स्मार्टफोन से कंट्रोल करें फ्रिज का तापमान: AI फीचर्स से लैस ये टॉप Bottom Freezer Refrigerators बनाएंगे आपकी जिंदगी आसा

Wi-Fi और AI फीचर्स से आप स्मार्टफोन ऐप के ज़रिए दूर बैठे अपने फ्रिज के तापमान को कंट्रोल कर सकते हैं, डोर-ओपन अलर्ट्स पा सकते हैं और बिजली के बिल में 10-15% तक अतिरिक्त बचत कर सकते हैं।

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AI और Wi-Fi कनेक्टिविटी वाले Bottom Mount Refrigerators आधुनिक घरों की जरूरत बन चुके हैं। इसमें फ्रीजर नीचे और मेन फ्रिज ऊपर होता है, जिससे कमर झुकाए बिना बार-बार इस्तेमाल होने वाला सामान आसानी से मिल जाता है। साथ ही, Smart Wi-Fi की मदद से आप अपने स्मार्टफोन (जैसे LG ThinQ या Samsung SmartThings ऐप) से कहीं से भी तापमान सेट कर सकते हैं, डोर-ओपन अलर्ट पा सकते हैं और AI Auto-Cooling के जरिए बिजली की भारी बचत कर सकते हैं।

Bottom Fridge

Whirlpool का यह 270 लीटर क्षमता वाला Protton World Series ट्रिपल-डोर रेफ्रिजरेटर 3 से 4 सदस्यों वाले परिवारों के लिए एक बेहतरीन और अनोखा विकल्प है। ऑरा/अल्फा स्टील (Alpha Steel) फिनिश में आने वाला यह मॉडल 3-डोर डिज़ाइन के साथ आता है, जिसमें फ्रीजर, मेन फ्रिज और सब्जियों के लिए 3 अलग-अलग कम्पार्टमेंट दिए गए हैं। इसमें दी गई 6th Sense ActiveFresh टेक्नोलॉजी और 32L का सबसे बड़ा वेजीटेबल ड्रॉर खाने की चीज़ों को बिना बदबू मिलाए लंबे समय तक ताजा रखते हैं।

Specifications क्षमता 270 Liters कूलिंग टाइप Frost Free डिजाइन Triple Door सब्जी स्टोरेज 32 Liters वारंटी 1 साल क्यों खरीदें 3-डोर फॉर्मेट (नो-ऑडोर मिक्सिंग) 32L बड़ा वेजीटेबल ड्रॉर 2X ताज़गी (ActiveFresh Tech) बेहद कम बिजली खपत हाई यूजर रेटिंग क्यों खोजें विकल्प BEE स्टार रेटिंग का न होना कन्वर्टिबल फीचर नहीं

यह 425 लीटर क्षमता वाला UltimateTaste 700 सीरीज रेफ्रिजरेटर 4 से 6 सदस्यों वाले बड़े परिवारों के लिए एक अत्याधुनिक और प्रीमियम विकल्प है। स्टेनलेस स्टील फिनिश में आने वाले इस मॉडल में Bottom Mount Freezer दिया गया है, जिससे आपको दैनिक उपयोग वाले सामान्य फ्रिज के लिए बार-बार नीचे नहीं झुकना पड़ता। यह AI CoolAssist (AI AutoSense), GreenZone Technology, और Cooling 360° जैसी उन्नत स्वीडिश तकनीकों से लैस है, जो भोजन के स्वाद और पोषक तत्वों (जैसे विटामिन सी) को 7 दिनों तक बनाए रखती हैं।



Specifications क्षमता 425 Liters कूलिंग टेक्नोलॉजी Cooling 360 फ्रेशनेस फीचर्स GreenZone Drawer वारंटी 1 साल क्यों खरीदें झुकने की जरूरत नहीं पड़ती AI कूलिंग और ऊर्जा बचत ग्रीनज़ोन फ्रेशनेस समान कूलिंग (Cooling 360°) प्रीमियम और मजबूत बिल्ड क्यों खोजें विकल्प थोड़ा महंगा हो सकता है। 1-स्टार एनर्जी रेटिंग 425 लीटर क्षमता

यह 400 लीटर क्षमता वाला (357L नेट कैपेसिटी) Prime Convertible Bottom Mount Refrigerator 4 से 5 से अधिक सदस्यों वाले परिवारों के लिए एक आधुनिक और बहुपयोगी विकल्प है। डायमंड ब्लैक (Diamond Black) फिनिश में आने वाले इस मॉडल में Bottom Mount Freezer का लेआउट दिया गया है, जो रोज़मर्रा के सामान को बिना कमर झुकाए निकालने की सुविधा देता है। इसमें Prime Fresh 4-इन-1 स्मार्ट मोड दिए गए हैं, जो खाना पकाने और भोजन को 7 दिनों तक स्वादिष्ट व ताजा बनाए रखने में मदद करते हैं।

Specifications क्षमता 400 Liters कंप्रेसर एवं सेंसर Intelligent 6-Stage Inverter Compressor वेजीटेबल स्पेस 28L वारंटी 2 साल एनर्जी रेटिंग 2 Star क्यों खरीदें बार-बार झुकना नहीं पड़ता। प्राइम फ्रेश 4-इन-1 मोड्स 2 साल की पूरी वारंटी बड़ा वेजीटेबल ड्रॉर इंटेलिजेंट 6-स्टेज इन्वर्टर क्यों खोजें विकल्प 2-स्टार एनर्जी रेटिंग औसत यूजर रेटिंग

LG का यह 340 लीटर क्षमता वाला Bottom Freezer Refrigerator 5 या उससे अधिक सदस्यों वाले मध्यम से बड़े परिवारों के लिए एक आधुनिक और एर्गोनॉमिक (Ergonomic) विकल्प है। शाइनी स्टील (Shiny Steel) शेड में आने वाला यह 2026 मॉडल AI ThinQ Wi-Fi स्मार्ट फीचर्स और कन्वर्टिबल फ्रीजर के साथ आता है। इसमें मेन फ्रिज ऊपर होने के कारण फल, सब्जियां और दूध निकालने के लिए बार-बार झुकना नहीं पड़ता।

Specifications क्षमता 340 Liters स्मार्ट फीचर्स AI ThinQ Wi-Fi Enabled कूलिंग टेक्नोलॉजी Door Cooling+ & Multi Air Flow कन्वर्टिबल मोड्स Wi-Fi Convertible वारंटी 1 साल क्यों खरीदें पीठ और कमर पर ज़ोर नहीं पड़ता। स्मार्ट वाई-फ़ाई कंट्रोल डोर कूलिंग+ AI टेक्नोलॉजी ऑप्टिमाइज क्यों खोजें विकल्प 2-स्टार एनर्जी रेटिंग कम यूजर रेटिंग

यह 235 लीटर क्षमता वाला Intellifresh Inverter Double Door Refrigerator छोटे और मध्यम आकार के परिवारों (2-4 सदस्यों) के लिए एक स्टाइलिश और ऊर्जा-कुशल विकल्प है। लूनर ब्लैक (Lunar Black) फिनिश में आने वाले इस 2026 मॉडल में 3-स्टार एनर्जी रेटिंग और इन्वर्टर कंप्रेसर मिलता है। इसमें दिया गया कन्वर्टिबल फ्रीजर केवल 27 मिनट में फ्रिज में बदल जाता है।



Specifications क्षमता 235 Liters कॉन्फ़िगरेशन Frost Free Double Door एनर्जी रेटिंग 3 Star कन्वर्टिबल फीचर Fast Convertible कूलिंग रिटेंशन 12 घंटे क्यों खरीदें 27 मिनट में फास्ट कन्वर्टिबल 12 घंटे का कूलिंग रिटेंशन लूनर ब्लैक लुक न्यूट्रिलॉक तकनीक क्यों खोजें विकल्प औसत यूजर रेटिंग सीमित क्षमता

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