ्रिजरेटर जापानी तकनीक और आधुनिक कुकिंग फ्रेंडली फीचर्स का बेहतरीन उदाहरण है। इसमें फ्रीजर नीचे और रोजमर्रा का फ्रिज सेक्शन ऊपर दिया गया है, जिससे सब्जियों और खाने-पीने के सामान के लिए बार-बार झुकना नहीं पड़ता। यह रेफ्रिजरेटर Prime Convertible और Prime Fresh के 4 विशेष सब-मोड्स के साथ आता है, जो भोजन को बिना डीफ्रोस्ट किए पकाने के लिए तैयार रखते हैं। इसकी Mirror Glass फिनिश आपकी रसोई को एक प्रीमियम और लक्जरी लुक देती है।

Specifications आयाम 70D x 68.5W x 162.4H सेमी वारंटी 3 वर्ष उत्पाद पर और 10 वर्ष कंप्रेसर पर डिजाइन बॉटम माउंट कंप्रेसर प्रकार 6-Stage Smart Inverter Compressor क्यों खरीदें कम झुकने की सुविधा 28L Fresh Safe वेजिटेबल बॉक्स 6-स्टेज स्मार्ट इनवर्टर कंप्रेसर 3 साल की व्यापक वारंटी क्यों खोजें विकल्प 2-स्टार एनर्जी रेटिंग मिरर ग्लास पर फिंगरप्रिंट्स

प्रश्न 1: बॉटम माउंट रेफ्रिजरेटर क्या होता है और इसके क्या फायदे हैं? उत्तर: बॉटम माउंट रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर सेक्शन नीचे की तरफ और मुख्य फ्रिज तथा वेजिटेबल बॉक्स ऊपर की तरफ होता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको रोजमर्रा की चीजें, फल और सब्जियां निकालने के लिए बार-बार झुकना नहीं पड़ता, जिससे कमर पर जोर नहीं पड़ता और सामान आसानी से आंखों के सामने मिल जाता है।

प्रश्न 2: क्या बॉटम फ्रीजर रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर का कम इस्तेमाल होने पर बिजली बचती है? उत्तर: हां, अधिकांश आधुनिक बॉटम माउंट रेफ्रिजरेटर (जैसे Haier, LG, Panasonic) स्मार्ट इनवर्टर कंप्रेसर और कनवर्टिबल मोड्स के साथ आते हैं। यदि आप फ्रीजर का कम इस्तेमाल करते हैं या उसे फ्रिज में बदल देते हैं, तो कंप्रेसर अपनी स्पीड घटा देता है, जिससे बिजली की खपत काफी कम हो जाती है।

प्रश्न 3: Amazon पर बॉटम माउंट रेफ्रिजरेटर खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? उत्तर: अमेजन पर खरीदारी करते समय परिवार के सदस्यों के हिसाब से सही कैपेसिटी (लीटर), कनवर्टिबल मोड्स (जैसे 8-in-1 या 14-in-1), इनवर्टर कंप्रेसर, वारंटी अवधि और बैंक डिस्काउंट व नो-कॉस्ट EMI ऑफर्स की जांच जरूर करनी चाहिए। इसके अलावा, Haier, LG, Electrolux और Panasonic जैसे भरोसेमंद ब्रांड्स चुनना ज्यादा फायदेमंद होता है।

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