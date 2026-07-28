स्मार्टफोन से कंट्रोल करें फ्रिज का तापमान: AI फीचर्स से लैस ये टॉप Bottom Freezer Refrigerators बनाएंगे आपकी जिंदगी आसा
Wi-Fi और AI फीचर्स से आप स्मार्टफोन ऐप के ज़रिए दूर बैठे अपने फ्रिज के तापमान को कंट्रोल कर सकते हैं, डोर-ओपन अलर्ट्स पा सकते हैं और बिजली के बिल में 10-15% तक अतिरिक्त बचत कर सकते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
AI और Wi-Fi कनेक्टिविटी वाले Bottom Mount Refrigerators आधुनिक घरों की जरूरत बन चुके हैं। इसमें फ्रीजर नीचे और मेन फ्रिज ऊपर होता है, जिससे कमर झुकाए बिना बार-बार इस्तेमाल होने वाला सामान आसानी से मिल जाता है। साथ ही, Smart Wi-Fi की मदद से आप अपने स्मार्टफोन (जैसे LG ThinQ या Samsung SmartThings ऐप) से कहीं से भी तापमान सेट कर सकते हैं, डोर-ओपन अलर्ट पा सकते हैं और AI Auto-Cooling के जरिए बिजली की भारी बचत कर सकते हैं।
1. Whirlpool 270 L (Gross Capacity 300L) Frost Free Triple-Door Refrigerator (FP 313D PROTTON ROY ALPHA STEEL (Z)
Whirlpool का यह 270 लीटर क्षमता वाला Protton World Series ट्रिपल-डोर रेफ्रिजरेटर 3 से 4 सदस्यों वाले परिवारों के लिए एक बेहतरीन और अनोखा विकल्प है। ऑरा/अल्फा स्टील (Alpha Steel) फिनिश में आने वाला यह मॉडल 3-डोर डिज़ाइन के साथ आता है, जिसमें फ्रीजर, मेन फ्रिज और सब्जियों के लिए 3 अलग-अलग कम्पार्टमेंट दिए गए हैं। इसमें दी गई 6th Sense ActiveFresh टेक्नोलॉजी और 32L का सबसे बड़ा वेजीटेबल ड्रॉर खाने की चीज़ों को बिना बदबू मिलाए लंबे समय तक ताजा रखते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
3-डोर फॉर्मेट (नो-ऑडोर मिक्सिंग)
32L बड़ा वेजीटेबल ड्रॉर
2X ताज़गी (ActiveFresh Tech)
बेहद कम बिजली खपत
हाई यूजर रेटिंग
क्यों खोजें विकल्प
BEE स्टार रेटिंग का न होना
कन्वर्टिबल फीचर नहीं
2. Electrolux 425L 1 Star Double Door Refrigerator with AI CoolAssist, Bottom Mount Freezer, GreenZone Technology, Cooling 360, Inverter, Frost Free, UltimateTaste 700, EBE4302C-S, Stainless Steel
यह 425 लीटर क्षमता वाला UltimateTaste 700 सीरीज रेफ्रिजरेटर 4 से 6 सदस्यों वाले बड़े परिवारों के लिए एक अत्याधुनिक और प्रीमियम विकल्प है। स्टेनलेस स्टील फिनिश में आने वाले इस मॉडल में Bottom Mount Freezer दिया गया है, जिससे आपको दैनिक उपयोग वाले सामान्य फ्रिज के लिए बार-बार नीचे नहीं झुकना पड़ता। यह AI CoolAssist (AI AutoSense), GreenZone Technology, और Cooling 360° जैसी उन्नत स्वीडिश तकनीकों से लैस है, जो भोजन के स्वाद और पोषक तत्वों (जैसे विटामिन सी) को 7 दिनों तक बनाए रखती हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
झुकने की जरूरत नहीं पड़ती
AI कूलिंग और ऊर्जा बचत
ग्रीनज़ोन फ्रेशनेस
समान कूलिंग (Cooling 360°)
प्रीमियम और मजबूत बिल्ड
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ा महंगा हो सकता है।
1-स्टार एनर्जी रेटिंग
425 लीटर क्षमता
3. Panasonic 400L 2 Star Prime Convertible 6-Stage Smart Inverter Frost-Free Double Door Bottom Mount Refrigerator (NR- BK415BQKN, Diamond Black,Jumbo Fresh Vegetable Basket,Net Capacity 357L)
यह 400 लीटर क्षमता वाला (357L नेट कैपेसिटी) Prime Convertible Bottom Mount Refrigerator 4 से 5 से अधिक सदस्यों वाले परिवारों के लिए एक आधुनिक और बहुपयोगी विकल्प है। डायमंड ब्लैक (Diamond Black) फिनिश में आने वाले इस मॉडल में Bottom Mount Freezer का लेआउट दिया गया है, जो रोज़मर्रा के सामान को बिना कमर झुकाए निकालने की सुविधा देता है। इसमें Prime Fresh 4-इन-1 स्मार्ट मोड दिए गए हैं, जो खाना पकाने और भोजन को 7 दिनों तक स्वादिष्ट व ताजा बनाए रखने में मदद करते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
बार-बार झुकना नहीं पड़ता।
प्राइम फ्रेश 4-इन-1 मोड्स
2 साल की पूरी वारंटी
बड़ा वेजीटेबल ड्रॉर
इंटेलिजेंट 6-स्टेज इन्वर्टर
क्यों खोजें विकल्प
2-स्टार एनर्जी रेटिंग
औसत यूजर रेटिंग
4. LG 340 L, 2 Star, Frost Free, Double Door, Smart Inverter Compressor, Bottom Freezer Refrigerator with Door Cooling+, AI ThinQ, Wi-Fi Convertible (GLB3426BDPZ, Shiny Steel, Express Freeze, 2026 Model)
LG का यह 340 लीटर क्षमता वाला Bottom Freezer Refrigerator 5 या उससे अधिक सदस्यों वाले मध्यम से बड़े परिवारों के लिए एक आधुनिक और एर्गोनॉमिक (Ergonomic) विकल्प है। शाइनी स्टील (Shiny Steel) शेड में आने वाला यह 2026 मॉडल AI ThinQ Wi-Fi स्मार्ट फीचर्स और कन्वर्टिबल फ्रीजर के साथ आता है। इसमें मेन फ्रिज ऊपर होने के कारण फल, सब्जियां और दूध निकालने के लिए बार-बार झुकना नहीं पड़ता।
Specifications
क्यों खरीदें
पीठ और कमर पर ज़ोर नहीं पड़ता।
स्मार्ट वाई-फ़ाई कंट्रोल
डोर कूलिंग+
AI टेक्नोलॉजी ऑप्टिमाइज
क्यों खोजें विकल्प
2-स्टार एनर्जी रेटिंग
कम यूजर रेटिंग
5. Whirlpool 235 L 3 Star Frost-free inverter Double Door Refrigerator (IF INV 278 LUNAR BLACK(3S) CONV-Y, 2026 Model)
यह 235 लीटर क्षमता वाला Intellifresh Inverter Double Door Refrigerator छोटे और मध्यम आकार के परिवारों (2-4 सदस्यों) के लिए एक स्टाइलिश और ऊर्जा-कुशल विकल्प है। लूनर ब्लैक (Lunar Black) फिनिश में आने वाले इस 2026 मॉडल में 3-स्टार एनर्जी रेटिंग और इन्वर्टर कंप्रेसर मिलता है। इसमें दिया गया कन्वर्टिबल फ्रीजर केवल 27 मिनट में फ्रिज में बदल जाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
27 मिनट में फास्ट कन्वर्टिबल
12 घंटे का कूलिंग रिटेंशन
लूनर ब्लैक लुक
न्यूट्रिलॉक तकनीक
क्यों खोजें विकल्प
औसत यूजर रेटिंग
सीमित क्षमता
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
विशेषज्ञता (Expertise)
Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।